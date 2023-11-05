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Экс-премьер Украины Азаров: интересы граждан учтут только после смены власти

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Украинские власти нуждаются в полной замене состава, только в этом случае правительство будет вести политику в интересах населения. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Экс-премьер Украины Азаров: интересы граждан учтут только после смены власти
  • Gettyimages.ru

«Что, никого не нашлось бы среди многомиллионного народа Украины, не важно, где находящегося — на её территории или за её пределами? В Москве, на минуточку, сидит полный состав правительства Украины», — отметил он.

Как пишет РИА Новости, Азаров подчеркнул, что новое правительство сразу же найдётся, как только на это поступит настоящий запрос.

По его мнению, на Украине нужно создать условия для установления власти, которая будет заниматься политикой в интересах народа и страны.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия скоро положит конец власти Владимира Зеленского.

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