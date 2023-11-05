Украинские власти нуждаются в полной замене состава, только в этом случае правительство будет вести политику в интересах населения. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Что, никого не нашлось бы среди многомиллионного народа Украины, не важно, где находящегося — на её территории или за её пределами? В Москве, на минуточку, сидит полный состав правительства Украины», — отметил он.

Как пишет РИА Новости, Азаров подчеркнул, что новое правительство сразу же найдётся, как только на это поступит настоящий запрос.

По его мнению, на Украине нужно создать условия для установления власти, которая будет заниматься политикой в интересах народа и страны.

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