Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector заявил, что Россия скоро положит конец власти Владимира Зеленского.

«С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины... Демилитаризация украинской армии уже происходит», — отметил эксперт.

По его словам, российские войска взвешенно ведут крупные операции под Купянском с целью полного уничтожения всех сил ВСУ, которые уже находятся на грани краха.

Риттер также добавил, что пока НАТО не может собрать 300 тыс. военных для сил быстрого реагирования, Россия уже не только нанесла поражение коллективному Западу, но и построила полуторамиллионную армию.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что западные страны занимаются подготовкой замены Владимиру Зеленскому. Вероятным претендентом на пост является главком ВСУ Валерий Залужный.