Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что западные страны занимаются подготовкой замены Владимиру Зеленскому. Вероятным претендентом на пост является главком ВСУ Валерий Залужный.

«Запад ставит на Залужного и готовит его в качестве замены Зеленскому. Именно поэтому и появляются публикации в западной прессе заявлений Залужного, где он даёт чёткие и адекватные оценки происходящего на линии фронта, показывая, что он как раз тот, кто готов к диалогу и переформатированию власти после ухода Зеленского», — рассказал он РИА Новости.

По мнению Рогова, Залужный выставляется в качестве альтернативы и контраста Зеленскому для западной аудитории. Его якобы взвешенность противопоставляется «обезумевшему Зеленскому».

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

До этого в Time вышел материал, в котором говорилось, что Зеленский потерял «блеск оптимизма» после сентябрьского визита в Соединённые Штаты и ВСУ отказываются переходить в наступление даже по его личному приказу.