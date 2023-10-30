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Time: Зеленский потерял оптимизм после сентябрьского визита в США

Time: Зеленский был злым после поездки в США в сентябре

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Владимир Зеленский потерял «блеск оптимизма» после сентябрьского визита в Соединённые Штаты, пишет газета Time.
Time: Зеленский потерял оптимизм после сентябрьского визита в США
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

«Привычный блеск оптимизма, чувство юмора, стремление оживить встречу в военном кабинете шуткой или остроумным анекдотом — всё это не сохранилось», — говорится в публикации. 

По словам источника газеты, теперь Зеленский просто приходит на совещание, получает информацию, отдаёт приказы и уходит.

Кроме того, в статье говорится, что Зеленского разозлили итоги визита в США в сентябре. Отмечается, что Зеленский недоволен призывами Запада бороться с коррупцией на Украине, а также вопросами об усталости от украинского конфликта.

«В свой первый день в Киеве я спросил одного человека из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: «Злой», — говорится в статье.

Как ранее заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, почти все главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге говорили, что общественность устала от украинского конфликта.

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