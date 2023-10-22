Гвозди, спицы, иглы: что может войти в новый пакет санкций ЕС против России

В Евросоюзе могут включить в 12-й пакет санкций запрет на экспорт в РФ гвоздей, игл для шитья и спиц для вязания, пишут СМИ. Сообщается, что с такой инициативой выступила Литва, которая предложила также заблокировать IT-услуги для российских фирм, запретить новые сделки с «Росатомом», а кроме того прекратить покупать российские уран, сжиженный газ и сталь. По мнению Вильнюса, предложенные меры якобы снизят «российский промышленный потенциал». В своём стремлении навредить России Евросоюз ставит себя в неловкое положение, доводя ситуацию с антироссийскими санкциями до абсурда, считают эксперты.

В Евросоюзе хотят навредить России за счёт включения в 12-й пакет санкций запрета на экспорт в РФ гвоздей, игл для шитья и спиц для вязания, сообщает интернет-издание EUobserver, ссылаясь на документ с рекомендациями Вильнюса. По словам литовских инициаторов, эти ограничения направлены на «снижение российского промышленного потенциала».

«По заявлениям Литвы, 12-й пакет санкций также должен включать запрет на экспорт из ЕС «радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их комплектующих» (стоимость которых в прошлом году составила €49 млн). По мнению Вильнюса, в том числе необходимо запретить даже продажу «гвоздей разных типов, канцелярских кнопок» и «швейных игл, вязальных спиц», — сообщают журналисты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на предложение Вильнюса.

«Страшно представить, какая истерика начнётся у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы «разрушить российские промышленные мощности». Куда Литва всё это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись: «Назло России», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

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Помимо канцелярских товаров и спиц для вязания, литовские власти предложили заблокировать IT-услуги для российских фирм и прекратить экспорт лазерных технологий, сообщает EUobserver. Кроме того, западные государства G7 готовы «в ближайшие дни» объявить о запрете на поставку российских алмазов в страны содружества, уточняют журналисты. ЕС также должен запретить новые сделки с «Росатомом», прекратить покупать российские уран, сжиженный газ и сталь, говорится в предложениях Вильнюса.

В свою очередь, Эстония добивается полного торгового эмбарго в отношении России, чтобы пресечь возможность обхода санкций.

«По словам Таллина, сотрудники таможенных органов в граничащих с Россией «транзитных» государствах ЕС больше не справляются с нагрузкой по контролю за экспортом товаров, подпадающих и не подпадающих под запрет», — пишет EUobserver.

При этом в общении с журналистами издания один из дипломатов Евросоюза заявил, что ЕС предпочитает «верить в сказки, что нынешний санкционный режим наносит России сильнейший ущерб».

По данным интернет-портала, закрытые переговоры с отдельными странами Евросоюза по вопросу введения 12-го пакета санкций Еврокомиссия должна начать «в эти выходные или в начале следующей недели».

В то же время, по данным EUobserver, «рабочие группы» Совета ЕС ускорили работу по использованию замороженных российских активов. 23 октября на встрече в Люксембурге министры иностранных дел стран Евросоюза планируют обсудить вопрос использования замороженных российских активов «для компенсации ущерба от военных действий» для Украины.

Заседание Евросовета

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© Xinhua

«Она (Бельгия. — RT) предложила введение Евросоюзом подхода, в основу которого могло бы лечь бельгийское законодательство, позволяющее отчислять Киеву бельгийские налоговые поступления от процентов по замороженным российским активам», — сообщают журналисты.

Тема использования российских активов в интересах киевского режима обсуждалась также на саммите США — ЕС. Как говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном 20 октября на сайтах Евросовета и Белого дома, частью усилий Запада по поддержке Киева «в краткосрочной перспективе станет изучение возможности» направить на восстановление Украины «любую экстраординарную прибыль частных компаний», полученную от замороженных российских активов.

Напомним, намерение передать российские замороженные средства Украине западные страны обсуждают с начала спецоперации. Однако механизм использования российских денег, которые, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, «просто сворованы», до сих пор не выработан.

«Всё смешнее и нелепее»

Ранее журналисты Bloomberg предположили, что новой порцией рестрикций страны ЕС попытаются ограничить возможности России обойти санкции европейского объединения через третьи страны. Однако, по словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, стремясь хоть как-то навредить России, Евросоюз «ставит сам себя в неловкое положение», доводя до абсурда ситуацию с антироссийскими санкциями.

«Инициативы от стран ЕС, особенно от государств Прибалтики, поступают всё смешнее и нелепее. Многие из предлагаемых ограничений свидетельствуют о том, что все санкционные механизмы в отношении России со стороны ЕС исчерпаны, а европейские чиновники просто изощряются и пытаются сделать вид, что всё ещё могут создать России проблемы. Если бы у Евросоюза были в арсенале действенные способы разрушения российской экономики, он уже давно использовал бы их вместе со своими партнёрами», — заявил аналитик в комментарии RT.

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Однако какие бы санкционные ограничения ни вводили страны ЕС и их союзники, они не действуют на Россию так, «как хотели бы этого на Западе», подчеркнул Шаповалов.

«Напротив, наблюдается эффект бумеранга: именно страны, которые ввели ограничения против РФ и планируют их усилить, начинают терять в экономических показателях и проигрывают», — сказал эксперт.

Стоит отметить, что ранее, 9 октября, газета The New York Times сообщила, что, несмотря на санкции, Россия может опередить США и ЕС по темпу роста ВВП. Журналисты привели оценки российского Центрального банка, согласно которым по общему объёму производства, который «может вырасти на целых 2,5%» в этом году, РФ способна обогнать «Европейский союз и, возможно, даже Соединённые Штаты». Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие правительства на Западе после введения санкционных ограничений, отмечают авторы статьи. То, что темпы экономического роста в России впервые за последние 11 лет могут оказаться выше, чем в государствах Евросоюза и G7, вынуждены были признать и эксперты Международного валютного фонда, которые обновили прогноз по экономике РФ на 2023 год.

«Политика абсолютно нерациональна»

Как констатировал Шаповалов, совершенно непродуманные санкционные действия ЕС и его союзников в рамках «Большой семёрки» в отношении России привели к экономическому спаду в странах Запада.

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«Европу охватил экономический кризис. В этом смысле политика европейских лидеров абсолютно нерациональна. Речь идёт о том, что за счёт своей экономики в ЕС пытаются нанести ущерб России, что, как мы видим, у европейских чиновников никак не получается», — сказал аналитик.

Однако ЕС разрабатывает 12-й пакет санкций, анонсируя планы нанесения вреда России, поскольку не может признать ошибочность и неэффективность своего антироссийского курса, уверен Шаповалов.

«Это было бы равнозначно признанию чиновников ЕС в том, что политика, построенная на шагах против РФ, завела их в тупик. Но они продолжают делать вид, что знают, как ещё можно наказать Россию. В Евросоюзе хотят продемонстрировать силу Запада, продолжая оказывать давление на Россию, но добиваясь противоположного результата», — отметил эксперт.

Именно страны ЕС и их жители пока сильнее всего ощущают на себе действие антироссийских санкций, заявил старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, обратный эффект от этих рестрикций для ЕС ярче всего наблюдается в сфере энергетики.

«Ограничениями против РФ чиновники Евросоюза снизили благосостояние собственного населения, поскольку из-за отказа от многих российских энергоресурсов произошёл рост себестоимости продуктов, создаваемых в первую очередь на энергоёмких производствах: это, в частности, литейная и химическая промышленность. В результате начался процесс деиндустриализации в странах ЕС, стали сокращаться рабочие места, в некоторых отраслях наблюдается резкое падение производства, а ряд предприятий и вовсе закрываются ввиду нерентабельности», — сказал аналитик в комментарии RT.

Гессен, Франкфурт-на-Майне: химические заводы

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© Arne Dedert

При этом Камкин полагает, что, несмотря на обратный эффект санкций, Евросоюз ещё достаточно долгое время будет закрывать глаза на реальность и демонстративно искать способы, «как ещё наказать Россию».

«Судя по планам чиновников ЕС, они мало следят за ситуацией и не принимают во внимание настроения граждан в своих странах. Брюссель будет продолжать активно раскручивать тему антироссийских санкций, несмотря на их неэффективность, до того момента, пока крупные государства Евросоюза не начнут ставить вопрос о выходе из санкционного режима, на что их могут натолкнуть серьёзные общественные волнения», — заключил эксперт.