Узнать больше

Bloomberg: ЕС может объявить о 12-м пакете санкций против России в октябре

Короткая ссылка
Новый пакет санкций против России планируется анонсировать в первой половине октября, сообщает Bloomberg.
Bloomberg: ЕС может объявить о 12-м пакете санкций против России в октябре
  • Gettyimages.ru
  • © artJazz

«Новый пакет санкций может появиться в первой половине октября или быть объявлен во время саммита ЕС — США, запланированного на следующий месяц, дата которого пока не установлена», — пишет агентство.

Как уточняется, вероятно, в новом пакете санкций страны ЕС попытаются ограничить возможности России обойти санкции ЕС через третьи страны.

В статье также говорится, что санкции могут включать запрет на закупку российских алмазов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить