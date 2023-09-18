Bloomberg: ЕС может объявить о 12-м пакете санкций против России в октябре
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«Новый пакет санкций может появиться в первой половине октября или быть объявлен во время саммита ЕС — США, запланированного на следующий месяц, дата которого пока не установлена», — пишет агентство.
Как уточняется, вероятно, в новом пакете санкций страны ЕС попытаются ограничить возможности России обойти санкции ЕС через третьи страны.
В статье также говорится, что санкции могут включать запрет на закупку российских алмазов.