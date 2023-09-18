Bloomberg: ЕС может объявить о 12-м пакете санкций против России в октябре

Новый пакет санкций против России планируется анонсировать в первой половине октября, сообщает Bloomberg.

«Новый пакет санкций может появиться в первой половине октября или быть объявлен во время саммита ЕС — США, запланированного на следующий месяц, дата которого пока не установлена», — пишет агентство.

Как уточняется, вероятно, в новом пакете санкций страны ЕС попытаются ограничить возможности России обойти санкции ЕС через третьи страны.

В статье также говорится, что санкции могут включать запрет на закупку российских алмазов.