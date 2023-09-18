Bloomberg: чиновники ЕС обсуждают запрет импорта алмазов из России

Чиновники Европейского союза работают на 12-м пакетом санкций против России, который может включать запрет на закупку российских алмазов, пишет Bloomberg.

Новые меры Брюсселя против Москвы могут быть представлены в октябре. Кроме того, ЕС предложит использовать прибыль, полученную от замороженных активов ЦБ России, для помощи Киев, отмечает агентство.

Вместе с этим группа стран, включающая Польшу и прибалтийские республики, решила пойти ещё дальше и призвала ввести санкции против российского СПГ и IT-сервисов.

Кроме того, группа стран предлагает оказать давление на российский ядерный сектор, говорится в сообщении.