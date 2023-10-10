В пятый раз подряд: МВФ улучшил прогноз по экономике России на 2023 год

Эксперты Международного валютного фонда обновили прогноз по экономике России на 2023 год: теперь они ожидают рост ВВП страны на 2,2%, а не на 1,5%, как предполагалось ранее. Положительную динамику специалисты МВФ объясняют увеличением бюджетных расходов, наращиванием инвестиций и усилением потребительского спроса. При этом, как следует из материалов фонда, по итогам текущего года темпы экономического роста в России впервые за последние 11 лет могут оказаться выше, чем в государствах Евросоюза и G7. Аналитики МВФ признали, что даже в условиях внешних ограничений Москва смогла сохранить объёмы экспорта нефти и продаёт сырьё по ценам выше установленного Западом потолка.

Международный валютный фонд в пятый раз подряд улучшил прогноз по экономике России на 2023 год. Согласно обновлённой оценке, объём валового внутреннего продукта страны увеличится на 2,2% вместо ожидавшихся ранее 1,5%. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 10 октября, докладе МВФ World Economic Outlook.

«Повышение темпов роста стало следствием существенного бюджетного стимулирования, больших инвестиций и устойчивого потребления при рынке труда с высоким спросом на рабочую силу», — отмечают авторы исследования.

Кроме того, эксперты фонда косвенно подтвердили провал западных санкций в отношении энергетического сектора России. В 2022 году в попытке лишить Москву прибыли от продажи углеводородов страны Евросоюза и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель. Впрочем, по данным МВФ, летом 2023-го стоимость российской нефти превысила эту отметку и сейчас находится в диапазоне $75—90 за баррель.

«Экспортные потоки российской нефти сохранили достаточную стабильность, а её дисконт к нефти марки Brent со временем уменьшился. Российская нефть торгуется выше потолка $60, установленного странами «группы семи», на фоне того, что размеры незападного танкерного флота, перевозящего российскую нефть, увеличились, а Россия, похоже, наладила собственное страхование морских перевозок», — объяснили в МВФ.

Нефтяные танкеры у нефтеналивного терминала в Краснодарском крае

РИА Новости

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Напомним, в прошлом году, после начала специальной военной операции на Украине, страны Запада стали объявлять о масштабных экономических ограничениях в отношении Москвы. Всего за прошедшее время против России было введено почти 15,2 тыс. различных рестрикций — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

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Помимо энергетики, ограничительные меры затронули финансовый сектор, банковскую отрасль, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В условиях такого внешнего давления изначально эксперты МВФ прогнозировали падение экономики России на 8,5% в 2022 году, а некоторые аналитики предрекали обвал на 10—25%. Однако реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Более того, по оценке российских властей, в 2023-м ВВП может прибавить 2,6—2,8%.

Как ранее отмечал президент Владимир Путин, западные государства своими беспрецедентными ограничениями хотели развалить российскую экономику, но к настоящему моменту стране удалось не только преодолеть все трудности прошлого года, но и вернуться на положительную траекторию.

«В целом у нас стабильная, устойчивая ситуация. Мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития — на новой базе… Для нас очень важно этот тренд сохранить, не упустить», — добавил российский лидер.

Всего в 2022 году для нормализации обстановки в экономике власти задействовали план первоочередных мер, содержащий более 300 различных инициатив на 12,5 трлн рублей. Речь идёт, например, о кредитных каникулах и льготных займах для компаний, моратории на проверки предприятий и налоговых послаблениях для ряда отраслей, продлении льготной ипотеки и расширении социальной поддержки.

«Наблюдаемый сегодня восстановительный рост в первую очередь связан с адаптацией экономики к новым условиям. Антикризисные меры властей оказали положительное влияние на ситуацию, а наши предприятия и бизнес смогли приспособиться к санкционному давлению. Специалисты МВФ это видят и поэтому улучшают прогноз», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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Вместе с тем уже в 2024-м эксперты Международного валютного фонда ждут замедления роста российского ВВП до 1,1%. Впрочем, другие организации и ведомства придерживаются более оптимистичных оценок. Так, Всемирный банк прогнозирует увеличение в следующем году данного показателя на 1,3%, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) — на 2%, а Минэкономразвития РФ — на 1,4—2,3%.

Быстрее Запада

Примечательно, что по итогам 2023 года темпы роста экономики России впервые за 11 лет могут оказаться выше, чем в Европе и странах G7, свидетельствуют материалы МВФ. Так, если объём ВВП РФ в текущем году прибавит 2,2%, то в США этот показатель увеличится только на 2,1%, в Японии — на 2,0%, в Канаде — на 1,3%, во Франции — на 1,0%, в Италии и в среднем по Евросоюзу — на 0,7%, в Великобритании — на 0,5%, а в Германии и вовсе ожидается спад на 0,5%.

Отчасти такое положение дел связано с ростом потребительских цен и резким ужесточением монетарной политики в западных странах. Об этом в интервью RT рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Темпы инфляции на Западе остаются высокими, и центробанки поднимают ставки для борьбы с ростом цен. В результате увеличиваются риски рецессии. При этом в Германии уже наблюдается небольшой спад. Это связано с тем, что страна оказалась наиболее уязвимой в ситуации удорожания сырья и разрыва энергетических связей с Россией. Кроме того, в мире уменьшился спрос на немецкую продукцию, поэтому экономика ФРГ остаётся наиболее ослабленной в еврозоне», — объяснил Абрамов.

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В целом, согласно прогнозу МВФ, в нынешнем году объём мирового ВВП увеличится на 3%. Причём самыми быстрорастущими экономиками уже традиционно станут Индия (+6,3%) и Китай (+5%).

По мнению Александра Абрамова, индийская экономика находится на подъёме в первую очередь за счёт притока иностранных инвестиций. Кроме того, как отметил специалист, страна «далека от нынешних геополитических катаклизмов» и получила большие объёмы дешёвой нефти из России, что также позитивно влияет на темпы роста ВВП.

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В Китае тем временем наметилось экономическое замедление по сравнению с допандемийным уровнем, однако текущие темпы роста ВВП остаются умеренными, добавил Абрамов. По его словам, динамика потребительского спроса в КНР сейчас слабее, чем было до пандемии COVID-19, а иностранные инвестиции несколько уменьшились на фоне геополитических трений. Вместе с тем китайскую экономику всё ещё поддерживают значимые государственные капиталовложения и восстановление экспорта.

«В нынешних условиях для России усиление сотрудничества с Индией и Китаем — это хороший знак, который означает, что будет спрос на экспортируемые нами товары в эти страны. Более того, оба государства будут больше поставлять товаров нам. Но тут многое зависит от того, сумеем ли мы построить выгодные логистические маршруты», — заключил собеседник RT.