Впервые с лета 2022 года: цена российской нефти Urals превысила $83 за баррель

Стоимость российской нефти Urals впервые с лета 2022 года преодолела отметку $83 за баррель. За последние четыре месяца энергоресурс подорожал более чем в полтора раза и сейчас торгуется на $23 дороже установленного Западом потолка. По словам экспертов, потребление топлива в мире растёт, тогда как Россия, Саудовская Аравия и другие участники альянса ОПЕК+ планомерно сокращают добычу и экспорт. В этих условиях на глобальном рынке ожидается дефицит сырья, что и приводит к росту цен. Кроме того, с начала года скидка на российскую нефть уменьшилась более чем втрое, поскольку бизнес сумел полностью перестроить торговые потоки. На этом фоне в Минфине США признали, что введённый потолок цен не оправдал ожиданий и больше не работает так, как хотелось бы западным странам. Тем временем в российском финансовом ведомстве прогнозируют увеличение доходов федерального бюджета в обозримой перспективе.

Стоимость российской нефти Urals достигла максимального более чем за год уровня. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 2 октября, материалы Министерства финансов страны.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года Москва продавала сырьё в среднем по $83,08 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в конце июля — начале августа 2022-го.

За последние четыре месяца баррель Urals подорожал почти на 56%. Одной из главных причин наблюдаемой динамики стало общее повышение цен на углеводороды в мире, утверждают специалисты.

«Рост мировых цен на нефть обусловлен двумя факторами. Первый — это действия альянса ОПЕК+, в частности добровольное сокращение экспорта и добычи сырья со стороны России и Саудовской Аравии. Второй фактор — это падение запасов нефти в США до очередных минимумов», — объяснил RT портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

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Напомним, что в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию и Саудовскую Аравию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья и тем самым регулируют предложение углеводородов на мировом рынке. Такая политика призвана удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

Ранее стороны договорились снизить общий уровень добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки к концу 2023 года. Параллельно с официальным сокращением некоторые участники сделки решили добровольно уменьшить производство ещё на 1,66 млн баррелей в день. В рамках инициативы активнее всего нефтедобычу стали снижать Россия и Саудовская Аравия — на 500 тыс. баррелей в сутки каждая, а остальные объёмы были распределены между Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром, Оманом и Габоном.

В дополнение к этому с июля Саудовская Аравия начала добровольно сокращать производство нефти ещё на 1 млн баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, решила снизить ещё и экспорт своего сырья: в августе — на 500 тыс., а с сентября — на 300 тыс. баррелей в сутки. Обе страны намерены следовать этому плану до конца текущего года.

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Как заявили в Международном энергетическом агентстве (МЭА), ещё до недавнего времени сокращение поставок нефти на мировой рынок странами ОПЕК+ удавалось компенсировать за счёт увеличения производства сырья в государствах, не входящих в альянс. В первую очередь речь идёт о США и Бразилии. Впрочем, начиная с сентября ситуация изменилась на фоне решений Москвы и Эр-Рияда дополнительно ограничить предложение.

В результате уже в IV квартале 2023 года на глобальном нефтяном рынке может образоваться «значительный дефицит», прогнозируют эксперты МЭА. Растущая нехватка ресурса, в свою очередь, традиционно приводит к увеличению его стоимости.

«Пока Россия, Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ сокращают добычу, Запад наращивает потребление. Европа стремится сделать запасы в преддверии зимы, поскольку топливо нужно промышленности и сфере ЖКХ. Тем временем коммерческие запасы нефти в Соединённых Штатах сократились до минимума с декабря 2022-го. Совершенно естественным образом возник страх дефицита, что уже начало разгонять цены», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Санкционный провал

Примечательно, что цена Urals уже более чем на $23 превысила установленный Западом потолок. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о всё более слабом влиянии санкций на энергетический сектор России.

Напомним, с февраля 2022 года страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Более того, с декабря ЕС и страны G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель. В феврале 2023-го аналогичные ограничения заработали в отношении нефтепродуктов.

Свои действия Запад объяснил желанием надавить на Россию и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В ответ на эти ограничения Москва ввела запрет на поставки энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов.

© Rosneft/via Globallookpress.com

Одновременно российские компании начали перестраивать торговые маршруты, но на первых порах были вынуждены предоставлять значительные скидки. Например, в начале 2023 года нефть эталонной марки Brent на мировом рынке торговалась в среднем по $81,8 за баррель, тогда как Urals покупали примерно по $46,8. Таким образом, в тот момент размер дисконта составлял $35. Но уже по итогам сентября это значение сократилось до $11.

«Стратегию сдерживания нашей торговли чёрным золотом в Вашингтоне позиционировали как верх креатива. Жизнь подтвердила обречённость политики США по экономическому удушению Российской Федерации. Наша страна успешно адаптируется к навязанным «семёркой» нелегитимным практикам: расширяет собственный танкерный флот, развивает инструменты страхования, переориентирует поставки на более динамичные рынки», — заявил 30 сентября посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

По его словам, своими действиями Москва подтверждает, что любые ограничения в отношении России не дадут нужного результата. Причём сегодня это становится ясно даже американским чиновникам, добавил дипломат. Так, ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что потолок цен на российскую нефть себя не оправдал и больше не работает так, как хотелось бы Западу, пишет Bloomberg.

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«Россия потратила много денег, времени и усилий, чтобы обеспечить услуги по экспорту своей нефти. Они пополнили свой теневой флот, обеспечили большее страхование. И такая торговля не ограничена предельными ценами», — признала глава американского Минфина.

Тем не менее Йеллен подчеркнула, что Вашингтон продолжит попытки пресекать уклонение от ограничений, хотя и не указала на какие-либо конкретные меры. Более того, по словам министра, страны G7 готовы «со временем рассмотреть вопрос, существуют ли способы сделать эту политику более эффективной». Впрочем, как полагают специалисты, сохранение действующих рестрикций будет обходиться всё дороже самим западным странам.

«В экспертном сообществе на Западе уже начали звучать голоса, предлагающие отменить это ограничение. Российская нефть всё равно идёт к покупателям, но мимо Европы, либо же странам ЕС приходится платить за неё втридорога перекупщикам. Полагаю, цены продолжат расти в ближайшие месяцы. Текущая ситуация, конечно, складывается в пользу российской казны — при нынешних котировках правительству будет проще достичь целевых показателей и, возможно, даже снизить дефицит бюджета в ближайшие годы», — предположил Артём Деев.

Восстановление доходов

Об улучшении состояния федерального бюджета на фоне удорожания нефти ранее говорил и президент Владимир Путин. Согласно прогнозу Минфина РФ, с учётом наблюдаемой динамики цен российская казна по итогам 2023 года может получить от продажи энергоресурсов больше 8,86 трлн рублей. Из них 8 трлн — это базовые доходы, а ещё свыше 860 млрд — дополнительные нефтегазовые поступления.

«В целом стабилизируется ситуация и в части исполнения нынешнего федерального бюджета. В августе он в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока — начиная с года — там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз… Нефтегазовые доходы бюджета в июле — августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и с учётом конъюнктуры на мировых рынках продолжается (их. — RT) активный рост», — подчеркнул Путин.

kremlin.ru

В конце сентября правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на следующие три года. Как следует из документа, в 2024-м нефтегазовые доходы казны выйдут на досанкционный уровень и превысят 11,5 трлн рублей, в 2025-м сумма составит 11,76 трлн, а в 2026-м — 11,41 трлн.

На фоне одновременного увеличения и ненефтегазовых поступлений в бюджет такая динамика позволит обеспечить безусловное финансирование всех обязательств государства и других актуальных приоритетов. Об этом заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Это социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры. Ресурсы на все эти приоритеты учтены в трёхлетнем бюджете страны», — сказал Мишустин.

В частности, власти собираются продолжить выплаты единого пособия нуждающимся беременным женщинам и родителям с детьми до 17 лет. В ближайшие три года на эти цели планируется направить 4,4 трлн рублей, что позволит ежемесячно поддерживать более 10 млн семей.

На предоставление материнского капитала из бюджета выделят около 1,6 трлн рублей. Предполагается, что в течение трёх лет этими средствами воспользуются более 4 млн семей. Помимо этого, для улучшения жилищных условий россиян с детьми предусмотрено выделение 482 млрд рублей, а для поддержки малоимущих граждан по программе соцконтракта — более 100 млрд.