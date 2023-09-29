«Будет рекордным по расходам и доходам»: правительство внесло в Госдуму проект бюджета на три года

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2024—2026 годы. Как ожидается, в течение следующих трёх лет государственные траты и объём денежных поступлений в казну заметно вырастут, что позволит обеспечить поставленные президентом приоритетные задачи. В частности, речь идёт о полном выполнении всех социальных обязательств, помощи нуждающимся гражданам, укреплении обороноспособности страны, интеграции новых регионов, а также технологическом развитии и расширении инфраструктуры. Какие именно параметры легли в основу бюджета на следующую трёхлетку — в материале RT.

Правительство России направило на рассмотрение в Государственную думу проект закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«При формировании проекта нового трехлётнего бюджета правительство традиционно исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения задач, обозначенных президентом», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Как ранее отмечал Михаил Мишустин, во время составления главного финансового документа страны власти «постарались принять выверенные и оптимальные решения». В результате доходная составляющая казны была значительно увеличена, что даёт возможность серьёзно нарастить и расходы.

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По предварительной оценке Минфина, в текущем году объём денежных поступлений в бюджет должен составить чуть больше 28,7 трлн рублей. При этом уже в 2024-м значение может достигнуть 35 трлн, в 2025-м — 33,5 трлн, а в 2026-м — 34,1 трлн.

«Такой существенный рост станет возможен благодаря дальнейшему развитию нашей экономики. Ненефтегазовые поступления при этом должны вдвое превысить нефтегазовые», — объяснил Мишустин.

Если в 2023 году бюджет должен получить от продажи энергоресурсов порядка 8,9 трлн рублей, то в 2024-м планируется довести этот показатель до 11,5 трлн, в 2025-м — до 11,8 трлн, а в 2026-м — до 11,4 трлн. Одновременно ненефтегазовые доходы казны могут увеличиться с 19,8 трлн в текущем году до 23,6 трлн в 2024-м, а в течение следующих двух лет составят 21,7 трлн и 22,6 трлн соответственно.

«Такая динамика позволит обеспечить безусловное финансирование не только всех принятых обязательств, но и других актуальных приоритетов. Это социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры. Ресурсы на все эти приоритеты учтены в трёхлетнем бюджете страны», — заявил Мишустин.

Отметим, что в нынешнем году государство собирается потратить из казны примерно 31,8 трлн рублей. Между тем, согласно одобренному проекту бюджета, в 2024-м эта сумма должна составить 36,6 трлн, в 2025-м — 34,4 трлн, а в 2026-м — 35,6 трлн.

Таким образом, по оценкам властей, на протяжении всего трёхлетнего периода запланированные траты будут превышать объём поступлений. В 2024 году бюджетный дефицит может составить около 1,6 трлн рублей, в 2025-м — 900 млрд, а в 2026-м — 1,5 трлн. Впрочем, подобный разрыв между расходами и доходами специалисты считают некритичным.

«Сам бюджет будет рекордным по расходам и доходам, но заявленный дефицит небольшой, и он не может каким-либо образом навредить экономике. Покрывать его планируется за счёт заимствований на внутреннем рынке, с помощью продажи долговых ценных бумаг», — рассказал RT глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ключевые приоритеты

Одной из ключевых расходных статей бюджета в ближайшие три года станут траты на оборону. Если в 2023-м на эти цели планируется выделить 6,41 трлн рублей, то уже в 2024-м сумма вырастет до 10,78 трлн, но в 2025-м уменьшится до 8,53 трлн, а в 2026-м — до 7,41 трлн.

«В структуре бюджета видно, что основной упор делается для обеспечения нашей победы — армия, обороноспособность, вооруженные силы, бойцы — всё необходимое для фронта, всё необходимое для победы в бюджете есть. Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно безусловный наш приоритет», — заявил министр финансов России Антон Силуанов.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Другим приоритетом бюджета глава Минфина назвал исполнение обязательств перед гражданами. Так, в 2024 году на социальную политику власти собираются потратить 7,73 трлн рублей, в 2025-м — 7,69 трлн, а в 2026-м — 7,86 трлн.

В частности, продолжатся выплаты единого пособия нуждающимся беременным женщинам и родителям с детьми до 17 лет. В ближайшие три года на эти цели планируется направить 4,4 трлн рублей, что позволит ежемесячно поддерживать более 10 млн семей.

На предоставление материнского капитала из бюджета выделят около 1,6 трлн рублей. Предполагается, что в течение трёх лет этими средствами воспользуются более 4 млн семей. Помимо этого, для улучшения жилищных условий россиян с детьми предусмотрено 482 млрд рублей, а для поддержки малоимущих граждан по программе соцконтракта — более 100 млрд.

Кроме того, по словам Антона Силуанова, значительные средства будут направлены на переоснащение производств в таких направлениях, как станкостроение, авиастроение, новые технологии, беспилотники и средства коммуникаций. Также необходимые ассигнования пойдут на строительство и ремонт школ, обеспечение дорожной деятельности, обновление инфраструктуры наземного электрического транспорта, развитие региональных аэропортов, лекарственное обеспечение льготников и социальную газификацию.

Всего за три года на развитие национальной экономики правительство планирует выделить из бюджета больше 10,8 трлн рублей. В то же время нацбезопасность и правоохрана получат 10,07 трлн, здравоохранение — 4,87 трлн, образование — 4,27 трлн, сфера ЖКХ — 1,77 трлн, а культура — около 630 млрд рублей.

Как подчеркнул Анатолий Аксаков, на протяжение всего трёхлетнего периода не планируется повышение налогов. В то же время социальные выплаты будут индексироваться опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции.

«Доходы казны станут расти за счёт деятельности компаний. Динамика некоторых отраслей, например, в перерабатывающих сферах, в сегменте машиностроения, приборостроения даёт высокий прирост ВВП. Эти предприятия заметно выросли с начала санкционного давления в 2022 году, и сейчас они формируют серьёзную доходную базу для бюджета», — добавил депутат.

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С учётом текущих тенденций в экономике эксперты не исключают возможность возвращения к бюджетному профициту через три года. Такую точку зрения, в частности, выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Конечно, многое будет зависеть от темпов роста ВВП и инвестиций. Для этого нам нужно повышать объёмы производства при переходе к структурной перестройке экономики. Если переориентация на другие рынки и экономические реформы будут успешны, то в перспективе мы можем выйти на ежегодные темпы роста ВВП в 3% и выше, но для этого нужны инвестиции и рост производительности труда, что позволит вернуться к профициту бюджета», — пояснил собеседник RT.

Финансовая основа

Утверждённый правительством бюджет свёрстан на основе прогноза социально-экономического развития. Согласно этому документу, вслед за прошлогодним снижением на 2,1% уже в 2023-м объём российского ВВП увеличится на 2,8%, в 2024-м и 2025-м — на 2,3%, а в 2026-м — на 2,2%. В то же время инфляция по итогам текущего года составит 7,5%, но уже в следующем должна замедлиться до 4,5%, после чего может выйти на целевой уровень 4%.

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Тем временем рост заработных плат россиян в реальном выражении, то есть с учётом повышения цен, в 2023 году должен составить 6,2%, в 2024-м — 2,5%, в 2025-м — 2,6%, а в 2026-м — 2,3%. В свою очередь, уровень безработицы продолжит оставаться относительно низким и на протяжении всего трёхлетнего периода будет находиться вблизи 3,1%.

Кроме того, ожидается уверенное восстановление розничного товарооборота. Если в 2022 году объём торговли снизился на 6,5%, то уже в 2023-м его значение вырастет на 5,8%, в 2024-м — на 3,6%, в 2025-м — на 3,4%, а в 2026-м — на 3,5%. При этом инвестиции в текущем году должны увеличиться на 6%, в следующем — на 2,3%, а в 2025-м и 2026-м будут прибавлять по 3%.

В целом, как заявили в правительстве, прогноз учитывает сложившуюся динамику экономики и реализуемые руководством страны меры. В первую очередь речь идёт о выполнении поставленных президентом приоритетных задач.

«Это расширение внешнеэкономического взаимодействия с нашими перспективными партнёрами из дружественных стран и совершенствование необходимых для этого механизмов, в том числе транспортной и платёжной составляющих. А также — укрепление технологического и финансового суверенитета. Опережающее строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Повышение благосостояния граждан. Обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, которые имеют детей», — отметил Михаил Мишустин.