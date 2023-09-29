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«Будет рекордным по расходам и доходам»: правительство внесло в Госдуму проект бюджета на три года

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Владимир Цегоев, Ксения Чемоданова
Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2024—2026 годы. Как ожидается, в течение следующих трёх лет государственные траты и объём денежных поступлений в казну заметно вырастут, что позволит обеспечить поставленные президентом приоритетные задачи. В частности, речь идёт о полном выполнении всех социальных обязательств, помощи нуждающимся гражданам, укреплении обороноспособности страны, интеграции новых регионов, а также технологическом развитии и расширении инфраструктуры. Какие именно параметры легли в основу бюджета на следующую трёхлетку — в материале RT.
«Будет рекордным по расходам и доходам»: правительство внесло в Госдуму проект бюджета на три года
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Правительство России направило на рассмотрение в Государственную думу проект закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«При формировании проекта нового трехлётнего бюджета правительство традиционно исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения задач, обозначенных президентом», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Как ранее отмечал Михаил Мишустин, во время составления главного финансового документа страны власти «постарались принять выверенные и оптимальные решения». В результате доходная составляющая казны была значительно увеличена, что даёт возможность серьёзно нарастить и расходы.

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По предварительной оценке Минфина, в текущем году объём денежных поступлений в бюджет должен составить чуть больше 28,7 трлн рублей. При этом уже в 2024-м значение может достигнуть 35 трлн, в 2025-м — 33,5 трлн, а в 2026-м — 34,1 трлн.

«Такой существенный рост станет возможен благодаря дальнейшему развитию нашей экономики. Ненефтегазовые поступления при этом должны вдвое превысить нефтегазовые», — объяснил Мишустин.

Если в 2023 году бюджет должен получить от продажи энергоресурсов порядка 8,9 трлн рублей, то в 2024-м планируется довести этот показатель до 11,5 трлн, в 2025-м — до 11,8 трлн, а в 2026-м — до 11,4 трлн. Одновременно ненефтегазовые доходы казны могут увеличиться с 19,8 трлн в текущем году до 23,6 трлн в 2024-м, а в течение следующих двух лет составят 21,7 трлн и 22,6 трлн соответственно.

«Такая динамика позволит обеспечить безусловное финансирование не только всех принятых обязательств, но и других актуальных приоритетов. Это социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры. Ресурсы на все эти приоритеты учтены в трёхлетнем бюджете страны», — заявил Мишустин.

Отметим, что в нынешнем году государство собирается потратить из казны примерно 31,8 трлн рублей. Между тем, согласно одобренному проекту бюджета, в 2024-м эта сумма должна составить 36,6 трлн, в 2025-м — 34,4 трлн, а в 2026-м — 35,6 трлн.

Таким образом, по оценкам властей, на протяжении всего трёхлетнего периода запланированные траты будут превышать объём поступлений. В 2024 году бюджетный дефицит может составить около 1,6 трлн рублей, в 2025-м — 900 млрд, а в 2026-м — 1,5 трлн. Впрочем, подобный разрыв между расходами и доходами специалисты считают некритичным.

«Сам бюджет будет рекордным по расходам и доходам, но заявленный дефицит небольшой, и он не может каким-либо образом навредить экономике. Покрывать его планируется за счёт заимствований на внутреннем рынке, с помощью продажи долговых ценных бумаг», — рассказал RT глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ключевые приоритеты

Одной из ключевых расходных статей бюджета в ближайшие три года станут траты на оборону. Если в 2023-м на эти цели планируется выделить 6,41 трлн рублей, то уже в 2024-м сумма вырастет до 10,78 трлн, но в 2025-м уменьшится до 8,53 трлн, а в 2026-м — до 7,41 трлн.

«В структуре бюджета видно, что основной упор делается для обеспечения нашей победы — армия, обороноспособность, вооруженные силы, бойцы — всё необходимое для фронта, всё необходимое для победы в бюджете есть. Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно безусловный наш приоритет», — заявил министр финансов России Антон Силуанов.

  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Другим приоритетом бюджета глава Минфина назвал исполнение обязательств перед гражданами. Так, в 2024 году на социальную политику власти собираются потратить 7,73 трлн рублей, в 2025-м — 7,69 трлн, а в 2026-м — 7,86 трлн.

В частности, продолжатся выплаты единого пособия нуждающимся беременным женщинам и родителям с детьми до 17 лет. В ближайшие три года на эти цели планируется направить 4,4 трлн рублей, что позволит ежемесячно поддерживать более 10 млн семей.

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На предоставление материнского капитала из бюджета выделят около 1,6 трлн рублей. Предполагается, что в течение трёх лет этими средствами воспользуются более 4 млн семей. Помимо этого, для улучшения жилищных условий россиян с детьми предусмотрено 482 млрд рублей, а для поддержки малоимущих граждан по программе соцконтракта — более 100 млрд.

Кроме того, по словам Антона Силуанова, значительные средства будут направлены на переоснащение производств в таких направлениях, как станкостроение, авиастроение, новые технологии, беспилотники и средства коммуникаций. Также необходимые ассигнования пойдут на строительство и ремонт школ, обеспечение дорожной деятельности, обновление инфраструктуры наземного электрического транспорта, развитие региональных аэропортов, лекарственное обеспечение льготников и социальную газификацию.

Всего за три года на развитие национальной экономики правительство планирует выделить из бюджета больше 10,8 трлн рублей. В то же время нацбезопасность и правоохрана получат 10,07 трлн, здравоохранение — 4,87 трлн, образование — 4,27 трлн, сфера ЖКХ — 1,77 трлн, а культура — около 630 млрд рублей.

Как подчеркнул Анатолий Аксаков, на протяжение всего трёхлетнего периода не планируется повышение налогов. В то же время социальные выплаты будут индексироваться опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции.

«Доходы казны станут расти за счёт деятельности компаний. Динамика некоторых отраслей, например, в перерабатывающих сферах, в сегменте машиностроения, приборостроения даёт высокий прирост ВВП. Эти предприятия заметно выросли с начала санкционного давления в 2022 году, и сейчас они формируют серьёзную доходную базу для бюджета», — добавил депутат.

  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

С учётом текущих тенденций в экономике эксперты не исключают возможность возвращения к бюджетному профициту через три года. Такую точку зрения, в частности, выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Конечно, многое будет зависеть от темпов роста ВВП и инвестиций. Для этого нам нужно повышать объёмы производства при переходе к структурной перестройке экономики. Если переориентация на другие рынки и экономические реформы будут успешны, то в перспективе мы можем выйти на ежегодные темпы роста ВВП в 3% и выше, но для этого нужны инвестиции и рост производительности труда, что позволит вернуться к профициту бюджета», — пояснил собеседник RT.

Финансовая основа

Утверждённый правительством бюджет свёрстан на основе прогноза социально-экономического развития. Согласно этому документу, вслед за прошлогодним снижением на 2,1% уже в 2023-м объём российского ВВП увеличится на 2,8%, в 2024-м и 2025-м — на 2,3%, а в 2026-м — на 2,2%. В то же время инфляция по итогам текущего года составит 7,5%, но уже в следующем должна замедлиться до 4,5%, после чего может выйти на целевой уровень 4%.

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Тем временем рост заработных плат россиян в реальном выражении, то есть с учётом повышения цен, в 2023 году должен составить 6,2%, в 2024-м — 2,5%, в 2025-м — 2,6%, а в 2026-м — 2,3%. В свою очередь, уровень безработицы продолжит оставаться относительно низким и на протяжении всего трёхлетнего периода будет находиться вблизи 3,1%.

Кроме того, ожидается уверенное восстановление розничного товарооборота. Если в 2022 году объём торговли снизился на 6,5%, то уже в 2023-м его значение вырастет на 5,8%, в 2024-м — на 3,6%, в 2025-м — на 3,4%, а в 2026-м — на 3,5%. При этом инвестиции в текущем году должны увеличиться на 6%, в следующем — на 2,3%, а в 2025-м и 2026-м будут прибавлять по 3%.

В целом, как заявили в правительстве, прогноз учитывает сложившуюся динамику экономики и реализуемые руководством страны меры. В первую очередь речь идёт о выполнении поставленных президентом приоритетных задач.

«Это расширение внешнеэкономического взаимодействия с нашими перспективными партнёрами из дружественных стран и совершенствование необходимых для этого механизмов, в том числе транспортной и платёжной составляющих. А также — укрепление технологического и финансового суверенитета. Опережающее строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Повышение благосостояния граждан. Обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, которые имеют детей», — отметил Михаил Мишустин.

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