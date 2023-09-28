«Наиболее сложный период пройден»: Мишустин заявил о росте российской экономики быстрее прогнозов

Наиболее сложный период для экономики России уже пройден, а пессимистичные прогнозы так и не реализовались, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, страна сумела плавно адаптироваться к новым вызовам и вернулась к устойчивому росту ВВП. В первую очередь это произошло за счёт мер властей по поддержке граждан и бизнеса, достижения финансового суверенитета, а также ответственной бюджетной политики, подчеркнул глава кабмина. На фоне выхода к докризисным показателям руководство страны планирует в течение следующих трёх лет существенно увеличить расходы на реализацию поручений президента. При этом, как заявил министр финансов России Антон Силуанов, денег у казны хватит.

Российская экономика плавно адаптировалась к новым вызовам и довольно быстро вернулась к устойчивому росту. Об этом в четверг, 28 сентября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии Московского финансового форума. Как отметил глава кабмина, к середине 2023 года многие показатели вышли на докризисный уровень, а в ряде случаев даже превысили его.

«Сегодня российская экономика проходит через масштабную трансформацию. Односторонний разрыв западными партнёрами прежних хозяйственных связей обострил очень многие вопросы, но, я считаю, наиболее сложный период пройден. Прогнозы предрекали глубокое падение экономики из-за санкций — они не сбылись», — подчеркнул Мишустин.

Напомним, в прошлом году после начала специальной военной операции на Украине страны Запада стали объявлять о масштабных экономических ограничениях в отношении Москвы. Всего за прошедшее время против России было введено порядка 15 тыс. различных рестрикций — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Ограничительные меры затронули, в частности, банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

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В условиях такого беспрецедентного внешнего давления изначально ряд аналитиков предрекали российской экономике мощный обвал в 2022 году — на 10—25%. Тем не менее реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Более того, согласно оценке властей, по итогам 2023 года ВВП страны полностью отыграет прошлогодние потери и прибавит 2,8%.

«Такая динамика стала возможной благодаря реализации поручений президента, гибким и оперативным действиям правительства в координации с Банком России. Они позволили нивелировать многие вызовы, поддержать базовые отрасли промышленности, малый и средний бизнес, системообразующие предприятия и, что самое важное, наших граждан», — объяснил премьер-министр.

Кроме того, по словам Михаила Мишустина, важную роль в успешной адаптации экономики к санкциям сыграла российская финансовая система. Так, на фоне всех ограничений страна сохранила возможность проведения расчётов.

«У нас успешно работает национальная карта МИР... Система передачи финансовых сообщений Банка России осуществляет обмен информацией не только между российскими участниками, но и с иностранными партнёрами уже из 15 государств. Динамично развивается и система быстрых платежей... В августе этого года стартовал пилот цифрового рубля», — отметил глава кабмина.

Помимо этого, за последние полтора года в России произошла крупная структурная реформа, о чём в ходе пленарной сессии рассказал помощник президента России Максим Орешкин. Так, по его словам, за счёт ускоренной переориентации с Запада на Восток страна сумела переключиться «с больной части глобальной экономики на здоровую».

«Если бы мы были в прошлой жизни, мы бы сидели сейчас, обсуждали, что немецкая экономика вошла в рецессию, как это плохо для нас. Что Америка не может справиться с нестабильностью финансового сектора... Гораздо важнее, что темп роста экономики Китая ускорился во втором квартале до 6,5%, темпы роста экономики Индии — 7,8%», — констатировал Орешкин.

Денег в бюджете хватит

Значимым фактором для экономики Михаил Мишустин назвал ответственный подход властей к финансовой политике. В частности, речь идёт о сбалансированности федерального бюджета.

Правительство уже подготовило проект главного финансового документа страны на 2024—2026 годы и в ближайшие дни собирается направить его на рассмотрение в Государственную думу, сообщил премьер. Как ожидается, в течение следующих трёх лет государственные траты и объём денежных поступлений в казну заметно вырастут, что позволит обеспечить поставленные президентом приоритетные задачи.

«Это углубление внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнёрами из дружественных государств и совершенствование необходимых механизмов, в том числе транспортной, платёжной составляющих. Укрепление нашего технологического и финансового суверенитета. Опережающее строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Повышение благосостояния граждан. Обеспечение народосбережения, защита материнства, детства, поддержка семей с детьми», — пояснил Мишустин.

Как рассказал во время обсуждения глава Минфина России Антон Силуанов, если в 2023-м году расходы государственной казны составят чуть больше 33 трлн рублей, то уже в 2024-м сумма должна увеличиться до 36,6 трлн. Таким образом, власти не собираются урезать траты, а на выполнение поставленных целей денег хватит, заверил министр.

«У нас... нормальный, здоровый бюджет... Поэтому никакого урезания в бюджете нет, никакого секвестра нет... Деньги есть», — подчеркнул Силуанов.

Рост быстрее ожиданий

В целом, как отметил Михаил Мишустин, восстановление экономической активности в России идёт «темпами выше, чем прогнозировалось ранее». Так, по данным Минэкономразвития, за первые восемь месяцев 2023 года объём ВВП страны уже вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Уверенный рост сегодня наблюдается в большинстве отраслей. Так, например, строительство с января по август выросло на 8,8% в годовом выражении, обрабатывающая промышленность — на 6,6%, оптовая торговля — на 6,1%, розничная — на 4,1%.

Кроме того, согласно последним оценкам, за семь месяцев 2023-го заработные платы россиян в реальном выражении, то есть учётом инфляции, прибавили в среднем 7,1% год к году. В то же время уровень безработицы впервые за всё время наблюдений опустился до 3% и к началу осени по-прежнему оставался на этом уровне.

«Низкая безработица — это показатель здоровья экономики. У нас бурно развивается строительная индустрия, которая требует больших трудовых ресурсов. Вкладываются деньги в инфраструктурные проекты, идёт замещение ушедших из России брендов, из-за чего растёт занятость в промышленности. В целом экономика полностью адаптировалась к санкциям и вышла на такую траекторию, когда для новых проектов требуются рабочие руки и разные специальности», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Как отмечают в правительстве, на фоне рекордного увеличения занятости в стране начинает постепенно обостряться проблема нехватки кадров. Впрочем, даже в этих условиях тенденция роста экономики должна продолжиться в ближайшие годы, в первую очередь за счёт увеличения частных инвестиций. Об этом в интервью RT рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«У нас хорошие цифры экономического роста получаются по этому году... Основной драйвер — это частные инвестиции... Главное, мы видим: тенденция роста экономики продлится ещё в 2024, 2025, 2026 годах... На всём среднесрочном периоде темпы роста будут выше 2%, что в условиях ощутимого дефицита на рынке труда и всех ограничений в логистике, технологиях и других сферах в общем выглядит нормально. Хотя, конечно, нужно работать над тем, чтобы увеличивать темпы», — подчеркнул Решетников.