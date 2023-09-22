«Вырастут зарплаты более чем 4,5 млн человек»: правительство России одобрило повышение МРОТ на 18,5% в 2024 году

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 18,5% и превысит 19,2 тыс. рублей. Такое решение приняло правительство страны по поручению президента Владимира Путина. Помимо этого, кабмин утвердил проект федерального бюджета на 2024—2026 годы. Предполагается, что на протяжении следующих трёх лет расходы государственной казны будут превышать объём доходов, но эту разницу планируется покрывать за счёт заимствований. Как подчеркнули в правительстве, при формировании документа основным приоритетом стало выполнение социальных обязательств перед гражданами и поручений главы государства.

Правительство России по поручению президента Владимира Путина одобрило ускоренную индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) со следующего года. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, МРОТ планируется увеличить сразу на 18,5%. Таким образом, рост показателя может оказаться почти втрое выше уровня инфляции, которую Центральный банк по итогам 2023-го прогнозирует в диапазоне 6—7%.

«Уже с 1 января МРОТ превысит 19,2 тыс. рублей. Вместе с этим вырастут зарплаты более чем 4,5 млн человек», — заявил Мишустин на заседании кабмина.

Идею дополнительно повысить минимальный размер оплаты труда Владимир Путин озвучил ещё в феврале в своём послании Федеральному собранию. Как напомнил тогда глава государства, в 2022-м МРОТ в России был увеличен дважды — суммарно почти на 20%, а с 1 января 2023-го значение выросло ещё на 6,3% и сейчас составляет 16 242 рубля. В дальнейшем, по словам президента, показатель нужно продолжить индексировать, причём темпами выше инфляции.

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«Перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача — обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России. Важный индикатор, точка отсчёта здесь — это минимальный размер оплаты труда», — подчеркнул российский лидер.

Поясним, что МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, параметр используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.

В соответствии с Конституцией России МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения. Сейчас эта сумма в среднем по стране составляет 15 669 рублей. Власти применяют её для оценки нуждаемости граждан при предоставлении различных мер господдержки, таких как ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми.

Сейчас МРОТ превышает сумму ПМ всего на 4%. Впрочем, уже в 2024 году разница должна будет увеличиться до 17%, а в дальнейшем власти планируют поднять эту планку выше 30%, о чём ранее заявлял глава Минтруда Антон Котяков.

«Буквально три-четыре года назад мы с вами жили в условиях того, что минимальный размер оплаты труда был ниже прожиточного минимума. Первый критерий, на который были ориентированы действия правительства, — это доведение МРОТ до уровня ПМ трудоспособного населения. На сегодняшний день эта планка пройдена, мы на ней не останавливаемся, движемся дальше», — отмечал министр.

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Ускоренная индексация МРОТ призвана дополнительно повысить уровень благосостояния россиян и тем самым поддержать платёжеспособный спрос в экономике страны. Таким мнением поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«МРОТ — это планка, которую должны соблюдать все работодатели. То есть на практике зарплаты любого сотрудника в стране, который работает полный день, не может быть ниже этой отметки. Как ожидается, тарифные сетки в реальном секторе экономики будут пересмотрены. Одновременно увеличатся пособия по безработице и родам. В целом мера должна привести к росту потребительской активности, что позитивно скажется на развитии экономики и темпах роста ВВП», — подчеркнула собеседница RT.

Финансовый план

По итогам прошедшего заседания правительство одобрило проект федерального бюджета страны на следующие три года. Как отметил Михаил Мишустин, при формировании документа власти исходили из необходимости полного выполнения всех обязательств перед россиянами и поставленных президентом шести приоритетных задач.

«Это расширение внешнеэкономического взаимодействия с нашими перспективными партнёрами из дружественных стран и совершенствование необходимых для этого механизмов, в том числе транспортной и платёжной составляющих. А также укрепление технологического и финансового суверенитета. Опережающее строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Повышение благосостояния граждан. Обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, которые имеют детей», — пояснил Мишустин.

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Предполагается, что в 2024 году доходы бюджета составят 35 трлн рублей, в 2025-м — 33,5 трлн, а в 2026-м — 34,1 трлн. В то же время расходы государственной казны в следующем году достигнут 36,6 трлн рублей, в 2025-м — 34,4 трлн, а в 2026-м — 35,6 трлн, пишет ТАСС со ссылкой на утверждённый кабмином документ.

Таким образом, по оценкам властей, на протяжении всего трёхлетнего периода бюджетные траты будут превышать объём поступлений. В 2024 году дефицит может составить около 1,6 трлн рублей, в 2025-м — 0,9 трлн, а в 2026-м — 1,5 трлн.

По словам Михаила Мишустина, власти пытались минимизировать разницу между доходами и расходами казны, насколько это возможно, и планируют покрывать её в основном за счёт заимствований. Впрочем, нынешний размер дефицита некритичен для экономики, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Обычно дефицит финансируется за счёт выпуска гособлигаций. Такая мера не приводит к серьёзным последствиям для финансовой стабильности, если нет существенных перепадов в процентных ставках. Причём даже текущая ситуация, когда Центробанк ужесточает монетарную политику, тоже не является критичной. Кроме того, правительство традиционно закладывает более консервативный бюджет с заниженными ценами на нефть. Это делается, чтобы был резерв и пространство для манёвра», — пояснил Абрамов.

Отметим, что в трёхлетний бюджет власти закладывают стоимость нефти в размере $60 за баррель. При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2024—2026 годах котировки будут находиться около отметки $70.

Социальный ориентир

В рамках выполнения социальных обязательств перед гражданами правительство уже в следующем году собирается на 13,5% увеличить финансирование медицинской помощи в регионах. Как отметил Михаил Мишустин, это необходимо для расширения доступности лечения граждан, обеспечения зарплат врачей и другого медперсонала на уровне не ниже установленного майским указом президента. Отдельные ресурсы предусмотрены на медицинскую реабилитацию, в том числе переболевших коронавирусом россиян.

«Свыше 130 млрд рублей в следующем году направим на оказание высокотехнологичной помощи, не включённой в базовую программу ОМС. Также у жителей каждого из российских субъектов и дальше сохранится возможность бесплатно получать её в федеральных медицинских учреждениях. На это пойдёт около 214 млрд рублей», — добавил Мишустин.

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Кроме того, в рамках одобренного бюджета власти собираются направить свыше 1 трлн рублей на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Ещё 430 млрд рублей пойдут на оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.

Одновременно продолжатся выплаты единого пособия нуждающимся беременным женщинам и родителям с детьми до 17 лет. В ближайшие три года на эти цели планируется направить 4,4 трлн рублей, что позволит ежемесячно поддерживать более 10 млн семей.

В свою очередь, на предоставление материнского капитала из бюджета выделят около 1,6 трлн рублей. Предполагается, что за три года этими средствами воспользуются более 4 млн семей. Помимо этого, для улучшения жилищных условий россиян с детьми предусмотрено 482 млрд рублей, а для поддержки малоимущих граждан по программе соцконтракта — более 100 млрд.

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Также значительные ассигнования будут направлены на строительство и ремонт школ, обеспечение дорожной деятельности, обновление инфраструктуры наземного электрического транспорта и развитие региональных аэропортов. Помимо этого, дополнительное финансирование получит промышленный комплекс.

«Важный приоритет работы правительства — это создание современной промышленности. На поддержку промышленности гражданского назначения в законопроекте предусмотрено более 2,7 трлн рублей. Это позволит поддержать такие отрасли, как автопром», — заявил во время заседания министр финансов Антон Силуанов.

Кроме того, правительство собирается выделить грант в размере более 5 млрд рублей фонду «Защитники Отечества». Это, как уточнил Мишустин, позволит оказать поддержку ветеранам СВО и их близким, включая содействие в медицинской реабилитации, трудоустройстве, обучении, а также предоставлении необходимой юридической помощи.

В ожидании роста

Отметим, что в основе проекта бюджета лежит обновлённый прогноз социально-экономического развития России на следующие три года. Его параметры на заседании кабмина представил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Как рассказал министр, после снижения на 2,1% в 2022 году объём российского ВВП увеличится сразу на 2,8% в 2023-м, а в 2024-м прибавит 2,3%.

В дальнейшем положительная динамика должна продолжиться, в первую очередь за счёт роста инвестиций. Об этом Решетников ранее говорил в интервью RT.

«Главное мы видим: тенденция роста экономики продлится ещё в 2024, 2025, 2026 годах... На всём среднесрочном периоде темпы роста будут выше 2%, что в условиях ощутимого дефицита на рынке труда и всех ограничений в логистике, технологиях и других сферах в целом выглядит нормально. Хотя, конечно, нужно работать над тем, чтобы увеличивать темпы», — отмечал глава Минэкономразвития.

Согласно оценке ведомства, курс доллара по итогам 2023 года снизится до 94 рублей, а в течение следующих трёх лет будет находиться в коридоре 90—92 рубля. Инфляция при этом может замедлиться до 4,5% в 2024 году, а после этого должна вернуться к целевой отметке 4%.

«Представленный прогноз позволяет сформировать реалистичный бюджет на следующую трёхлетку... Этот прогноз учитывает сложившуюся динамику экономики, реализуемые меры экономической политики, в первую очередь в развитие тех шести приоритетов, которые были обозначены президентом», — подчеркнул Решетников.