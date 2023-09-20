В помощь семьям: правительство планирует продлить льготную ипотеку для россиян с детьми после 1 июля 2024 года

Правительство России может продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, программа имеет важный социальный характер, поскольку позволяет гражданам с детьми улучшать жилищные условия. В рамках инициативы сегодня можно взять кредит на покупку недвижимости под 6%, что более чем вдвое ниже рыночной ставки. Акцию запустили ещё пять лет назад, и за это время льготными условиями воспользовались более 620 тыс. семей. По мнению специалистов, продление программы может не только помочь большему числу россиян решить жилищный вопрос, но и дополнительно поддержать застройщиков вместе с банками.

Правительство России намерено продлить срок действия семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил заместитель председателя кабмина Марат Хуснуллин.

«Кроме экономического, здесь есть главный социальный фактор, что семьи с детьми могут улучшить свои жилищные условия. Конечно, мы это будем продлевать», — приводит РИА Новости слова вице-премьера.

Напомним, программа льготной ипотеки для россиян с детьми заработала ещё в 2018 году. За прошедшее время её условиями воспользовались более 620 тыс. семей, подсчитали в компании «ДОМ.РФ». По мнению специалистов, инициатива не только помогла многим гражданам решить жилищный вопрос, но и создала предпосылки для улучшения демографической ситуации.

«Среди ипотечных заёмщиков уровень рождаемости в 2022 году был в два раза выше, чем в среднем по стране... Во многом её действие (семейной ипотеки. — RT) способствовало рождению в стране более 600 тыс. детей. Всего по «семейке» выдано кредитов на общую сумму 2,4 трлн рублей», — говорится в исследовании организации.

Согласно действующим на данный момент условиям семейной ипотеки, россияне с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, могут до 1 июля 2024 года оформить заём на покупку недвижимости по сниженной ставке 6% годовых. Причём у жителей Дальневосточного федерального округа есть возможность взять такой кредит под 5%.

Программа предусматривает выдачу ссуды на приобретение готового жилья у девелопера или квартиры в возводимом объекте, на строительство частного дома своими силами или по договору подряда, а также на покупку земельного участка под строительство дач, коттеджей или таунхаусов. При этом семьям из ДФО инициатива позволяет взять и вторичку.

Оформить льготный кредит можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. Гражданам можно брать и кредиты в размере до 30 млн и 15 млн рублей соответственно, однако субсидируемая ставка будет распространяться только на суммы до 12 млн и 6 млн.

«Например, если вы хотите взять кредит (по программе семейной ипотеки в регионе. — RT) в размере 10 млн рублей на 20 лет, то вы можете получить 6 млн рублей по льготной ставке 6%, а ещё 4 млн рублей — по ставке на рыночных условиях (сегодня это около 14%. — RT)», — объяснили в «ДОМ.РФ».

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Примечательно, что сами банки зачастую предоставляют такие ссуды под более низкий процент, чем значится в программе. Так, например, в 20 крупнейших кредитных организациях России оформить семейную ипотеку сейчас можно в среднем под 5,52% годовых, а в некоторых случаях и под 5%.

Сниженный процент действует в течение всего срока кредита, а разницу между рыночной и льготной ставками банкам возмещает государство. В свою очередь, минимальный размер первоначального взноса составляет 20% от стоимости жилья.

«Сегодня семейной ипотекой можно воспользоваться и в отдалённых регионах, где не ведётся многоэтажное строительство, в том числе для покупки жилья на вторичном рынке. Программу можно совмещать с другими мерами господдержки: маткапиталом, налоговыми вычетами, выплатой многодетным на погашение кредита», — отмечал ранее руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

Кредитное обновление

Возможное продление программы после 1 июля 2024 года может положительно отразиться не только на гражданах, но и на рынке недвижимости в целом. Такую точку зрения в интервью RT выразил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Семейная ипотека занимает существенную долю среди всех действующих сегодня в России субсидируемых программ. Любые подобные инициативы помогают россиянам улучшать жилищные условия и одновременно подстёгивают спрос на рынке, что стимулирует девелоперов реализовывать новые строительные объекты. Это хорошо, что семьи с детьми получают такую поддержку от государства», — подчеркнул Апрелев.

В УК «Альфа-Капитал» RT рассказали, что в нынешних условиях роста цен на недвижимость и высоких процентных ставок семейная ипотека остаётся наиболее привлекательным и доступным вариантом покупки жилья для большинства молодых семей.

«При этом, учитывая, что с недавнего времени власти решили поднять минимальный первый взнос по льготным ипотечным займам с 15 до 20%, семейная ипотека привлечёт ещё больше внимания потребителей. Это позитивно как для застройщиков, так и для банков», — добавили в организации.

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Как рассказал RT директор рынков России и СНГ FAM Properties Валерий Тумин, сегодня рынок недвижимости в стране уверенно растёт, в том числе и потому, что население стремится вкладывать свои сбережения в жильё. При этом тем, у кого нет в наличии большого объёма свободных денежных средств, на помощь приходит именно льготная ипотека, добавил специалист.

Впрочем, по его словам, в настоящий момент некоторые заёмщики злоупотребляют господдержкой. В этой связи условия субсидируемых программ могут быть пересмотрены в обозримой перспективе, не исключил эксперт.

«Решение социальных вопросов граждан — это одна из основных задач государства. Вместе с тем не стоит забывать и о тех, кто пытается извлечь выгоду и прибыль для себя. Такие люди берут льготную ипотеку в регионах, где сами не живут, и таким образом просто инвестируют деньги. Возможности для подобных махинаций необходимо исключить, поэтому, вероятно, льготные ипотечные программы ещё будут корректироваться», — добавил Тумин.