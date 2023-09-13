«Мера охладит рынок»: российские власти одобрили повышение первого взноса по льготной ипотеке до 20%

Правительство России решило повысить первый взнос по льготным ипотечным программам с 15 до 20%. Как объясняют специалисты, в условиях ажиотажного спроса на жилищные кредиты власти вводят заградительную меру и тем самым хотят отсеять ненадёжных заёмщиков. Это, по мнению экспертов, позволит охладить рынок, уменьшить риски для банковского сектора и предотвратить образование пузыря. При этом аналитики не исключают возможности некоторого снижения цен на недвижимость в обозримой перспективе.

Правительство России решило повысить минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с господдержкой до 20% от стоимости жилья. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, власти планируют снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий банкам, кредитующим в рамках госпрограмм. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и вступит в силу 20 сентября, пишет ТАСС.

Ещё в начале месяца о планах кабмина пересмотреть параметры льготной ипотеки заявлял глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, инициатива позволит сделать механизм выдачи субсидируемых жилищных кредитов «более стабильным в будущем».

Напомним, сегодня в России на рынке жилья действует несколько кредитных программ с государственной поддержкой. Самые популярные из них — это льготная и семейная ипотека.

По условиям льготной ипотеки все жители страны могут оформить заём на покупку недвижимости по сниженной ставке 8% годовых. В рамках семейной ипотеки россияне с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, имеют возможность взять кредит под 6% (5% для Дальневосточного федерального округа).

Обе программы предусматривают выдачу кредита на покупку готового жилья у девелопера или квартиры в строящемся доме, на строительство частного дома своими силами или по договору подряда, а также на приобретение земельного участка под возведение дач, коттеджей или таунхаусов. При этом семейная ипотека позволяет купить вторичку жителям ДФО.

Взять льготную или семейную ипотеку можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. Гражданам можно брать и кредиты в размере до 30 млн и 15 млн рублей соответственно, однако субсидируемая ставка будет распространяться только на суммы до 12 млн и 6 млн.

«Например, если вы хотите взять кредит (по программе семейной ипотеки в регионе. — RT) в размере 10 млн рублей на 20 лет, то вы можете получить 6 млн рублей по льготной ставке 6%, а ещё 4 млн рублей — по ставке на рыночных условиях (сегодня это около 14%. — RT)», — объяснили в компании «ДОМ.РФ».

В рамках обеих программ сниженный процент действует в течение всего срока кредита, а разницу между рыночной и субсидируемой ставками банкам возмещает государство. В свою очередь, минимальный размер первоначального взноса по льготной и семейной ипотеке сейчас составляет 15% от стоимости жилья.

РИА Новости

© Нина Зотина

По предварительным оценкам, в августе объём выдачи ипотеки с господдержкой в России достиг рекордных 450 млрд рублей. Это больше половины от общей суммы всех взятых в стране жилищных кредитов (800 млрд рублей), о чём свидетельствуют материалы Центрального банка и ВТБ.

Отчасти такой ажиотажный спрос на льготную ипотеку эксперты ЦБ связывают с ужесточением рыночных условий по кредитам. Напомним, в середине августа на фоне ослабления рубля и ускорения инфляции Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Вслед за решением регулятора российские финансовые организации начали поднимать проценты по займам.

Более того, уже 15 сентября Банк России может вновь поднять ключевую ставку, о чём ранее заявлял зампред ЦБ Алексей Заботкин. В этом случае рыночные проценты по ипотеке дополнительно увеличатся, а спрос на льготные программы вырастет ещё сильнее, не исключают эксперты. В результате руководство страны решило ввести заградительные меры в сфере кредитования и тем самым отсеять неблагонадёжных заёмщиков и избежать перегрева рынка.

«Инициатива призвана улучшить качество портфеля ипотечных кредитов банков с точки зрения рисков. Количество заёмщиков, берущих ипотеку с первоначальным взносом ниже 20%, в госпрограммах очень значимо. Сегодня их около половины. Безусловно, одобренная мера охладит рынок — и довольно существенно. Спрос может снизиться на 20—30% и даже больше», — рассказал RT руководитель направления «Ипотека» в «Сравни» Дмитрий Сафронов.

Похожую точку зрения выразил и вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. По его словам, банки будут выполнять предписание кабмина в обязательном порядке, что позволит замедлить рост числа невозвратных кредитов. В результате удастся предотвратить образование пузыря на рынке, считает специалист.

«Конечно, решение понизит спрос на ипотеку и в некотором роде сократит доступность жилья. Впрочем, есть и определённые плюсы для заёмщиков. При более крупной сумме первого взноса можно уменьшить ежемесячный платёж или срок кредита, хотя эти деньги, конечно, надо ещё накопить. Кроме того, если сокращается спрос, то по закону рынка падает и цена. В нашем случае темп роста цен должен сначала замедлиться, а после осеннего традиционного оживления на рынке цены могут начать корректироваться в сторону понижения», — заключил собеседник RT.