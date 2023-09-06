Для поддержки рубля: Банк России временно увеличит продажи иностранной валюты почти в десять раз

С 14 по 22 сентября Банк России почти в десять раз увеличит продажи иностранной валюты на рынке. Как пояснили в ЦБ, такие действия позволят удовлетворить высокий спрос инвесторов на зарубежные денежные знаки и, как следствие, избежать резких курсовых колебаний. Кроме того, уже 15 сентября регулятор может вновь повысить свою ключевую ставку, что должно оказать дополнительную поддержку рублю. Среди положительных факторов для нацвалюты аналитики также отмечают рост мировых цен на нефть и договорённость правительства с бизнесом о продаже экспортной выручки. На этом фоне эксперты не ожидают резкого повышения стоимости доллара, евро и юаня на Мосбирже в ближайшее время.

Центральный банк России временно увеличит продажи иностранной валюты почти в десять раз для поддержки рубля. Об этом в среду, 6 сентября, сообщила пресс-служба регулятора.

«В период с 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объёмом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объём данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо (запланированных ранее. — RT) 2,3 млрд рублей», — говорится сообщении на сайте регулятора.

Такое решение в ЦБ объяснили предстоящим 16 сентября погашением выпуска еврооблигаций России. Держатели этих ценных бумаг получат от Минфина положенные им выплаты в рублях, и часть инвесторов могут закупить на них иностранную валюту. В этой связи власти решили нарастить предложение зарубежных денежных знаков на рынке во избежание резких курсовых колебаний.

«Решение о перераспределении продаж иностранной валюты... будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период», — пояснили в Центробанке.

Как отмечают эксперты, сегодня в России наблюдается дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: в последнее время получаемые от экспорта доллары, евро и юани начали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Усилившаяся нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.

В результате только за лето валютные курсы на Московской бирже выросли на 15—20%. Причём в определённый момент доллар ненадолго дорожал до 101,75 рубля, евро — до 111,42 рубля, а юань — до 13,96 рубля. Значения стали максимальными с марта 2022 года. Впрочем, на сегодняшний день показатели несколько скорректировались и сейчас находятся вблизи 98, 105 и 13,4 рубля соответственно.

«В текущих условиях решение Центробанка временно увеличить продажи иностранной валюты должно замедлить ослабление рубля и способствовать стабилизации обстановки на рынке. В то же время ключевые трудности для российской валюты в виде ситуации с торговым балансом пока сохраняются», — отметил в разговоре с RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Командная работа

На фоне произошедшего летом ослабления рубля в России стали заметно дорожать зависимые от импорта категории товаров и услуг. В результате, по последним оценкам Минэкономразвития, с конца весны годовая инфляция в стране ускорилась вдвое — с 2,51 до 5,03%.

В августе на ситуации акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин. По его словам, усилившиеся колебания курсов стали затруднять принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий и граждан. В этой связи глава государства попросил правительство и Центральный банк следить за ситуацией и своевременно реагировать на подобный рост волатильности.

«Необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учётом объективной ситуации. Здесь нужно работать в том числе и над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение основных участников финансового рынка», — поручил Путин.

РИА Новости

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Власти уже начали принимать меры по стабилизации обстановки на финансовом рынке. Помимо ожидаемого увеличения продаж иностранной валюты, 15 августа Центробанк провёл внеплановое заседание и поднял ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Более того, в сентябре регулятор может пойти на ещё одно повышение, о чём накануне сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«Проинфляционные риски остаются значительными. Мы будем уточнять наш прогноз, и обновлённый прогноз будет опубликован по итогам заседания 15 сентября, решение будет основано на этом прогнозе... Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки», — приводит ТАСС слова Заботкина.

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Традиционно рост ключевой ставки приводит к увеличению процентов по кредитам и банковским вкладам, что позволяет охладить потребительскую активность и затормозить инфляцию. Одновременно действия ЦБ повышают привлекательность рублёвых активов для инвесторов. В частности, за счёт подъёма процентной ставки растёт доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ должен позитивно отражаться на динамике рубля.

Параллельно с действиями регулятора правительство убедило экспортёров увеличить продажи валютной выручки на рынке, о чём ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на близкие к кабмину источники. Предполагается, что это поможет нарастить объём иностранных денежных знаков на бирже и тоже сыграет в пользу укрепления рубля.

В ближайшее время руководство страны планирует внимательно отслеживать ситуацию на рынке. Если курсы вновь начнут расти, правительство может ужесточить валютный контроль и обязать экспортёров продавать крупные объёмы выручки, отмечает издание.

«Кроме того, мировые цены на нефть сейчас стремительно растут и уже превысили психологическую отметку $90 за баррель сорта Brent. При этом скидка на сырьё российской марки Urals заметно снизилась, что увеличивает доходы наших нефтяников и позитивно влияет на бюджет. С учётом временного лага, с которым выручка от продажи энергоресурса поступает в Россию, рост цен на нефть должен оказать поддержку рублю в ближайшие месяцы», — отметил Сергей Суверов.

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Тем не менее аналитик пока не ожидает существенного укрепления рубля, но и не видит причин для серьёзного ослабления нацвалюты. В то же время опрошенные RT специалисты сходятся во мнении, что делать точные прогнозы по курсам пока затруднительно.

«Слишком много неопределённости сейчас. Курсы валют не отражают реального положения дел в экономике, а во многом реагируют на те перекосы, которые сегодня есть во внешней торговле», — объяснил RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Впрочем, российские власти вряд ли допустят закрепление курса доллара выше отметки 100 рублей за доллар, поскольку этот уровень имеет важное психологическое значение для граждан. Таким мнением в беседе с RT поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Для россиян важен стабильный курс валюты, поскольку именно по нему люди обычно судят о положении дел в стране... Поэтому, думаю, руководство страны будет стараться задействовать различные инструменты, чтобы курс доллара остался ниже 100 рублей, а в долгосрочной перспективе вернулся к уровню 85 рублей», — заключил Разуваев.