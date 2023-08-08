«Действуем эффективно»: Путин заявил об улучшении жилищных условий 400 тыс. семей с начала года за счёт льготной ипотеки
- РИА Новости
- © Владимир Песня
С января по июль 2023 года с помощью льготной ипотеки свои жилищные условия улучшили примерно 400 тыс. российских семей. Об этом во вторник, 8 августа, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.
«Одна из важнейших задач любой семьи — обеспечить себе достойные жилищные условия, это для каждого человека важно, для каждой семьи, а задача государства — сделать всё для того, чтобы эти цели достигались. И за последнее время мы действуем достаточно эффективно в этом направлении», — подчеркнул глава государства.
Спрос на субсидируемые жилищные кредиты ощутимо вырос в II квартале текущего года, о чём свидетельствуют материалы компании «ДОМ.РФ». Всего с апреля по июнь россияне оформили почти 190 тыс. таких займов на общую сумму 920 млрд рублей, что стало максимальным результатом за всё время наблюдений.
«Доля кредитов с господдержкой достигла 39% в общем количестве выдач, а по объёму составила более половины всех выданных ипотечных займов (51%). В общей сложности с учётом рыночных программ за апрель — июнь банки предоставили 479 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей — на 40% больше по количеству и сумме, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в отчёте компании.
Как отмечают авторы доклада, льготные программы остаются главным драйвером роста всего ипотечного рынка страны. На этом фоне, согласно прогнозу «ДОМ.РФ», в 2023-м в стране может быть выдано порядка 1,6—1,7 млн жилищных кредитов на 6—6,5 трлн рублей, что примерно на 20—30% превысит прошлогодние показатели.
- Встреча с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности
- © kremlin.ru
Напомним, сегодня в России на рынке жилья действует несколько кредитных программ с государственной поддержкой. В частности, речь идёт о льготной, семейной, дальневосточной и об IT-ипотеке.
По условиям льготной ипотеки все жители страны могут оформить заём на покупку недвижимости по сниженной ставке 8% годовых. В рамках семейной ипотеки россияне с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, имеют возможность взять кредит под 6% (5% для Дальневосточного федерального округа).
Обе программы предусматривают выдачу кредита на покупку готового жилья у девелопера или квартиры в строящемся доме, на строительство частного дома своими силами или по договору подряда, а также на приобретение земельного участка под возведение дач, коттеджей или таунхаусов. При этом семейная ипотека позволяет купить вторичку жителям ДФО.
Взять льготную или семейную ипотеку можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. Гражданам можно брать и кредиты в размере до 30 млн и 15 млн рублей соответственно, однако субсидируемая ставка будет распространяться только на суммы до 12 млн и 6 млн.
Программа дальневосточной ипотеки позволяет жителям ДФО оформить жилищный кредит под 2% годовых на сумму не более 6 млн рублей. Эти деньги также можно потратить на покупку готового жилья или недвижимости в строящемся объекте и на возведение частного дома своими силами или по договору подряда. Кроме того, участники программы могут приобрести вторичное жильё в сельской местности и в моногородах на Дальнем Востоке.
Российские работники IT-сферы могут взять ипотеку под 5% годовых. Для оформления такого кредита в регионах с населением менее 1 млн человек доход специалиста должен превышать 70 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ), в более крупных субъектах РФ — 120 тыс. рублей, а в Москве — 150 тыс. рублей.
В первом случае максимальный размер субсидируемого займа составит 9 млн рублей, а в остальных — 18 млн. Деньги можно направить на те же цели, что и по программе льготной ипотеки.
Отметим, что по условиям программ с господдержкой сниженный процент будет действовать в течение всего срока кредита. Разницу между рыночной (сегодня это около 11%) и льготной ставками банкам возмещает государство.
«Льготные ипотечные программы имеют очень важное значение как для населения, так и для строительной индустрии. Отчасти столь ажиотажный спрос связан с тем, что качество возводимых объектов резко выросло за последние годы, и многие люди стремятся улучшить свои жилищные условия», — отметил в разговоре с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Кроме того, как рассказали RT в компании «Альфа-Капитал», интерес граждан к субсидируемым займам продолжает расти и на фоне изменения рыночных условий. Так, на сегодняшний день стоимость квадратного метра в новостройках продолжает постепенно расти, а обычные кредиты становятся менее доступными после повышения ключевой ставки Центральным банком. В результате всё больше людей стремятся оформить ипотеку с господдержкой.
«Те, кто брал льготную ипотеку раньше, оказались в ещё более выгодных условиях. При этом девелоперы рассчитывают на то, что россияне будут искать применение своим финансам именно в недвижимости, как в наиболее защищённом механизме сбережения средств», — пояснили в компании.
Строительный урожай
В дальнейшем льготные программы в России будут продолжены, поскольку именно ипотека в значительной степени обеспечила рекордный «урожай» жилищного строительства, заявил Владимир Путин. По его словам, в 2022 году в стране было введено 102,7 млн кв. м жилья, что стало «самым лучшим показателем за всю историю России».
«Жилья мы столько вообще никогда не строили... Строительный комплекс даёт порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны, а вместе с жилищно-коммунальным комплексом — это почти 13%. Это, конечно, серьёзный, очень мощный комплекс, во многом определяет устойчивость всей экономики», — добавил Путин.
Российский строительный сектор уверенно растёт уже на протяжении нескольких лет. Причём в 2023 году отрасль может вновь выйти на исторический максимум по объёму ввода жилья, о чём на совещании с президентом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Могу сегодня уже сказать, что по итогам семи месяцев ведено 58 млн кв. м жилья. Это означает, что мы планку в 103 млн кв. м в этом году перейдём. То есть мы обновим ещё раз рекорд прошлого года», — отметил зампред кабмина.
Примечательно, что в 2022 году строительная отрасль в России сумела сохранить высокие темпы роста даже в условиях общего экономического спада на фоне санкций Запада. Как ранее отмечал Марат Хуснуллин в интервью RT, внешние ограничения мешают работать, но эта сфера всё равно достаточно быстро адаптировалась к новым условиям.
«Многие наши строители нашли возможность через третьи страны осуществлять поставку. Очень большой плюс, что многое начало производиться внутри страны. У нас же люди очень предприимчивые. Когда видят, что чего-то не стало и появилась свободная ниша, стали производить в России... В суммарном итоге плюсов от санкций у нас будет больше. Да, сегодня есть определённые проблемы, но это сделает нас более сильными и конкурентоспособными. В конечном счёте экономика страны будет развиваться лучше», — подчеркнул Хуснуллин.