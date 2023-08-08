«Действуем эффективно»: Путин заявил об улучшении жилищных условий 400 тыс. семей с начала года за счёт льготной ипотеки

С начала 2023 года около 400 тыс. семей в России улучшили свои жилищные условия с помощью льготных ипотечных программ, заявил президент Владимир Путин. По его словам, государство достаточно эффективно действует в этом направлении и делает всё для того, чтобы у граждан была возможность обеспечить себе достойные жилищные условия. При этом резкий рост ипотечного рынка привёл к рекордному строительному «урожаю», отметил глава государства. Так, в 2022-м в стране впервые было введено 102,7 млн кв. м жилья, а в текущем году показатель может достигнуть ещё более высокой отметки. Текущая динамика положительно отражается на состоянии всей российской экономики, считает Путин.

С января по июль 2023 года с помощью льготной ипотеки свои жилищные условия улучшили примерно 400 тыс. российских семей. Об этом во вторник, 8 августа, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

«Одна из важнейших задач любой семьи — обеспечить себе достойные жилищные условия, это для каждого человека важно, для каждой семьи, а задача государства — сделать всё для того, чтобы эти цели достигались. И за последнее время мы действуем достаточно эффективно в этом направлении», — подчеркнул глава государства.

Спрос на субсидируемые жилищные кредиты ощутимо вырос в II квартале текущего года, о чём свидетельствуют материалы компании «ДОМ.РФ». Всего с апреля по июнь россияне оформили почти 190 тыс. таких займов на общую сумму 920 млрд рублей, что стало максимальным результатом за всё время наблюдений.

«Доля кредитов с господдержкой достигла 39% в общем количестве выдач, а по объёму составила более половины всех выданных ипотечных займов (51%). В общей сложности с учётом рыночных программ за апрель — июнь банки предоставили 479 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей — на 40% больше по количеству и сумме, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в отчёте компании.

Как отмечают авторы доклада, льготные программы остаются главным драйвером роста всего ипотечного рынка страны. На этом фоне, согласно прогнозу «ДОМ.РФ», в 2023-м в стране может быть выдано порядка 1,6—1,7 млн жилищных кредитов на 6—6,5 трлн рублей, что примерно на 20—30% превысит прошлогодние показатели.

Встреча с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности

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Напомним, сегодня в России на рынке жилья действует несколько кредитных программ с государственной поддержкой. В частности, речь идёт о льготной, семейной, дальневосточной и об IT-ипотеке.

По условиям льготной ипотеки все жители страны могут оформить заём на покупку недвижимости по сниженной ставке 8% годовых. В рамках семейной ипотеки россияне с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, имеют возможность взять кредит под 6% (5% для Дальневосточного федерального округа).

Обе программы предусматривают выдачу кредита на покупку готового жилья у девелопера или квартиры в строящемся доме, на строительство частного дома своими силами или по договору подряда, а также на приобретение земельного участка под возведение дач, коттеджей или таунхаусов. При этом семейная ипотека позволяет купить вторичку жителям ДФО.

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Взять льготную или семейную ипотеку можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. Гражданам можно брать и кредиты в размере до 30 млн и 15 млн рублей соответственно, однако субсидируемая ставка будет распространяться только на суммы до 12 млн и 6 млн.

Программа дальневосточной ипотеки позволяет жителям ДФО оформить жилищный кредит под 2% годовых на сумму не более 6 млн рублей. Эти деньги также можно потратить на покупку готового жилья или недвижимости в строящемся объекте и на возведение частного дома своими силами или по договору подряда. Кроме того, участники программы могут приобрести вторичное жильё в сельской местности и в моногородах на Дальнем Востоке.

Российские работники IT-сферы могут взять ипотеку под 5% годовых. Для оформления такого кредита в регионах с населением менее 1 млн человек доход специалиста должен превышать 70 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ), в более крупных субъектах РФ — 120 тыс. рублей, а в Москве — 150 тыс. рублей.

В первом случае максимальный размер субсидируемого займа составит 9 млн рублей, а в остальных — 18 млн. Деньги можно направить на те же цели, что и по программе льготной ипотеки.

Отметим, что по условиям программ с господдержкой сниженный процент будет действовать в течение всего срока кредита. Разницу между рыночной (сегодня это около 11%) и льготной ставками банкам возмещает государство.

«Льготные ипотечные программы имеют очень важное значение как для населения, так и для строительной индустрии. Отчасти столь ажиотажный спрос связан с тем, что качество возводимых объектов резко выросло за последние годы, и многие люди стремятся улучшить свои жилищные условия», — отметил в разговоре с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Кроме того, как рассказали RT в компании «Альфа-Капитал», интерес граждан к субсидируемым займам продолжает расти и на фоне изменения рыночных условий. Так, на сегодняшний день стоимость квадратного метра в новостройках продолжает постепенно расти, а обычные кредиты становятся менее доступными после повышения ключевой ставки Центральным банком. В результате всё больше людей стремятся оформить ипотеку с господдержкой.

«Те, кто брал льготную ипотеку раньше, оказались в ещё более выгодных условиях. При этом девелоперы рассчитывают на то, что россияне будут искать применение своим финансам именно в недвижимости, как в наиболее защищённом механизме сбережения средств», — пояснили в компании.

Строительный урожай

В дальнейшем льготные программы в России будут продолжены, поскольку именно ипотека в значительной степени обеспечила рекордный «урожай» жилищного строительства, заявил Владимир Путин. По его словам, в 2022 году в стране было введено 102,7 млн кв. м жилья, что стало «самым лучшим показателем за всю историю России».

«Жилья мы столько вообще никогда не строили... Строительный комплекс даёт порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны, а вместе с жилищно-коммунальным комплексом — это почти 13%. Это, конечно, серьёзный, очень мощный комплекс, во многом определяет устойчивость всей экономики», — добавил Путин.

Российский строительный сектор уверенно растёт уже на протяжении нескольких лет. Причём в 2023 году отрасль может вновь выйти на исторический максимум по объёму ввода жилья, о чём на совещании с президентом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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«Могу сегодня уже сказать, что по итогам семи месяцев ведено 58 млн кв. м жилья. Это означает, что мы планку в 103 млн кв. м в этом году перейдём. То есть мы обновим ещё раз рекорд прошлого года», — отметил зампред кабмина.

Примечательно, что в 2022 году строительная отрасль в России сумела сохранить высокие темпы роста даже в условиях общего экономического спада на фоне санкций Запада. Как ранее отмечал Марат Хуснуллин в интервью RT, внешние ограничения мешают работать, но эта сфера всё равно достаточно быстро адаптировалась к новым условиям.

«Многие наши строители нашли возможность через третьи страны осуществлять поставку. Очень большой плюс, что многое начало производиться внутри страны. У нас же люди очень предприимчивые. Когда видят, что чего-то не стало и появилась свободная ниша, стали производить в России... В суммарном итоге плюсов от санкций у нас будет больше. Да, сегодня есть определённые проблемы, но это сделает нас более сильными и конкурентоспособными. В конечном счёте экономика страны будет развиваться лучше», — подчеркнул Хуснуллин.