Широкий метр: Россия может выйти на рекордные темпы строительства жилья

В 2023 году в России могут запустить в строительство рекордные 50 млн кв. м нового жилья. По оценкам специалистов, только за апрель девелоперы начали строить 4,2 млн кв. м недвижимости, что на 56% больше значения за аналогичный период 2022-го. Одновременно эксперты ожидают усиления интереса россиян к покупкам квартир в новостройках за счёт действия льготных программ ипотечного кредитования. Как в этих условиях могут измениться цены на квадратные метры в стране — в материале RT.

С января по март 2023 года объём запуска в строительство нового жилья в России составил 10 млн кв. м, увеличившись почти на 20% по сравнению с тремя первыми месяцами 2022-го. При этом в апреле девелоперы начали строить 4,2 млн кв. м недвижимости, что на 56% больше значения аналогичного периода прошлого года. Такие данные в четверг, 25 мая, опубликовали специалисты компании «ДОМ.РФ».

«Если подобная динамика запусков сохранится, то к концу 2023 года рынок может выйти на рекордную отметку в 50 млн кв. м», — не исключила руководитель отдела исследований в жилищной сфере аналитического центра «ДОМ.РФ» Мария Жолобова.

По оценкам экспертов, позитивная динамика отчасти связана со сравнительно низкими темпами запуска жилищных проектов в 2022 году. Тогда на фоне геополитической и экономической нестабильности застройщики поставили на паузу крупные инвестиции в возведение новостроек, рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Весной 2022-го неопределённость вынуждала девелоперов не торопиться с новыми проектами. Теперь же они дали зелёный свет всему, что было остановлено в тот период. В итоге в марте и апреле 2023-го количество запусков объектов превысило среднемесячные уровни за последние два года. Это значит, что рынок находится на подъёме», — подчеркнул эксперт.

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В определённой степени интерес граждан к покупке жилья подогревают различные программы с государственной поддержкой, полагают аналитики. В частности, наибольшую эффективность в последнее время показала семейная ипотека. Такое мнение в разговоре с RT выразила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Сейчас каждый второй льготный кредит выдаётся в рамках данной инициативы, и спрос на неё только растёт. Ранее условия ипотеки для семей с детьми были заметно расширены, что дополнительно стимулировало граждан инвестировать в недвижимость. При этом процентная ставка по данному виду кредита ниже средней по рынку, что делает покупку квартиры более выгодной», — подчеркнула аналитик.

Инициатива предполагает выдачу кредитов по льготной ставке 6% годовых (5% — для жителей Дальневосточного федерального округа). Оформить заём на особых условиях можно, если ребёнок родился после 1 января 2018-го или если семья воспитывает ребёнка с инвалидностью. Воспользоваться программой также могут семьи, где минимум двое детей не достигли совершеннолетия.

Кроме того, сегодня для россиян доступна льготная ипотека, в рамках которой у всех жителей страны есть возможность оформить заём на покупку недвижимости по сниженной ставке 8% годовых. Обе программы предусматривают выдачу ипотеки на покупку готового жилья у девелопера или квартиры в строящемся объекте, на строительство частного дома своими силами или по договору подряда, а также на приобретение земельного участка под возведение дач, коттеджей или таунхаусов. При этом семейная ипотека позволяет купить вторичку жителям ДФО.

Взять льготную или семейную ипотеку можно при займе до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. Граждане при этом могут брать кредиты в размере до 30 млн и 15 млн рублей соответственно, однако субсидируемая ставка будет распространяться только на суммы до 12 млн и 6 млн.

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Между тем российские власти не исключают введения дополнительных мер поддержки рынка недвижимости. В частности, в правительстве обсуждается возможность оказания помощи регионам с низкомаржинальным строительством, а также расширение бонусных программ для семей с детьми. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Рассматриваем вопрос продажи жилья в рассрочку, но там есть ряд юридических моментов, которые надо дорабатывать. Изучаем и возможность создания ссудно-сберегательных касс. То есть это дополнительный набор инструментов, который мы готовим», — объяснил вице-премьер.

Ценовой баланс

По предварительным данным Росстата, цены на первичном рынке жилья в России в I квартале 2023 года уменьшились на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Типовые квартиры в новых домах упали в цене на 0,5% (до 115,6 тыс. рублей за 1 кв. м), а апартаменты улучшенного качества подешевели на 0,8% (до 127,1 тыс. за 1 кв. м). В то же время элитное жильё подорожало на 1,1% (до 292,4 тыс. рублей за 1 кв. м).

«В настоящее время на рынке наблюдается высокая конкуренция между строительными компаниями за клиента. Чтобы более оперативно реализовать квартиры, девелоперы проводят акции, устраивают распродажи, делают персональные скидки и интересные предложения. Сейчас условия складываются в пользу покупателя», — отметил в беседе с RT первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Динамика стоимости квадратных метров в России до конца текущего года во многом будет зависеть от геополитической обстановки, считает Ирина Радченко. По её словам, если не будут введены дополнительные санкции и экономическая ситуация кардинально не ухудшится, цены на недвижимость могут остаться в текущих значениях.

«Такого же скачка цен, как в предыдущие несколько лет, скорее всего, ожидать не стоит. Но и резкого снижения стоимости жилья до уровней 2019 года тоже не будет. У застройщиков на фоне роста инфляции увеличились издержки на строительство и расходы на обслуживание кредитов. Таким образом, цены на некоторые объекты могут уменьшиться, но об устойчивом тренде на понижение пока говорить рано», — заключила эксперт.