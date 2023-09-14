«Пойдёт на пользу рынку»: правительство по поручению президента примет меры для повышения доступности жилья в России

Правительство РФ по поручению Владимира Путина подготовит нормативную базу для поддержки индивидуального жилищного строительства по всей России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На рынке ИЖС планируется внедрить систему эскроу-счетов, которая сегодня действует при строительстве многоквартирных домов и позволяет защитить деньги заёмщиков от недобросовестных подрядчиков. Помимо этого, власти собираются расширить условия дальневосточной ипотеки. Максимальная сумма льготного кредита будет повышена с 6 млн до 9 млн рублей, а условиями программы, помимо молодых семей, учителей и врачей, смогут воспользоваться и все сотрудники оборонных предприятий в ДФО.

Правительство России по поручению президента Владимира Путина примет дополнительные меры по повышению доступности жилья в стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, 14 сентября.

В частности, по его словам, власти собираются подготовить нормативную базу для поддержки индивидуального жилищного строительства по всей России. Речь идёт о внедрении на рынке ИЖС системы эскроу-счетов, которая сегодня действует при возведении многоквартирных домов.

«Она (нормативная база. — RT) должна быть готова уже осенью и подразумевает те же механизмы защиты дольщиков, как и для многоэтажных домов. Это позволит людям сберечь свои средства или взять ипотеку на стройку», — отметил премьер.

Напомним, система эскроу заработала в России ещё в июле 2019 года и призвана обезопасить сделки на рынке жилья. В рамках этого механизма деньги на покупку недвижимости хранятся на специальном счёте в банке, а застройщик может получить их только после введения объекта в эксплуатацию. Предполагается, что строительные работы исполнитель ведёт за счёт банковских кредитов.

Ввести такую же систему при строительстве частных домов Владимир Путин поручил во время выступления на Восточном экономическом форуме. Как подчеркнул российский лидер, инициатива даст возможность дополнительно защитить деньги граждан.

РИА Новости

© Сергей Субботин

По словам вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, рынок ИЖС уже давно ждёт внедрения этой системы. Как пояснила эксперт, в стране сегодня высокий спрос на кредиты под индивидуальное жилищное строительство и банки готовы их выдавать, но при оформлении таких займов никто не гарантирует, что жильё будет построено.

«Деньги могут быть попросту украдены. То есть злой умысел идёт не со стороны заёмщика, а именно от подрядчика, который может в итоге не возвести дом. Поэтому должны быть приняты требования, нормы и стандарты для подрядчиков и строителей, чтобы избегать таких инцидентов», — пояснила собеседница RT.

Как рассказали RT в УК «Альфа-Капитал», нормативная база для применения эскроу-счетов при расчёте за ИЖС сделает этот сегмент более прозрачным и безопасным. В результате инициатива пойдёт на пользу рынку, уверены эксперты компании. Аналогичной точки зрения придерживается и первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Покупателям жилья не нужно будет думать о сохранности своих сбережений. Это, конечно, положительно повлияет на число сделок и на уверенность людей в завтрашнем дне», — добавил собеседник RT.

Ипотечное обновление

Также в рамках поручения президента правительство собирается расширить условия дальневосточной ипотеки. Сумму кредита, который можно оформить по льготной ставке, планируют поднять до 9 млн рублей при покупке жилья площадью более 60 кв. м. Помимо этого, власти намерены увеличить и охват программы.

«Изначально дальневосточная ипотека была рассчитана только на молодые семьи, но с прошлого года такой кредит могут получить все учителя и врачи, работающие на Дальнем Востоке. Предлагаю... сделать ипотеку под 2% доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса... независимо от их возраста и семейного положения», — заявил Владимир Путин на ВЭФ.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Отметим, что программу «Дальневосточная ипотека» тоже запустили в 2019 году, и сегодня она позволяет жителям ДФО оформить жилищный кредит под 2% годовых на сумму не более 6 млн рублей. Эти деньги можно потратить на покупку готового жилья или недвижимости в строящемся объекте и на возведение частного дома своими силами или по договору подряда. Также участники программы могут приобрести вторичное жильё в сельской местности и в моногородах на Дальнем Востоке.

По данным компании «ДОМ.РФ», с момента запуска дальневосточной ипотеки её условиями уже воспользовались 80 тыс. семей. Более того, инициатива простимулировала спрос на рынке, в результате чего с 2020 года объём жилья в стадии строительства в регионе вырос более чем в два раза — с 2,1 до 4,9 млн кв. м.

Также по теме «Мера охладит рынок»: российские власти одобрили повышение первого взноса по льготной ипотеке до 20% Правительство России решило повысить первый взнос по льготным ипотечным программам с 15 до 20%. Как объясняют специалисты, в условиях...

Впрочем, на фоне такого ажиотажа и одновременного повышения себестоимости строительства цены на недвижимость в ДФО выросли в среднем на 60% за время действия программы. В результате доступность жилья начала снижаться, о чём президенту ранее доложил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Если в 2019 году, на старте программы, ипотечный кредит по дальневосточной ипотеке позволял купить в среднем 96 кв. м, то к сегодняшнему дню с учётом потолка максимальной суммы в 6 млн рублей — это 56 кв. м», — рассказал Чекунков.

Похожую статистику привёл и глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. По его словам, ещё в 2020 году под установленный лимит в 6 млн рублей подпадало 85% новостроек в регионе, а сегодня — лишь 40%. Тем не менее решение властей увеличить максимальную сумму кредита должно частично решить эту проблему, уверен топ-менеджер.