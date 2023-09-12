«Не наступайте дважды на одни и те же грабли»: Путин призвал бизнес инвестировать в России, а не на Западе

Российские власти не собираются проводить деприватизацию и поднимать налоги для бизнеса. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. По его словам, предпринимателей никто не собирается кошмарить, если они соблюдают закон. При этом, как полагает глава государства, компаниям не стоит «наступать на одни и те же грабли» и лучше инвестировать деньги внутри страны, а не на Западе, где средства могут конфисковать. Кроме того, российский лидер объявил о расширении программы дальневосточной ипотеки и рассказал о мерах по стабилизации обстановки на валютном и топливном рынках. О чём ещё заявил Владимир Путин — в материале RT.

Российские власти не собираются проводить деприватизацию. Об этом во вторник, 12 сентября, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Как подчеркнул глава государства, правоохранительные органы и Счётная палата внимательно следят за ситуацией в экономике и призывают всех предпринимателей к исполнению российских законов. Тем не менее никто не собирается преследовать людей только по факту ведения бизнеса, заверил Путин.

«Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы… В целом российский бизнес ведёт себя в высшей степени ответственно: сохраняет рабочие коллективы, налаживает новые логистические цепочки... Конечно, во многих случаях востребовано появление нового класса, молодого класса бизнесменов. Это тоже правда. Но никто не говорит, что нужно решать вопросы с деприватизацией и что-то переделить. Нет, этого не будет», — подчеркнул президент.

Более того, на сегодняшний день правительство не видит и необходимости поднимать налоги для бизнеса, добавил Владимир Путин. Вместе с тем на фоне беспрецедентного внешнего давления и блокировки российских активов за рубежом глава государства призвал предпринимателей активнее инвестировать деньги внутри страны.

«Хочу ещё раз сегодня повторить: надёжнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию — как в масштабные, амбициозные инфраструктурные проекты, так и в локальные, но не менее важные проекты городского развития и туризма. Мы видим, что происходит с капиталами, как и куда они двигаются. Не наступайте дважды на одни и те же грабли», — предупредил Владимир Путин.

По его словам, решение западных чиновников изымать законно заработанные средства российского бизнеса «переходит всякие границы». При этом те, кто принимает подобные решения, до сих пор не осознают последствий подобных инициатив.

«Ограничения, допустим, расчётов в долларах. К чему это ведёт? К тому, что все страны задумались о создании своих собственных инструментов, о создании новых систем расчётов, задумались о том, стоит ли в тех же Штатах или где-то в Европе хранить свои сбережения, накопления, стоит ли вкладывать в ценные бумаги этих стран… Сами виноваты в том, что такие негативные последствия неизбежно наступят для них, они уже наступают», — добавил российский лидер.

© Александр Жолобов / Фонд «Росконгресс»

За последние годы рентабельность многих предприятий в России, например в туристической отрасли, существенно выросла. На этом фоне предпринимателям уже становится выгоднее инвестировать и получать прибыль внутри страны, чем заниматься этим в Европе, рискуя потерять всё. Таким мнением с RT по итогам пленарной сессии поделился президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Глава государства дал чёткий посыл бизнесу — вкладывать внутри страны. Тем более что государство частично компенсирует компаниям затраты при размещении производств или инфраструктурных объектов. Также созданы условия для безопасного возвращения валютной выручки, например здесь, на острове Русский. Кроме этого, перспективны вложения в импортозамещение, так как многие западные бренды ушли с нашего рынка, освободили производственные мощности и арендные площади», — отметил Калинин.

Жилищный бонус

Во время выступления Владимир Путин также заявил о необходимости улучшения жилищных условий россиян, особенно в ДФО. В этой связи глава государства предложил расширить условия дальневосточной ипотеки и тем самым повысить её привлекательность.

«Предлагаю… поднять верхнюю планку кредита до 9 млн рублей для тех, кто желает приобрести своё жильё площадью свыше 60 кв. м. Таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства собственного дома», — подчеркнул Путин.

Напомним, программа «Дальневосточная ипотека» заработала ещё в 2019 году и позволяет жителям ДФО оформить жилищный кредит под 2% годовых на сумму не более 6 млн рублей. Эти деньги можно потратить на покупку готового жилья или недвижимости в строящемся объекте и на возведение частного дома своими силами или по договору подряда. Также участники программы могут приобрести вторичное жильё в сельской местности и в моногородах на Дальнем Востоке.

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«Изначально дальневосточная ипотека была рассчитана только на молодые семьи, но с прошлого года такой кредит могут получить все учителя и врачи, работающие на Дальнем Востоке. Предлагаю сделать следующий шаг и вновь увеличить охват этой программы, сделать ипотеку под 2% доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса… независимо от их возраста и семейного положения», — добавил президент.

Как рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, с момента своего запуска дальневосточная ипотека вызвала большой приток инвестиций в регион. Между тем вслед за увеличением спроса серьёзно выросли и цены на недвижимость в ДФО. На этом фоне инициатива главы государства сегодня особенно актуальна, считает эксперт.

«Заявленных в программе 6 млн рублей объективно не хватает населению, чтобы качественно решить жилищный вопрос — то есть купить не просто однушку, а хотя бы двухкомнатную квартиру. Таким образом, повышение планки до 9 млн рублей — это переоценка инфляции, которая наблюдается на рынке недвижимости региона. Решение позволит сделать кредиты более доступными», — пояснила Ирина Радченко.

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Помимо этого, Владимир Путин попросил правительство подготовить нормативную базу для поддержки индивидуального жилищного строительства по всей России. Как уточнил президент, речь идёт о внедрении на рынке ИЖС системы эскроу-счетов, которая сегодня действует при возведении многоквартирных домов.

«Это позволит дополнительно защитить средства граждан, а также создать возможности для привлечения ипотечного кредита на постройку собственного дома. Я обращаю внимание коллег из правительства: механизмы должны быть разработаны до конца текущего года, причём, повторю, по всей стране, включая и дальневосточные регионы», — поручил Путин.

Отметим, что система эскроу тоже заработала в 2019 году и призвана обезопасить сделки на рынке жилья. В рамках этого механизма деньги на покупку недвижимости хранятся на специальном счёте в банке и застройщик может получить их только после введения объекта в эксплуатацию. Предполагается, что строительные работы исполнитель ведёт за счёт банковских кредитов.

По словам Ирины Радченко, рынок ИЖС уже давно ждёт внедрения этой системы. Как пояснила эксперт, спрос на кредиты под индивидуальное жилищное строительство сегодня большой и банки готовы их выдавать. Вместе с тем у финансовых организаций есть трудности при оформлении таких займов, поскольку нет гарантий того, что жильё будет построено.

«Деньги могут быть попросту украдены. То есть злой умысел идёт не со стороны заёмщика, а именно от подрядчика, который может в итоге не возвести дом. Поэтому должны быть приняты требования, нормы и стандарты для подрядчиков и строителей, что избегать таких инцидентов. Инициатива президента в целом увеличит приток средств в сегмент ИЖС, больше будут строить домов в регионах», — добавила специалист.

Горючее обсуждение

Также Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в России. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи и Росстата, с начала 2023 года бензин в опте подорожал более чем на 70%, а в рознице — почти на 8%. Такое положение дел глава государства назвал упущением кабмина, но заверил, что у властей уже есть план по решению проблемы.

«Правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть, но это регулируемая позиция... В целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время… Инструменты известны, договорённости есть, надеюсь, что это отразится на реальном положении дел», — заявил Путин.

© Вячеслав Викторов / Фонд «Росконгресс»

Как рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, спрос на горючее в России заметно вырос из-за увеличения внутреннего туристического потока и нужд СВО. В то же время предложение, напротив, стало сокращаться: сказались проблемы с логистикой в ряде регионов на фоне сильной загруженности железных дорог, а также нежелание нефтяных компаний поставлять крупные объёмы топлива на внутренний рынок.

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«Для минимизации бюджетного дефицита правительство вдвое сократило выплаты нефтяникам из казны в рамках демпфирующего механизма. Речь идёт о своего рода налоговом вычете, который компании получают при продаже топлива внутри страны вместо экспорта. Поскольку размер компенсации урезали, бизнес начал поднимать цены. Плюс на фоне ослабления рубля поставка топлива за рубеж стала более прибыльной для организаций», — пояснил Юшков.

Впрочем, по мнению специалиста, у государства есть все необходимые средства для нормализации обстановки. В частности, власти могут уменьшить размер акцизов на топливо, что в кратчайшие сроки позволит стабилизировать ситуацию на рынке. Кроме того, руководство страны может вновь пересмотреть параметры демпфирующего механизма, не исключил Юшков.

«По всей видимости, такая договорённость должна быть достигнута при участии президента и с элементами своего рода джентельменского соглашения. То есть власти могут гарантировать нефтяникам, что вновь увеличат выплаты из бюджета, а компании должны, не дожидаясь этого, нарастить поставки топлива на внутренний рынок», — предположил собеседник RT.

В помощь рублю

Во время пленарной сессии Владимир Путин затронул и тему резких курсовых колебаний на российском валютном рынке. По словам президента, этот вопрос требует кропотливой работы Центрального банка, правительства и финансовых властей, но в целом проблема решаема.

«Я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы и сложности… Я сейчас не буду вдаваться в детали, потому что это тонкая сфера, но она (ситуация. — RT) управляема», — подчеркнул Путин.

Отметим, что сегодня в России наблюдается дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: в последнее время получаемые от экспорта доллары, евро и юани начали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Усилившаяся нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.

В результате только за лето валютные курсы на Московской бирже выросли на 15—20%. Причём в определённый момент доллар ненадолго дорожал до 101,75 рубля, евро — до 111,42 рубля, а юань — до 13,96 рубля. Значения стали максимальными с марта 2022 года. Впрочем, на сегодняшний день показатели уже скорректировались и сейчас находятся вблизи 95, 102 и 13 рублей соответственно.

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Рубль стал укрепляться после принятых руководством страны мер. Так, в середине августа Центральный банк поднял ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых, а правительство убедило экспортёров увеличить продажи валютной выручки на рынке. Кроме того, снижение курсов могло быть связано с заявлениями некоторых представителей власти и бизнеса о возможном ужесточении валютного контроля в России.

«Они пугают, говорят, давайте по-мирному будем делать то-то и то-то, а иначе мы введём какие-то ограничения, обязательный возврат выручки и так далее. Но резких движений никто делать не будет», — заверил Владимир Путин.

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По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, на сегодняшний день в ужесточении валютного контроля уже нет необходимости, так как одобренных правительством и ЦБ мер оказалось достаточно для нормализации обстановки на рынке. Кроме того, в пользу укрепления рубля сейчас начинают играть и фундаментальные факторы, добавила специалист.

«Дефицит бюджета уже стал сокращаться и по итогам года будет не выше прогнозных 2% ВВП. На улучшение ситуации с доходами казны, в частности, повлиял рост цен на нефть. Конечно, возможность очередного ослабления рубля пока остаётся, так как власти не планируют фиксировать курс и возобновлять валютные интервенции. Однако вряд ли в этом году мы ещё увидим 100 рублей за доллар. Думаю, показатель будет оставаться в диапазоне 92—98 рублей», — предположила Мильчакова.

Приоритет на XXI век

Особое внимание Владимир Путин уделил развитию экономики ДФО. Как подчеркнул глава государства, Дальний Восток является для России «стратегическим приоритетом на весь XXI век» и страна не собирается сходить с этого трека.

«Дальневосточный федеральный округ — это 40% территории Российской Федерации. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и так далее. Работают важнейшие, стратегические предприятия, морские порты и железные дороги. Словом, роль Дальнего Востока для нашей страны, для её будущего, для позиций России в многополярном мире исключительно велика», — заявил Путин.

© Анатолий Медведь/Фонд Росконгресс

По его словам, за последние десять лет благодаря государственной поддержке дальневосточных проектов подписаны инвестиционные соглашения более чем на 7,7 трлн рублей, создано 125 тыс. рабочих мест и заработало около 700 новых предприятий. Более того, прирост финансовых вложений в регионах ДФО втрое превышает общероссийские показатели.

Как отметил Путин, в рамках развития Дальнего Востока власти собираются связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин — Хабаровск — Владивосток и включить их в единую систему газоснабжения страны. Наряду с этим планируется продолжить модернизацию БАМа и Транссиба, строить инфраструктуру для увеличения грузопотока Северного морского пути, повышать доступность авиаперевозок, а также в три раза нарастить производство СПГ в российской части Арктики к 2030 году.

«Важнейшая, интегральная цель наших планов, которые мы реализуем в экономике, в транспортной сфере и инфраструктуре Дальнего Востока, состоит в том, чтобы повысить качество жизни граждан, создать комфортные и современные условия для учёбы и работы, для отдыха и воспитания детей, добиться устойчивого прироста населения в дальневосточных регионах России», — подчеркнул Путин.