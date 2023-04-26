Предупредительный шаг: Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом. Теперь в случае таких действий со стороны недружественных государств Москва будет вводить внешнее управление имуществом иностранцев в РФ. Инициатива призвана обеспечить бесперебойную работу важных для экономики предприятий, а также поддержать инвестиционный климат в стране. При этом, как полагают эксперты, мера должна стать предупреждением для тех, кто задумывается о конфискации российской собственности за границей.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом» в ответ на незаконные действия Соединённых Штатов, а также примкнувших к ним стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь в случае конфискации или блокировки собственности России в недружественных странах Москва будет вводить временное управление активами, связанными с компаниями таких государств в РФ. В частности, меры могут применяться в отношении движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг и долей иностранцев в уставных капиталах российских юрлиц.

Обязанности временного управляющего будет исполнять Росимущество. Ведомство сможет осуществлять полномочия собственника зарубежных активов, проводить их инвентаризацию и обеспечивать сохранность.

«Финансирование расходов, связанных с временным управлением имуществом, осуществляется за счёт доходов от его использования. Временное управление имуществом прекращается по решению президента РФ», — говорится в указе российского лидера.

Как следует из документа, под внешнее управление уже переходят 83,73% акций компании «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper) и 98% ценных бумаг «Фортума» (дочернего предприятия финского холдинга Fortum). В дальнейшем перечень таких организаций может быть расширен, отметили в Росимуществе.

«Указ… не лишает владельцев их активов. Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России», — пояснили в агентстве.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, внешнее управление вводится точечно в отношении тех активов, которые имеют первостепенное значение для стабильного функционирования отрасли. Инициатива должна способствовать сохранению инвестиционного климата в России и сокращению оттока капитала из страны, добавили в Росимуществе.

Во многом утверждённое президентом решение было ожидаемым, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, в условиях неправомерных действий западных стран российское руководство должно было принять зеркальный ответ.

«Безусловно, это вынужденная мера и одновременно страховочный механизм для российских компаний, чьё имущество подпало под ограничения на Западе. Можно сказать, что это своего рода предупредительный шаг для тех, кто раздумывает над конфискацией нашей собственности», — объяснил собеседник RT.

Похожей точки зрения придерживается и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Как подчеркнул эксперт, речь пока идёт не о национализации иностранных активов в одностороннем порядке, а лишь о временном управлении, что можно назвать «механизмом превентивного предостережения».

«Это важно, так как любые национализации запоминаются надолго и являются крайне мощным ограничителем, когда приходит время для иностранных инвестиций. С точки зрения долгосрочных интересов бизнеса нужна была осторожность при принятии мер административного характера со стороны властей. В том виде, в котором это было принято сейчас, это вполне сбалансированная мера, важная для поддержания инвестклимата», — отметил Абрамов.

Примечательно, что новость о введении внешнего управления имуществом иностранцев была положительно воспринята инвесторами. Так, на торгах в среду, 26 апреля, акции компании «Юнипро» на Московской бирже дорожали сразу на 5,19% — до 2,25 рубля за бумагу. Достигнутое значение стало самым высоким с февраля 2022 года.

Тем не менее, как полагает Сергей Суверов, решение о временном управлении активами иностранцев всё же носит промежуточный характер. Специалист считает, что в дальнейшем эти меры в отношении зарубежной собственности могут быть отменены либо — в зависимости от политики Запада — такое имущество будет окончательно изъято.

«Думаю, действия по каждому случаю будут предприниматься отдельно. Всё будет зависеть от того, какие решения относительно нашего имущества за рубежом будет принимать та или иная страна», — добавил Сергей Суверов.