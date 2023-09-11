Новые торговые цепочки, расчёты в нацвалютах и развитие Дальнего Востока: о чём будут говорить на ВЭФ-2023

В понедельник, 11 сентября, во Владивостоке стартует деловая программа VIII Восточного экономического форума. Главная тема в этом году — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». В течение трёх дней политики, эксперты и предприниматели из 50 государств будут обсуждать перспективы развития экономики России в условиях переориентации страны на Восток. В частности, речь пойдёт о создании новых логистических цепочек, расчётах в национальных валютах и растущей роли малого бизнеса в отношениях Москвы с Азией. Кроме того, на полях деловой площадки поговорят об итогах реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и, как ожидается, подпишут ряд новых соглашений. RT пообщался с участниками форума и выяснил, чего ещё стоит ожидать от ВЭФ-2023.

В восьмой раз ВЭФ проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В этом году на форуме ожидается участие около 7 тыс. человек из 50 стран мира. Самыми многочисленными станут делегации из Китая, Индии, Монголии, Мьянмы и Лаоса.

Как отметил зампред правительства России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, за последние годы ВЭФ стал одним из ключевых инструментов развития Дальнего Востока. Более того, по словам вице-премьера, на сегодняшний день форум является ведущей мировой площадкой для обсуждения экономических и политических проблем.

«На этот форум у нас тоже большие планы… Отдельное внимание будет уделено бизнес-диалогам. Российские предприниматели встретятся с коллегами из Индии, Китая, Монголии и стран АСЕАН. Уверен, результатом станет большое количество новых инвестиционных соглашений с иностранным участием, которые принесут на дальневосточную землю новые проекты, технологии, рабочие места и станут залогом крепкой дружбы между нашими странами», — заявил Трутнев.

Всего на полях Восточного экономического форума планируется провести более 90 мероприятий с участием свыше 400 спикеров. Традиционно на полях деловой площадки соберутся ведущие российские и зарубежные предприниматели, политики, эксперты и общественные деятели.

В рамках деловой программы планируется обсудить наиболее актуальные задачи экономического, социального и инфраструктурного развития Дальнего Востока, а также вопросы взаимодействия и интеграционных связей на всём пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своём обращении к гостям и участникам ВЭФ.

«Главная тема нынешнего форума — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» — отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами. Наша страна в полной мере открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, намерена и впредь активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга», — подчеркнул Путин.

Деловой разговор

Речь на форуме в первую очередь пойдёт об устройстве нового многополярного мира и об основных направлениях развития российской экономики в меняющихся условиях. Такое мнение в разговоре с RT высказал один из традиционных участников ВЭФ, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«В центре внимания участников форума — создание новых логистических цепочек, включая Северный морской путь, схемы расчётов в национальных валютах, система страхования грузов, таможенные процедуры, культурные обмены. Детально будем прорабатывать кадровые вопросы: нам сейчас нужны люди, которые будут разбираться в специфике азиатского рынка, а у наших зарубежных партнёров есть потребность в кадрах, которые работали ранее с российскими поставщиками и знают тонкости взаимодействия», — отметил Калинин.

© Валентина Певцова/Фонд Росконгресс

По его словам, участники форума также будут говорить о растущей роли малого бизнеса на фоне укрепления торговых связей Москвы и Азии. Как отметил Калинин, продукция российских предпринимателей становится всё более востребованной за рубежом, а стремление разных стран присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества открывает для компаний новые перспективы.

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«Наблюдается расцвет небольших транспортных компаний и банков, которые не подпали под санкции. Поэтому на форуме будет обсуждаться их развитие и поддержка. Будет обмен и лучшими международными практиками, как развивать бизнес на примере того же Китая, где 60% ВВП делает именно малый бизнес», — добавил собеседник RT.

Особое внимание на полях ВЭФ-2023 планируется уделить вопросу повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, рассказал RT участвующий в форуме профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган. По его мнению, с учётом переориентации торговых потоков и приоритетов России в сторону Востока значимость площадки возрастает многократно.

«Основной фокус ВЭФ традиционно занимают наши восточные регионы: это Камчатка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магадан, Хабаровский край. У нас наблюдается существенный прирост торговых связей с азиатскими странами, в первую очередь с Китаем. Соответственно, идут инвестиции по этому направлению. Причём средства направляются в различные сферы — от туризма до логистики. Думаю, на полях форума подпишут много значимых соглашений, а также будут налажены новые контакты», — предположил Коган.

© Руслан Шамуков/Фонд Росконгресс

Также гости ВЭФ намерены подвести итоги уже проделанной работы по развитию Дальнего Востока, о чём RT рассказал один из постоянных участников форума, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Отметим, что ранее именно на полях деловой площадки были приняты решения о создании программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», а также механизма выравнивания энерготарифов.

Более того, за последние годы в регионе уже реализовано 2,8 тыс. инвестпроектов, а объём фактических вложений на Дальнем Востоке в различные инициативы с господдержкой составил 3,4 трлн рублей. Наряду с этим было создано свыше 120 тыс. рабочих мест.

«Можем с уверенностью констатировать, что шаги со стороны государства и бизнеса в направлении по развитию Дальнего Востока успешно реализуются, несмотря на внешние ограничения… Отдельное место в деловой программе форума занимают бизнес-диалоги, где наши предприниматели встретятся с азиатскими коллегами. Спектр вопросов очень широк — от развития креативных индустрий и искусственного интеллекта до вопросов логистики и взаиморасчётов. Полагаем, что в нынешней геополитической реальности сложились отличные условия для развития активного сотрудничества», — добавил Катырин.

Главное выступление

Центральным событием ВЭФ станет пленарное заседание, на котором ожидается выступление Владимира Путина. Участие в сессии также примет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. Кроме того, на полях форума пройдёт ряд двусторонних встреч российского президента с главами иностранных делегаций.

«Как всегда, это будут весьма и весьма насыщенные дни… Пленарка будет 12 сентября, запланирована она на 15:00 по владивостокскому времени (08:00 мск. — RT). Ожидаем интересное обсуждение», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости

© Алексей Даничев

Помимо этого, на форуме Владимир Путин встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и проведёт совещание, где будет обсуждаться программа развития дальневосточных городов. В завершение деловой программы российский лидер планирует пообщаться с модераторами ключевых сессий ВЭФ.

«В ходе пленарного заседания форума, а также его панельных сессий и тематических круглых столов предстоит обсудить перспективы расширения торговой, инвестиционной и научно-технической кооперации. Важно определить пути формирования новых, максимально эффективных производственных и логистических цепочек, модернизации транспортных и энергетических систем, а также обеспечения продовольственной и экологической безопасности в регионе», — подчеркнул Путин.

Восточный экономический форум впервые состоялся в 2015 году. Работа на площадке проходит в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

По итогам ВЭФ-2022 было подписано 296 соглашений на сумму почти 3,3 трлн рублей. Тогда форум вместил больше 100 мероприятий, участие в которых приняли свыше 7 тыс. человек, включая около 1,7 тыс. представителей бизнеса из 700 российских и зарубежных компаний.