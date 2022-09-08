«Импульс для роста экономики»: что обсуждали участники ВЭФ-2022

8 сентября во Владивостоке завершился VII Восточный экономический форум. Его посетили свыше 7 тыс. человек из 68 стран, а на полях деловой площадки были подписаны соглашения почти на 3,3 трлн рублей. Представители власти и бизнеса обсудили вопросы развития экономики России и Дальнего Востока в условиях санкций, а также перспективы туристической отрасли. Между тем особый интерес гостей ВЭФ вызвали заявления Владимира Путина о продлении дальневосточной ипотеки до 2030 года и о возможном прекращении поставок газа и нефти западным странам. О чём ещё говорили участники форума — в материале RT.

Участниками Восточного экономического форума в 2022 году стали делегаты из 68 стран, а за первые три дня работы деловой площадки на её полях было подписано 260 соглашений почти на 3,3 трлн рублей. Об этом в четверг, 8 сентября, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, всего участие в форуме приняли более 7 тыс. человек. Таким образом, мероприятие стало самым масштабным по числу гостей с начала пандемии коронавируса.

«Прежде всего VII Восточный экономический форум, как и предыдущий, — это шаг вперёд по развитию Дальнего Востока. Шаг не только с точки зрения количества гостей или количества и объёма соглашений… Дело в том, что вырабатывались решения, люди работали по 90 направлениям, эти решения докладывались президенту. Значительная часть этих решений поддерживалась, есть возможность двигаться вперёд быстрее», — отметил Трутнев.

В центре внимания

Главным событием форума уже традиционно стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. Как отметил глава государства в ходе выступления, если ещё в 2021 году ВЭФ был во многом посвящён последствиям COVID-19 и восстановлению глобальной экономики, то в этот раз участники мероприятия уже обсуждали иные вызовы, угрожающие всему миру.

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«Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле. Собственно говоря, ничего необычного в этом нет, это политика, которая проводится коллективным Западом на протяжении десятилетий», — сказал российский лидер.

По его словам, сегодня в глобальной экономике и международных отношениях происходят необратимые изменения. Так, новыми точками экономического роста и притяжения капиталов становятся государства Азиатско-Тихоокеанского региона, в то время как западные страны пытаются сохранить выгодный им глобальный порядок и ради этой цели готовы пожертвовать интересами своих граждан, подчеркнул президент.

«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — всё это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту — приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединённых Штатов в мировых делах», — пояснил Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022 на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский

© Станислав Красильников / фотохост-агентство ТАСС

Россия между тем справляется с экономической агрессией Запада, добавил глава государства. Хотя в ряде отраслей и регионов ситуация остаётся напряжённой, правительство вместе с бизнесом продолжают находить пути решения проблем. При этом ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась, безработица остаётся на историческом минимуме — ниже 4%, а инфляция после весеннего скачка почти до 18% стала снижаться и сейчас находится вблизи 14%, рассказал президент.

«Думаю, что по результатам года (инфляция. — RT) у нас будет где-то 12%, а, по мнению многих наших экспертов, в I квартале — к II кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели. Кто-то говорит, что 5—6%, а кто-то говорит, что будет достигнут уровень 4%», — заявил Путин.

Одной из ключевых причин весеннего разгона инфляции в России стала излишне эмоциональная реакция граждан на санкции Запада. Впрочем, уже сейчас паника на потребительском рынке исчезла и темпы роста цен замедлились. Об этом в интервью RT на полях ВЭФ рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Более того, летом цены на продовольствие, например, снизились благодаря выходу на рынок российских поставщиков. По итогам года мы также ожидаем, что инфляция не превысит 12%. Во многом снижению показателя способствует политика Центробанка, который активно уменьшает ключевую ставку, что делает займы для бизнеса и населения более выгодными», — отметил Попов.

«Дальневосточники оценят»

На пленарном заседании Владимир Путин также анонсировал ряд экономических инициатив по развитию ДФО. В частности, президент объявил о продлении программы дальневосточной ипотеки под 2% годовых ещё на шесть лет.

«В текущем году мы расширили программу дальневосточной ипотеки: теперь её могут получить не только молодые дальневосточники, но и врачи, учителя вне зависимости от возраста. Напомню, что программа рассчитана до 2024 года. А учитывая востребованность и эффективность (а эта программа работает эффективно), предлагаю её продлить как минимум до 2030 года. Надеюсь, что дальневосточники это тоже оценят», — заявил Путин.

Как позже отметил глава компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, с момента запуска программы в 2019 году кредиты по сниженной ставке оформили более 46 тыс. семей. В свою очередь, продление инициативы позволит дополнительно выдавать ещё по 20—25 тыс. займов ежегодно и после 2024 года.

«Решение создаёт для отрасли чёткие и понятные правила на годы вперёд: гражданам не надо торопиться успеть взять жильё до определённого срока, а для застройщиков это создаёт стабильный спрос на их проекты в будущем. Они смогут заранее планировать развитие масштабных комплексных проектов», — заявил Мутко в кулуарах ВЭФ.

На фото: Сергей Орешкин, Семен Костерин, Вячеслав Бучнев

© Николай Гернет / фотобанк Росконгресс

Длительная господдержка в целом призвана повысить инвестиционную привлекательность региона, а также снизить трудовую миграцию с Дальнего Востока. Таким мнением с RT на площадке форума поделился президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Мы считаем, более интенсивно привлечь инвестиции в регион можно с помощью поддержки малого и среднего бизнеса. Если у гражданина есть своё дело, которое приносит доход, то он вряд ли захочет уезжать в столицу или другие крупные города. Сейчас для инвесторов всё более интересна туристическая сфера, в которой у региона есть большой потенциал. Её развитие даст импульс для роста экономики Дальнего Востока и повлечёт за собой рост занятости», — уверен Калинин.

Ситуация в сфере туризма стала предметом отдельного обсуждения во время работы ВЭФ. На заседании президиума Госсовета по вопросам развития отрасли Владимир Путин призвал прежде всего думать об интересах граждан и сделать путешествия по России доступными для всех людей вне зависимости от уровня дохода.

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«Мы должны сделать всё необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», — подчеркнул Путин.

Одновременно президент предложил не отвечать зеркально на действия западных стран, которые запрещают въезд россиянам. По мнению Владимира Путина, необходимо оставить возможность туристам и предпринимателям из недружественных государств посещать Россию.

«Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас? Да. Что их закрывать-то? Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. А таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Да, welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают», — заявил глава государства.

«Ничего не будем поставлять»

Как отмечают опрошенные RT участники форума, на полях площадки широко обсуждались и вопросы развития энергетической сферы. В частности, в ходе своего выступления Владимир Путин затронул вопрос возможного введения Западом потолка цен на российские энергоресурсы. По словам президента, подобные предложения не имеют перспектив, а Москва может жёстко ответить, что приведёт к стремительному удорожанию сырья на мировых рынках.

«Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять… Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — заявил Владимир Путин.

В попытке ограничить стоимость российского сырья западные страны хотят лишить Москву доходов от продажи энергоносителей. Одновременно ряд государств, в частности европейских, пытаются заместить нефть и газ из России за счёт увеличения выработки энергии из возобновляемых источников. Впрочем, цена такого энергоперехода может оказаться неподъёмной для экономики ЕС. Таким мнением с RT на форуме поделился замглавы Минэнерго Павел Сниккарс.

«Отказ от углеводородов будет очень дорого стоить Европе. На мой взгляд, это не совсем эффективно, но здесь слишком много политики и мало экономики», — подчеркнул замминистра.

Россия между тем уже активно перенаправляет экспорт углеводородов в Азию. Так, на полях форума даже было подписано соглашение о начале поставок российского газа в Китай за рубли и юани.

«Что касается наших ресурсов, вы знаете: потребность настолько велика на мировых рынках, что у нас нет никаких проблем с реализацией, тем более с такой крупной экономикой (как китайская. — RT). По сути, это самая крупная экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности… Потребности растут, договорённости стабильные… Так что у нас нет никаких проблем», — подчеркнул Владимир Путин.

В то же время сохранение высоких цен на энергоносители на фоне снижения поставок российского сырья Западу позитивно влияет на экономику РФ, считает Анатолий Попов. По его словам, подобная динамика приводит к более спокойному замедлению ВВП.

«Действительно, сейчас в ряде отраслей есть замедление, связанное с обрывом логистических цепочек. Однако мы оптимистично смотрим на ситуацию и рассчитываем, что по итогам 2022 года ВВП России снизится всего на 3—4%. Постепенно бизнес наладит новые пути поставок, система сбалансируется, а российская экономика вернётся к росту уже во второй половине 2023 года», — заключил Попов.