«Воспользуются около 600 тыс. человек»: правительство запустит новый этап программы туристического кешбэка

Правительство России объявило о решении запустить новый этап программы туристического кешбэка. Купить туры со скидкой можно будет с 25 августа по 10 сентября, а отправиться в путешествие — с 1 октября до 25 декабря. Государство будет возмещать гражданам 20% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей, а при поездках на Дальний Восток — до 40 тыс. рублей. По прогнозу Ростуризма, в 2022 году внутренний турпоток в России практически вернётся к допандемийному уровню и составит 61 млн человек. Эксперты не исключают, что дополнительно подстегнуть туризм в стране может обсуждаемый в Европе запрет на выдачу виз гражданам РФ. В этом случае бюджеты российских регионов получат дополнительные доходы, в то время как ряд государств ЕС могут недосчитаться части средств, отмечают специалисты.

Правительство России и Федеральное агентство по туризму запустят новый этап программы туристического кешбэка, сообщил в пятницу, 12 августа, премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Государство продолжит компенсировать часть средств, которые люди заплатят за путёвки по России. Сегодня я хочу объявить о старте осеннего этапа. Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку», — заявил глава кабмина.

При этом на круизы, по его словам, кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации. Продажи туров со скидкой стартуют 25 августа и продлятся чуть больше двух недель, до 10 сентября включительно.

«В программе участвуют все регионы страны. Туристы, которые приобретут путёвку смогут вернуть до 20% её стоимости. Рассчитываем, что этой возможностью воспользуются около 600 тыс. человек. Получат удовольствие от отдыха и при поддержке государства сэкономят», — добавил Мишустин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

globallookpress.com

© Russian State Duma Press Service

В рамках инициативы государство возмещает гражданам не более 20 тыс. рублей за путешествия по стране, но с этого этапа при поездках на Дальний Восток этот максимум составит 40 тыс. рублей. К Дальневосточному федеральному округу относятся Бурятия, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, а также Чукотский автономный округ.

Для получения компенсации путёвку нужно оплатить банковской картой МИР, предварительно зарегистрировав её в программе лояльности на сайте платёжной системы. Кешбэк поступит на карту автоматически в течение пяти дней после покупки. Количество поездок не ограничено, однако продолжительность каждого тура теперь должна составлять не менее трёх ночей. Ранее можно было покупать путёвку или бронировать отель на две ночи, чтобы получить кешбэк.

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«На осенний этап программы в этом году выделено 3 млрд рублей… Важно, что в случае, если запланированная на кешбэк сумма будет выбрана туристами раньше завершения окна продаж, программа будет остановлена досрочно. А если деньги будут оставаться — мы продлим период продаж», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Напомним, программа туристического кешбэка впервые заработала ещё в 2020 году. По данным Ростуризма, за время действия инициативы скидки на туры получили 4,3 млн человек, из них свыше 2,2 млн — в 2022-м. Всего россияне купили путёвок на более чем 81 млрд рублей, а государство вернуло им 15,5 млрд рублей.

По словам Михаила Мишустина, инициатива себя хорошо зарекомендовала и поддержала экономику российских субъектов. Аналогичную точку зрения в беседе с RT выразил вице-президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

«Программа призвана стимулировать спрос и сделать поездки по России более выгодными для путешественников. С постсоветских времён не было ни одной меры поддержки отрасли, которая оказала хотя бы сопоставимый эффект. В первую очередь инициатива нацелена на привлечение туристов в межсезонье, когда участники отрасли традиционно сталкиваются с падением спроса. Поэтому мы приветствуем старт нового этапа программы», — отметил Уманский.

Туристы в Прибайкальском национальном парке

РИА Новости

© Кирилл Шипицин

Сегодня в список самых популярных городов России для бронирования гостиниц входят Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Казань, Нижний Новгород, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Ярославль и Калининград. Такие данные RT сообщили в сервисе «Туту Отели».

Для авиаперелётов с 1 октября по 25 декабря россияне чаще всего рассматривают Сочи (20,8% от всех поисковых запросов), Москву (18,8%), Санкт-Петербург (13%), Калининград (5,5%) и Минеральные Воды (5%), информирует сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

«В октябре-декабре улететь в Сочи в среднем можно за 6,4 тыс. рублей в одну сторону, в Москву — за 5,4 тыс. рублей, а в Санкт-Петербург — за 5,1 тыс. рублей. Билет до Минеральных Вод и Калининграда обойдётся в 7,8 тыс. и 5,5 тыс. рублей соответственно. В то же время средняя стоимость перелёта по России в одну сторону в период с 1 октября по 25 декабря 2022 года составляет 10,4 тыс. рублей», — рассказали RT в пресс-службе компании.

Дома лучше

По оценке властей, российский туризм практически полностью оправился от последствий пандемии коронавируса. Как заявил Михаил Мишустин, сейчас оборот отрасли уже на 1 трлн рублей превышает показатели двухлетней давности, в то время как турпоток почти достиг докризисных значений.

«Внутренний турпоток в 2021 году практически на 90% вернулся к доковидному уровню 2019 года и составил 56,5 млн человек. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году. Мы ожидаем сохранения позитивной динамики», — подчеркнул премьер.

По словам Зарины Догузовой, с начала 2022-го более 34 млн россиян отдохнули внутри страны, а по итогам года показатель может вырасти до 61 млн. Таким образом значение вплотную приблизится к рекордному уровню 2019-го — 65 млн, отметила глава Ростуризма.

«За эти два года существенно изменилась структура туристического потока. В два раза выросло количество отдыхающих в стране и путешествующих именно с целью отдыха, оздоровления и досуга. Ранее у нас преобладали бизнес-поездки», — добавила Догузова.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Значимую поддержку внутреннему туризму в России за последнее время оказали не только инициативы руководства страны, но и снижение выездного потока, отметил Илья Уманский. Так, если сначала посещать другие страны россиянам мешали карантинные ограничения, то теперь этому препятствуют политические решения ряда государств и сложности в авиаотрасли.

«Конечно, исторически туристов, которые путешествуют по России, всегда было заметно больше, чем тех, кто выезжал за рубеж. Однако сейчас наблюдается явная позитивная тенденция: число россиян, которые выбирают для отдыха российское направление, планомерно растёт», — подчеркнул Уманский.

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Дополнительно простимулировать внутренний туризм могут новые ограничения со стороны Европы, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Накануне власти Эстонии решили закрыть границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Одновременно Латвия призвала ЕС приостановить выдачу виз гражданам России.

Сейчас страны Евросоюза уже обсуждают соответствующий вопрос, но пока не достигли консенсуса. В Чехии, например, полностью поддерживают предложение Латвии. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе возможность запрета выдачи виз гражданам РФ.

По словам Николая Вавилова, в случае одобрения инициативы ряд популярных среди российских туристов государств ЕС рискуют пострадать, поскольку недосчитаются части доходов. В то же время бюджеты многих российских регионов, напротив, получат дополнительный приток средств, уверен специалист.

«Страны, которые были базовыми для наших туристов как зимой, так и летом, будут до последнего сопротивляться и пытаться продавить отмену ограничений на посещение россиян. Между тем не нужно забывать, что помимо Европы есть и другие направления, включая Азию и некоторые страны Африки, которые актуальны круглый год. Нагрузка на российскую туристическую инфраструктуру, разумеется, возрастёт, но поток отдыхающих всё равно распределится между Россией и другими государствами, в которые въехать можно без проблем», — заключил Вавилов.