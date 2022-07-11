«Нужно готовиться заранее»: заслуженный спасатель России — о соблюдении правил безопасности во время отдыха

К походу в горы или в лес, к сплаву по реке и даже к купанию в море нужно готовиться заранее и соблюдать технику безопасности, подчеркнул в интервью RT заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин. Он объяснил, что, например, перед турпоходом следует продумать маршрут, встать на учёт в МЧС и уведомить о своём местонахождении родственников и друзей. Специалист добавил, что продуманная подготовка снижает риски несчастных случаев.

— В СМИ регулярно появляются новости о пропавших в горах, в лесу или на море туристах. Как часто в России пропадают путешественники? Как проводятся спасательные операции и сколько они длятся?

— Пропажа одного человека — это уже проблема. Чтобы таких случаев было как можно меньше, с туристическими группами и организациями проводятся разъяснительные мероприятия, сотрудники МЧС России знакомят их с правилами безопасности при проведении туристического мероприятия.

Каждая туристическая группа, планирующая поход в горы или сплав по реке, должна заранее встать на учёт в Главном управлении МЧС России по субъекту федерации. После того как туристы зарегистрируются, их легче отследить, обнаружить на маршруте в случае ЧС и максимально быстро оказать необходимую помощь.

Практически все спасательные операции сложные. Одни из самых сложных — это поисково-спасательные работы в горах и в пещерах. Работы проводят высококвалифицированные спасатели с использованием современных технологий спасения, в том числе авиационной техники. Необходимость применения вертолётов и количество спасателей зависят от сложности маршрута, погодных условий, района ЧС и т. д. Все операции проводятся достаточно быстро, так как скорость оказания помощи и время доставки в лечебное учреждение играют решающую роль в спасении человеческой жизни. Сложные спасательные операции могут проводиться в широком временном промежутке — от нескольких часов до суток.

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— Как нужно себя вести туристу, чтобы не заблудиться, например, в лесу?

— Если турист или туристическая группа собираются на несколько дней пойти в поход, то первое, что им нужно сделать, — это определиться с маршрутом. Необходимо наличие полной информации о районе предполагаемого путешествия, возможных сложных и опасных участках на пути. Если люди путешествуют группой, то об этом обязательно нужно уведомить МЧС. В специальной форме сообщения о путешествии или походе необходимо максимально точно и полно указать всю необходимую информацию.

Идти без подготовки — значит заранее обрекать себя на возможные неприятности. Чтобы их избежать, нужно готовиться заранее: заниматься в спортивных секциях, объединяться в клубы, повышать свою подготовку и строго выполнять все требования в области безопасности, представленные в том числе и на сайте МЧС.

Если во время похода в лес вы всё же заблудились, надо сразу же остановиться, успокоиться и не продолжать дальнейшее движение. Нужно внимательно прислушаться к окружению: возможно, вы услышите гудки автомобилей или локомотивов — тогда надо стараться идти на звук. Если не получилось в короткий срок выйти из леса на технологические звуки самостоятельно, нужно обязательно звонить в службу 112 и в дальнейшем следовать указаниям спасателей.

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— В России регулярно проводятся конкурсы новых технологий для поиска людей в лесах. В 2019 году на одном из таких соревнований в список победителей вошла команда из Якутии, которая предложила использовать звуко-световые маяки. Применяется ли эта система сейчас? Какие ещё технологии используются в спасательных операциях?

— Да, эта технология известна и уже применяется спасателями. Тогда на конкурсе «Одиссея» было представлено около 130 подобных проектов, в итоге были выбраны четыре финалиста, которые смогли продемонстрировать свои технологии на практике.

Команда Якутии победила, потому что их система дешёвая и очень эффективная. Её может использовать любая служба спасения без особых финансовых затрат. Группа маяков размещается в соответствии с технологией поиска и может объединяться в единую сеть и мониториться с использованием беспилотника.

Маяк представляет собой конструкцию, оборудованную фонарями и издающую громкие звуковые сигналы. Все маяки пронумерованы и располагаются на большой площади. Если человек потерялся в лесу, он может услышать звуки маяка и пойти в ту сторону, откуда они доносятся. Приближаясь к маяку, он заметит свет от фонарей, размещённых на нём. Когда потерявшийся находит маяк, он должен нажать на определённую кнопку. После этого радиосигнал с номером маяка поступает в штаб поисковой группы, и к сработавшему оборудованию направляется ближайший из спасателей. Благодаря этому изобретению появляется возможность находить людей даже в самых суровых условиях.

Однако на сегодняшний день самая эффективная техника, используемая в поисковых спасательных операциях, — это беспилотная авиация и вертолёты.

Отдельно стоит выделить различное электронное сопровождение, в частности определение координат местонахождения человека с помощью спутниковых систем и сотовой сети. Для этого нужно, чтобы у потерявшегося был включён сотовый телефон.

Спасатель демонстрирует беспилотный летательный аппарат на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве.

РИА Новости

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Также функционал определения координат потерявшегося сейчас возможен и через систему 112. Беспилотная авиация и современное навесное поисковое оборудование широкого спектра действия значительно ускоряет и упрощает операцию по поиску потерявшихся. К сожалению, пока данное оборудование имеется на вооружении далеко не у всех спасателей и поисковиков. Однако важнее, чтобы люди сами были осторожнее, тогда и у спасателей будет меньше работы.

— Сейчас интенсивно разрабатываются интерактивные карты местности для смартфонов. В частности, уже создана карта Приэльбрусья. Смогут ли они помочь туристам лучше ориентироваться?

— Да, конечно, помогут. Однако нужно заранее определять, каким будет маршрут, читать его описание. Например, существуют спортивные маршруты — о них есть своя информация. Слепо доверять гаджету с одной картой не совсем правильно, нужно заранее собрать массу материалов из различных источников.

— Какие существуют правила поведения для разных зон отдыха: гор, леса, моря и т. п.? Чем они отличаются?

— В горах и на воде правила поведения будут кардинально отличаться. Например, на море, озере и в других водоёмах нужно отдыхать и купаться в специально оборудованных местах. Такие есть на территории Москвы, Московской области и в других субъектах РФ. Подобные места специально готовятся собственниками пляжа и принимаются к эксплуатации. Владельцам нужно соблюдать определённые требования: обеспечить работу спасательного поста, очистить дно пляжа, выставить буйки и т. д.

Что касается гор, нужна соответствующая подготовка, экипировка, продуманный и подготовленный маршрут. Если вы идёте в поход в лес, о том, где вы находитесь, должны знать в том числе ваши близкие родственники или друзья.

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— От каких видов активного туризма лучше воздержаться без специальной подготовки? Как стоит готовиться к походам в горы или сплаву по реке и сколько времени стоит на это потратить?

— Подготовка, конечно, нужна. Пойти в поход на Эльбрус довольно сложно и опасно. Сейчас есть много фирм, которые предлагают туристам отправиться в горы.

Однако те, кто следит за своей репутацией, относятся к этому вопросу серьёзно. Они требуют справку о состоянии здоровья, предоставляют напрокат необходимое снаряжение и проводят с людьми специальные занятия.

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По моему мнению, сложные походы в горы, сплавы по реке и спуски в пещеры — это удел спортсменов и физически подготовленных людей. Они также имеют соответствующее снаряжение и надёжных инструкторов.

Что касается маршрутов или походов по лёгкой горной или лесной местности, езды на велосипедах или на лошадях, то такой туризм не требует особой спецподготовки. Но даже здесь нужно соблюдать правила техники безопасности. Например, надо изучить потенциально опасные места на маршруте и способы их безопасного преодоления.

— Каких маршрутов и типов отдыха лучше избегать, если путешествуешь с детьми?

— Нужно избегать многодневных походов в сложных условиях. Но тут надо понимать, какого возраста дети. Если, например, они учатся в старших классах, то при необходимой предварительной подготовке возможно проходить маршруты средней сложности, но при условии максимального соблюдения всех правил безопасности. Такие походы практикуются в организациях и клубах при учебных заведениях.

Если вы берёте с собой ребёнка погулять в лесу или покататься на велосипеде, в этом нет ничего страшного. Но вы, как родитель, должны быть во всеоружии и предусмотреть все возможные риски. Например, взять с собой соответствующую одежду, выбрать маршрут и учесть погодные условия.

— Известно много случаев, когда туристов уносило в море на надувных матрасах. Такие ситуации происходят почти каждый год. МЧС не раз предупреждало, что плавание в водоёмах на матрасах опасно и запрещено. Что ещё категорически нельзя делать туристу на воде? Какие правила безопасности нужно соблюдать?

— Возле водоёмов, не предназначенных для купания, чаще всего стоят таблички «Купание запрещено», а люди на это не обращают внимания и всё равно плавают. Это нарушение, которое может привести к серьёзным последствиям.

Ещё одна довольно серьёзная проблема — это алкоголь. Оказавшись на отдыхе, люди начинают им злоупотреблять, а потом идут в воду. К сожалению, это довольно часто приводит к весьма печальным последствиям.

Если это оборудованный пляж, то туристам нельзя заплывать за буйки. Нельзя плавать на матрасе и других не предназначенных для этого средствах, например на брёвнах, ветках, мячах и т. д. Нельзя топить буйки, подплывать близко к моторным лодкам и гидроциклам. Катаясь на самих моторных лодках и водных мотоциклах, нужно держаться подальше от берега. Для детей обязательно должен быть сделан отдельный оборудованный пляж.

РИА Новости

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— Туристы во время походов в лес могут столкнуться с дикими животными. Как вести себя в таких ситуациях?

— Если выбран маршрут, где, вероятно, будут дикие животные, нужно быть к этому готовым. Если вы увидели какое-то крупное животное, например медведя или лося, желательно как можно быстрее, но не бегом, отойти в сторону. Нельзя смотреть животному прямо в глаза. Категорически запрещается подбегать и фотографировать животное.

— Какие вещи первой необходимости нужно взять с собой начинающему туристу?

— Что касается серьёзного похода на природу, есть определённый набор снаряжения. В него входят рюкзак, спальник, палатка, накидка, соответствующая одежда: водонепроницаемые ботинки, куртка, штаны. В пеший поход нужно взять с собой запасную одежду и средства от комаров.

Что касается водного туризма, нужно взять сменную одежду и специальный непромокаемый транспортировочный баул. Обязательно должны быть средства связи и ориентации и, конечно, запасные батарейки для фонариков и раций.

Для каждого вида отдыха предусмотрен целый спектр необходимого снаряжения и оборудования. Безусловно, в нём обязательно должна присутствовать походная аптечка.