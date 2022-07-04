Россияне рассказали, какие опасения испытывают перед отпуском

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Сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, какие опасения россияне испытывают перед отпуском.
Россияне рассказали, какие опасения испытывают перед отпуском
  • РИА Новости

Как утверждают 30% респондентов, они боятся аварии, ещё 23% — госпитализации.

По словам 16% опрошенных, они опасаются потерять паспорт/деньги. Нападения хищников боятся 13% участников исследования.

Среди других опасений — опоздать на самолёт, заблудиться в неизвестном месте.

Ещё 21% россиян сообщили, что ничего не боятся.

В опросе приняли участие 6,2 тыс. человек.

Ранее ихтиолог Сергей Леонтьев, начальник лаборатории морских и полупроходных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), прокомментировал в беседе с Inforeactor случаи нападения акул на людей.

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