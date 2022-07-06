Эксперт по туризму Бандурин рассказал об интересных направлениях для путешествия

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Эксперт по туризму Александр Бандурин рассказал об интересных направлениях для путешествия.
Эксперт по туризму Бандурин рассказал об интересных направлениях для путешествия
  • Gettyimages.ru

«Если мы говорим про море, можно рассмотреть для промежуточного посещения Ростовскую область, Волгоград, Краснодар. Это интересные города, которые динамично развиваются, там есть культурные, религиозные, гастрономические достопримечательности», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его словам, на страницах проекта «Путешествуй по России» много интересных точек — музеев, соборов, мечетей, буддистских объектов.

«Всё большую популярность получает российское побережье Каспийского моря — Дагестан», — добавил Бандурин.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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