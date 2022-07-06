Эксперт по туризму Бандурин рассказал об интересных направлениях для путешествия

Эксперт по туризму Александр Бандурин рассказал об интересных направлениях для путешествия.

«Если мы говорим про море, можно рассмотреть для промежуточного посещения Ростовскую область, Волгоград, Краснодар. Это интересные города, которые динамично развиваются, там есть культурные, религиозные, гастрономические достопримечательности», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его словам, на страницах проекта «Путешествуй по России» много интересных точек — музеев, соборов, мечетей, буддистских объектов.

«Всё большую популярность получает российское побережье Каспийского моря — Дагестан», — добавил Бандурин.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.