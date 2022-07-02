«Отдых ребёнка законодательно защищён больше»: эксперт — о детских путешествиях и популярных маршрутах

В связи с геополитической ситуацией возрос спрос на детский отдых в средней полосе России, рассказала в интервью RT руководитель «Союза организаторов детского активного туризма», заместитель руководителя Комитета по туризму «Опоры России» Марина Ненарокова. Традиционно популярными направлениями остаются города Золотого кольца. Помимо этого, эксперт рассказала о высокой востребованности программы детского туристического кешбэка, которая была завершена досрочно из-за активного спроса. Также Ненарокова разъяснила, в чём основные различия между детским отдыхом за рубежом и внутри страны, подчеркнув, что российские базы и лагеря работают в соответствии с высокими стандартами качества и безопасности.

— Увеличилась ли популярность детского туризма внутри страны за последний год?

— Давайте разделим туризм на его виды, тогда будет понятно, увеличился или нет, потому что это не всегда единое целое. Есть активный детский туризм — это различные походы — короткие или длинные. Есть экскурсионный туризм, когда дети путешествуют на автобусах, поездах. Поэтому если мы говорим именно о детском туризме, к которому не относятся детские лагеря и иные поездки, то в целом его популярность растёт, в том числе потому, что есть меры поддержки со стороны государства.

— Что изменилось за последний год, были ли разработаны новые направления, стали ли дети активнее путешествовать по России?

— У нас продолжается программа частичного субсидирования поездок в детские лагеря, это очень повлияло на поездки. Но это не туризм, а именно детский отдых. То, что касается туризма, — появились меры поддержки субсидирования школьных поездок, в том числе с помощью социальных сертификатов (программа бесплатных путешествий для школьников. — RT). Очень хорошая программа, по которой сразу родители приобретают поездки. Это положительно сказывается на количестве детей, которые путешествуют, и в целом мы видим, что родители стали обращать внимание на путешествия: активная занятость детей положительно влияет на знания, на социализацию, снимает увлечённость виртуальностью. И в целом, наверное, все факторы вместе влияют на то, что дети стали путешествовать намного больше, чем в прошлом году.

— Как обстоят дела с детской программой кэшбека? Сколько человек ей воспользовались? Насколько она была популярна?

— Программа была очень популярна, в связи с чем Ростуризм завершил её досрочно. На начало июня только было куплено 550 тыс. путёвок, к 15 июня цифры ещё возросли, точных данных мы пока не видим, их не публиковали, это именно если говорить про детские лагеря.

Место слияния двух рек - Волги и Которосли, Ярославль

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— Какие самые посещаемые места для детского летнего отдыха?

— Если мы говорим о детских лагерях, мы понимаем, что в связи с тем, что есть проблемы и с логистикой, и проблемы с тревожностью родителей по поводу посещения Крыма и Краснодарского края, то в этом году мы наблюдаем смещение локаций детского отдыха ближе к своим городам. В первую очередь, те, кто из Москвы, выбирают в качестве отдыха Московскую область, те, кто из Санкт-Петербурга — Ленинградскую область. В целом возрос спрос на отдых детей в средней полосе.

Если мы говорим об экскурсионном туризме, естественно, прежде всего, возрос спрос на те направления, где есть интересная программа. То есть это города Золотого кольца, это и Псковская область, и Новгородская область, и те города, где существуют экскурсионные программы, интересные маршруты. Поэтому, конечно, это, в первую очередь, точки исторического притяжения.

— Изменились ли подходы к организации детского отдыха в 2022 году?

— Если мы говорим о родителях и об организаторах, то абсолютно чётко отмечаем возросшую правовую грамотность. И родители стали гораздо лучше разбираться, и, конечно, сами организаторы. Достаточно много проблем возникает за счёт того, что в детские лагеря пришла категория родителей, чьи дети раньше не путешествовали, возникает субъективное представление, какая-то избыточная требовательность, где-то просто скандальность. Организаторы вынуждены подтягивать свою правовую грамотность и правовые навыки. Где-то организаторы вынуждены более внимательно подходить и к документам, и ко всему остальному. То, что касается проверок, это всегда существовало и существует, детский отдых не попадает ни под какие моратории и проверяется всегда. Поэтому в целом, глобально, подходы к организации детского отдыха не поменялись.

Прогулочный катер в Мраморном каньоне в горном парке Рускеала, Карелия, Россия

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— В чём основные отличия детского отдыха в России и за рубежом?

— Отличия есть и правовые, и финансовые, и ментальные. Поездка за рубеж — это и достаточно дорого, и мы понимаем, что, при поездке за границу у родителей только те гарантии, которые даёт туроператор. Если родитель отправляет ребёнка не с туроператором, а с непонятными лицами на непонятных основаниях, только он, к сожалению, принимает на себя все риски за то, что с ребёнком может что-то случиться. Это касается поездок по России с платежами на карту тренерам и всем остальным.

В России достаточно жёсткая зарегулированная история с легитимным детским отдыхом. Очень понятно, как под лупой, работает любой легитимный организатор. Конечно, это даёт родителю гораздо большее число гарантий по отношении к добросовестности персонала, к требованиям, к закону. Начиная от справок о несудимости, кончая критериями обучения и подбора, санитарными требованиями, которые предъявляются к базам и детскому отдыху. Поэтому отдых ребёнка в России законодательно защищён гораздо больше, родитель более защищён, более понятные отношения, если, повторюсь, родитель выбирает легитимный детский отдых и туризм.

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— В чём преимущества детского отдыха в России?

— Во-первых, это возможность лично познакомиться с любым организатором, посмотреть его сайт, требования к нему, понятные требования законодательства. Если мы говорим об организации детского отдыха и оздоровления, это региональные реестры, это горячие линии, на которые можно обращаться в случае любых происшествий: от Министерства просвещения до Роспотребнадзора. Это возможность съездить к ребёнку и забрать его, если что-то происходит. Безусловно, это понятная, интересная программа с нашими ценностями, с нашими моральными устоями, с нашей российской социализацией, без сложностей, давления и так далее. Это определённая защищённость и качество персонала, который работает с детьми.

— Топ-5 мест, на ваш взгляд, для летнего детского отдыха?

— Вернусь к тому, что в этом году это будет агломерация рядом с крупными городами, и, если мы говорим об экскурсионных программах, это и города Золотого кольца, и Псковская область, и Карелия, и те интересные точки, где есть и природный туризм, и исторические достопримечательности.