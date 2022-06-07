Море, солнце, пляж: какие зарубежные турнаправления востребованы у россиян этим летом

Наиболее популярными туристическими направлениями среди россиян в наступившем сезоне стали Турция, Объединённые Арабские Эмираты и Египет. Об этом RT рассказали представители крупнейших российских турагентств. Также спросом у соотечественников пользуются Мальдивы и Абхазия. По словам представителей отрасли, перечисленные страны привлекают россиян тем, что обладают главными качествами полноценных летних курортов, а уровень сервиса там за заявленную стоимость путёвки в большинстве случаев отвечает ожиданиям многих путешественников.

В топ зарубежных направлений для отдыха в новом летнем сезоне у россиян вошли Турция (около 60% от общего объёма продаж), Египет (25%), ОАЭ, Мальдивы и Греция (в равных пропорциях), сообщили RT в компании TEZ TOUR.

«На данный момент бронирования по месяцам распределились следующим образом: июнь — 58%, июль — 28%, август — 14%. Максимальная глубина продаж составляет шесть-семь месяцев, уже сейчас клиенты начинают интересоваться поездками на осенние каникулы, также есть брони на новогодние даты», — добавили представители туроператора.

По данным ещё одной компании, ANEX Tour, в число востребованных направлений, помимо традиционной Турции, ОАЭ и Мальдив, можно включить и Абхазию.

«Турция является лидирующим направлением ежегодно, но в этом году отрыв от других направлений по количеству бронирований больше», — рассказали RT в агентстве.

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip подтвердили сведения, предоставленные туроператорами. Так, самым востребованным направлением у россиян стала Турция — сюда путешественники оформили 17,7% авиазаказов от всех международных бронирований.

Главный редактор туристического портала Tourdom.ru Дмитрий Даниленко объяснил, что турецкие курорты занимают лидирующие позиции в том числе из-за того, что обладают всеми необходимыми для полноценного отдыха качествами.

«Там есть достаточно востребованных отелей разного ценового уровня, подходящих для семейного отдыха, который популярен именно летом. Семейная аудитория предпочитает во всём мире очень простую формулу: «солнце + пляж». Сейчас в Турции принимают карты МИР, наличные рубли. Также можно снять деньги с карты МИР в банкомате. Помимо этих факторов, страна расположена близко к России, она просто обречена быть популярной», — отметил он в разговоре с RT.

Цена вопроса

Стоимость путёвок в страны, которые пользуются спросом среди россиян летом, отличаются.

По данным нескольких туристических агрегаторов, которые изучил RT, цена недельного отдыха двух взрослых в июне в пятизвёздочном отеле в Турции на условиях «всё включено» составит примерно 139 тыс. рублей*.

Тур в Египет с аналогичными заданными параметрами обойдётся в среднем в 116 тыс. рублей, в ОАЭ — в 150 тыс. рублей, на Мальдивы — в 260 тыс. рублей.

Популярны экскурсионные туры в Абхазию: например, в одну из таких программ входит посещение озера Рица, Гегского водопада и Нового Афона. Цена четырёхдневного тура в республику стартует от 16 тыс. рублей на человека.

Пляж в Гаграх

РИА Новости

© Томас Тхайцук

А вот отдых по системе «всё включено» в рамках недельной поездки в Абхазию обойдётся минимум в 27 тыс. рублей. За такую сумму можно посетить в том числе Сухум, Команский монастырь и Ольгинские водопады.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал популярность Абхазии, которая, по его мнению, является одним из самых бюджетных направлений выездного туризма.

«Республика планирует в этом году принять более 1 млн туристов. Но важно отметить, что путешественники едут туда через Сочи, поэтому здесь стоит правильно оценивать логистические возможности. Сколько логистика позволит, столько Абхазия и примет», — заявил собеседник RT.

Мальдивы, несмотря на стоимость тура, также набирают популярность, но лишь среди небольшого процента россиян, добавил он.

«Они стали более бюджетным направлением, авиасообщение с ними есть, но это меньше 3% продаж. Хорош сам факт того, что есть возможность выезжать, рынок достаточно диверсифицирован. Думаю, что эта тенденция будет продолжаться», — рассказал Барзыкин.

Не добро пожаловать

Поездки россиян на курорты, бывшие ранее для многих традиционными, например в Европу, осложняются решением ЕС запретить полёты российских самолётов над территорией всего объединения, о чём в конце февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Соответствующее решение в европейском сообществе приняли в рамках санкций против России на фоне ситуации на Украине.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолётов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией. Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС», — уточняла фон дер Ляйен.

К этой политике ЕС присоединились и другие страны, не входящие в сообщество, в том числе Соединённые Штаты и Канада.

На этом фоне, как отмечают представители отрасли, сегодня на рынке существует тенденция продаж туров без авиаперелёта.

«Цены на авиабилеты выросли. Это связано преимущественно с длительностью авиаперелётов из-за необходимости облетать воздушное пространство ряда стран и с очень ограниченным количеством доступных россиянам маршрутов», — объяснили RT сложившуюся ситуацию в TEZ TOUR.

Учитывая снижение числа прямых рейсов за рубеж, в ANEX Tour, в свою очередь, начали развивать направление бронирования наземного обслуживания. Оно включает в себя проживание, питание, страховой полис, индивидуальный трансфер, экскурсионную программу.

«Сейчас для бронирования наземного обслуживания доступно очень большое количество стран, превышающее варианты отдыха в 2021 году. Среди них есть ряд европейских стран, таких как Греция, Испания, Черногория, а также азиатские направления: Таиланд, Вьетнам, Индия, Малайзия, Индонезия. В этом случае приобретение авиабилетов и оформление виз при необходимости — на стороне туриста», — сообщили в компании.

Мальдивы

Gettyimages.ru

© Nicolas Economou/NurPhoto

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что сегодня российские туристы действительно испытывают сложности — в первую очередь логистического плана.

«Пока почти что 20 стран готовы принимать и принимают российских туристов, но только пять-семь из них имеют свои вполне нормальные логистические решения», — объяснил специалист в разговоре с RT.

Сложившаяся в миреситуация влияет на реализацию комплексного турпродукта, однако граждане не отказываются от отдыха, а лишь корректируют его, уточнил при этом Осауленко.

«Я предполагаю, что путешествия будут продолжаться: наши граждане за последние 30 лет привыкли к поездкам на отдых, это стало неотъемлемой частью их жизни. Будут корректировать планы, как корректировали в пандемийный период, исходя из своих желаний и возможностей», — заключил эксперт.

* Цены — на момент написания материала.