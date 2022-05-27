Директор туристической компании Грибанова рассказала, как рассчитываться на отдыхе за рубежом

Директор туристической компании Элеонора Грибанова рассказала, как рассчитываться на отдыхе в ряде зарубежных стран.

В беседе с Пятым каналом она заявила, что в Турции, например, один из способов — обменять наличные доллары на турецкие лиры в аэропорту, отеле или обменном пункте. Также ряд покупок можно оплатить картой «Мир».

«Сейчас местные отели ставят себе терминалы именно поддерживаемых банков, чтобы туристы могли оплачивать именно картой «Мир», — пояснила Грибанова.

В Египте не работают с рублями, поэтому рекомендуется обменять необходимую сумму в доллары или евро, а местную валюту можно получить в аэропорту. В ОАЭ также придётся обменивать доллары или евро на арабские дирхамы.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.