Директор туристической компании Грибанова рассказала, как рассчитываться на отдыхе за рубежом

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Директор туристической компании Элеонора Грибанова рассказала, как рассчитываться на отдыхе в ряде зарубежных стран.
Директор туристической компании Грибанова рассказала, как рассчитываться на отдыхе за рубежом
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с Пятым каналом она заявила, что в Турции, например, один из способов — обменять наличные доллары на турецкие лиры в аэропорту, отеле или обменном пункте. Также ряд покупок можно оплатить картой «Мир».

«Сейчас местные отели ставят себе терминалы именно поддерживаемых банков, чтобы туристы могли оплачивать именно картой «Мир», — пояснила Грибанова.

В Египте не работают с рублями, поэтому рекомендуется обменять необходимую сумму в доллары или евро, а местную валюту можно получить в аэропорту. В ОАЭ также придётся обменивать доллары или евро на арабские дирхамы.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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