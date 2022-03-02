США закрывают воздушное пространство для российских самолётов

США закрывают воздушное пространство для всех российских самолётов. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в ходе обращения к конгрессу.

«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», — заявил Байден.

Ранее The Wall Street Journal заявил о намерении властей США закрыть воздушное пространство для самолётов из России.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

Росавиация в качестве ответных мер на запрет стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.