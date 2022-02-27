Глава ЕК фон дер Ляйен: власти ЕС запрещают полёты российских самолётов в Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении властей ЕС запретить полёты российских самолётов в Евросоюз.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолётов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией. Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС», — заявила она в Twitter.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.



They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.



Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022

В том числе ограничение касается частных самолётов.

Ранее Чехия, Литва, Австрия, Португалия, Германия, Дания уже объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.