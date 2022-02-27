Глава ЕК фон дер Ляйен: власти ЕС запрещают полёты российских самолётов в Евросоюз

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении властей ЕС запретить полёты российских самолётов в Евросоюз.
Глава ЕК фон дер Ляйен: власти ЕС запрещают полёты российских самолётов в Евросоюз
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«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолётов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией. Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС», — заявила она в Twitter.

В том числе ограничение касается частных самолётов.

Ранее Чехия, Литва, Австрия, Португалия, ГерманияДания уже объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.

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