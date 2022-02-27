Глава ЕК фон дер Ляйен: власти ЕС запрещают полёты российских самолётов в Евросоюз
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«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолётов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией. Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС», — заявила она в Twitter.
First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022
They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.
Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ
В том числе ограничение касается частных самолётов.
Ранее Чехия, Литва, Австрия, Португалия, Германия, Дания уже объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.