The Telegraph: европейские курорты несут потери из-за отсутствия российских туристов

Короткая ссылка
Ряд европейских курортов сталкивается с финансовыми трудностями из-за отсутствия российских туристов. Об этом говорится в материале британской газеты The Telegraph.
The Telegraph: европейские курорты несут потери из-за отсутствия российских туристов
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Направления, которые зависят от российских туристов, сталкиваются с огромными финансовыми потерями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшие трудности прогнозируются у Кипра, так как туристическая отрасль составляет четвертую долю экономики острова.

В материале подчёркивается, что серьёзные потери понесут Франция, Италия, Чехия и Черногория.

Ранее социологическое исследование, проведённое компанией Rambler & Co, показало, что порядка 81% россиян собираются провести летний отпуск в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить