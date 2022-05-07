The Telegraph: европейские курорты несут потери из-за отсутствия российских туристов
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«Направления, которые зависят от российских туристов, сталкиваются с огромными финансовыми потерями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшие трудности прогнозируются у Кипра, так как туристическая отрасль составляет четвертую долю экономики острова.
В материале подчёркивается, что серьёзные потери понесут Франция, Италия, Чехия и Черногория.
Ранее социологическое исследование, проведённое компанией Rambler & Co, показало, что порядка 81% россиян собираются провести летний отпуск в России.