Опрос: 81% россиян планируют провести летний отпуск внутри страны

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Социологическое исследование, проведённое компанией Rambler & Co, показало, что порядка 81% россиян собираются провести летний отпуск в России.
Опрос: 81% россиян планируют провести летний отпуск внутри страны
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Только 8% россиян собираются в зарубежные поездки в предстоящем курортном сезоне. Традиционно большинство туристов (37%) в летние месяцы планируют посетить курорты Чёрного моря.

18% россиян намереваются съездить в Центральную Россию, 10% хотели бы побывать на Урале и Алтае. Ещё 8% опрошенных собрались отдохнуть в Поволжье.

По 6% респондентов рассказали о планах ознакомиться с достопримечательностями и природой Кавказа, а также Золотого кольца. В Калининград и на Дальний Восток летом поедут по 4% россиян.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.

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