В «Смене» высказались о досрочном завершении продаж путёвок с кешбэком в лагеря
- РИА Новости
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«Это хорошее подспорье для семейного бюджета — возврат части стоимости путёвки в размере 20 тыс. рублей. В этом году больше лагерей приняли участие в данной программе, поскольку ситуация с ковидной историей в стране улучшается. Это позволило открыть большую часть детских лагерей, которые входят в соответствующие реестры и могут предложить своим покупателям возврат части стоимости», — отметила специалист.
По данным Ростуризма, к настоящему времени детские лагеря загружены более чем на 90%.
Динамика спроса на путёвки по программе детского кешбэка в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели.
Ранее ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничений в детских лагерях России.