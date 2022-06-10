В «Смене» высказались о досрочном завершении продаж путёвок с кешбэком в лагеря

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Руководитель службы реализации путёвок ВДЦ «Смена» Татьяна Агаркова в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала информацию, что продажи путёвок в детские лагеря в рамках программы кешбэка завершатся досрочно 15 июня.
В «Смене» высказались о досрочном завершении продаж путёвок с кешбэком в лагеря
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Это хорошее подспорье для семейного бюджета — возврат части стоимости путёвки в размере 20 тыс. рублей. В этом году больше лагерей приняли участие в данной программе, поскольку ситуация с ковидной историей в стране улучшается. Это позволило открыть большую часть детских лагерей, которые входят в соответствующие реестры и могут предложить своим покупателям возврат части стоимости», — отметила специалист.

По данным Ростуризма, к настоящему времени детские лагеря загружены более чем на 90%.

Динамика спроса на путёвки по программе детского кешбэка в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели.

Ранее ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничений в детских лагерях России.

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