Гинеколог Калоева предостерегла от длительного пребывания в мокром купальнике

Акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала, что длительное ношение мокрого купальника может стать причиной различных заболеваний.

«Это может быть цистит, воспаление мочевого пузыря, воспаление придатков. Если есть какие-то хронические заболевания, касающиеся органов малого таза, то не исключено, что они могут обостриться», — сказала Калоева в беседе с URA.RU.

По её словам, лучше выбирать раздельные купальники из тянущегося материала. Чем меньше мокрой ткани на теле после купания, тем лучше, отметила специалист.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.