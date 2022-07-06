Во Всероссийском союзе страховщиков прокомментировали идею создания туристической полиции

Председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева прокомментировала идею создания туристической полиции.

«В Таиланде есть туристическая полиция, в Турции есть туристическая полиция. Когда был чемпионат мира по футболу, у нас же была туристическая полиция. Это удобно и всем понятно. Поэтому это хорошая идея», — сказала она в беседе с телеканалом «360».

С инициативой создать отделение туристической полиции, которая обеспечит порядок в курортных зонах, выступила глава Ростуризма Зарина Догузова после инцидента на пляже в Сочи, где избили отдыхающего.

«Подобное в принципе недопустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар сезона — вообще за гранью. Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте. И, думаю, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах», — цитирует Догузову РИА Новости.

Глава Ростуризма поддержала решение администрации Сочи о расторжении договора аренды с пользователем пляжа.