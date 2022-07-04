Запрет на купание: после двух нападений акул генконсульство попросило отдыхающих в Хургаде россиян быть бдительными
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На египетском побережье Красного моря за последние дни произошло два нападения акул на туристов. Оба инцидента закончились летальным исходом. На этом фоне египетские власти срочно ввели ограничения на купание для отдыхающих и начали расследование причин случившегося.
Оба нападения произошли 1 июля. Сначала стало известно об атаке хищника на 68-летнюю гражданку Австрии Элизабер Сквайер на пляже Сахль-Хашиш южнее Хургады. Инцидент произошёл на глазах у десятков шокированных очевидцев. Женщина не была туристкой, а постоянно проживала в Египте, будучи замужем за египтянином. Акула откусила ей ногу и руку, пострадавшая скончалась по дороге в больницу от болевого шока.
В воскресенье, 3 июля, из официального сообщения Министерства окружающей среды Египта стало известно о гибели ещё одной отдыхающей, гражданки Румынии. Подробностей её смерти ведомство не привело.
По данным СМИ, жертвой нападения стала 44-летняя женщина. Её истерзанное тело нашли на кораллах в 300 м от места нападения на гражданку Австрии. Поэтому не исключено, что оно могло произойти даже раньше, чем первый инцидент.
«Просим сохранять бдительность»
В воскресенье местные власти ввели временный запрет на купание в ряде мест на курортном побережье, огородив берег специальной лентой. Кроме того, начато расследование обстоятельств появления опасного хищника в непосредственной близости от берега.
«Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря. Министерство приносит соболезнования семьям двух жертв», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Губернатор провинции Красное Море, центром которой является Хургада, распорядился запретить любую активность в воде в районе нападения.
В свою очередь, российское генконсульство 3 июля выпустило специальное обращение к отдыхающим на побережье Красного моря соотечественникам.
«1 июля в районе Сахль-Хашиш произошли два случая нападения акул на людей, завершившиеся летальными исходами, а 3 июля акула была замечена у одного из пляжей в черте Хургады. В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
Как отмечает ТАСС, вторая акула была замечена в воскресенье у отеля Rixos Premium Magawish в Хургаде.
«Такие меры необходимы»
«Все, конечно, в шоке от этой ситуации. Людям просто страшно. Все понимают, что, как говорится, и незаряженное ружьё может один раз выстрелить, — рассказала RT в понедельник живущая много лет в Египте россиянка Нелли Анищенко. — Сегодня у нас очень сильная жара, и я на улице не была, поэтому сложно сказать, соблюдают ли люди ограничения на купание. Но в основном все понимают, что такие меры необходимы и что эти запреты не на пустом месте появились. Туристов российских, по моим ощущениям, не так много, никакого наплыва наших нет, и бо́льшая часть отдыхающих — это европейцы».
- РИА Новости
- © Павел Львов
Активно обсуждают ситуацию и в профильных сетевых чатах и группах, посвящённых отдыху на египетском побережье. Несмотря на то что некоторые туристы, особенно те, кто собирается в Египет в ближайшее время, испытывают тревогу, большинство комментариев сводится к тому, что если соблюдать простые правила поведения в воде, то опасность не грозит. Немало времени посвящено и обсуждению причин сложившейся ситуации.
В частности, многие считают правдоподобной растиражированную в СМИ версию одной из сотрудниц местного отеля о том, что акул могли привлечь туши 16 тыс. овец, которые были на борту затонувшей баржи. Она потерпела кораблекрушение 12 июня у побережья Судана.
Атаки на россиян
Нападения акул на туристов в Египте фиксируются почти ежегодно, но, как правило, носят единичный характер. Последний инцидент был зарегистрирован два года назад в заповеднике Рас-Мухаммед на Синае. Тогда никто не погиб, хищник напал на трёх человек.
В конце 2010 года в Шарм-эш-Шейхе произошла целая серия нападений, когда в течение нескольких дней в числе прочих тяжело пострадали сразу три гражданина России.
70-летняя москвичка Людмила Столярова лишилась левой ноги ниже колена. «Я никогда не нарушаю правила, поэтому плавала исключительно между буйками и коралловыми рифами. Народу вокруг было немного, я стала кричать, но лодка подъехала не сразу», — рассказывала тогда пенсионерка РИА Новости.
Жительница Подмосковья Ольга Марцинко отдыхала в другой гостинице со своей дочерью. В результате нападения акулы она лишилась левой руки выше локтя и получила многочисленные рваные раны.
«Я была в ластах и в маске, дочь плыла рядом, как вдруг моя рука уперлась во что-то шершавое, — сказала она. — Сначала я подумала, что это дельфин, но потом этот дельфин схватил зубами мою руку, начал трепать во все стороны и потянул вниз на глубину», — рассказывала она российским СМИ.
Третий пострадавший, житель Санкт-Петербурга, морской офицер Евгений Тришкин, после укуса акулы тоже лишился части руки. Как признавался мужчина, он ничего не знал о предыдущих случаях атак морского хищника на других туристов в том же районе.
«Я нырял с маской и фотографировал. Неожиданно я увидел прямо перед собой морду акулы, которая вынырнула на меня из глубины. Она меня сильно трепала, и, когда я уже начал терять сознание, подошла лодка и меня вытащили из воды. Если бы я заплыл за буйки, вряд ли меня бы уже спасли», — цитирует его ТАСС.
В те дни нападению акул в Шарм-эш-Шейхе также подвергся гражданин Украины. Ещё одна женщина, гражданка Германии, в результате нападения акулы получила смертельные травмы.
Причиной нашествия хищников стал сброс с судна-рефрижератора после экстренной разморозки крупной партии испортившегося мяса, которое привлекло акул.