Запрет на купание: после двух нападений акул генконсульство попросило отдыхающих в Хургаде россиян быть бдительными

Российские дипломаты в Хургаде призвали соотечественников неотступно следовать ограничениям со стороны египетских властей, которые были введены после двух случаев нападения акул на иностранцев, произошедших 1 июля недалеко друг от друга. Жертвами атак хищника стали гражданки Австрии и Румынии, после чего пляжи на популярном курорте были закрыты, а египетские власти создали комиссию для выяснения причин инцидентов.

На египетском побережье Красного моря за последние дни произошло два нападения акул на туристов. Оба инцидента закончились летальным исходом. На этом фоне египетские власти срочно ввели ограничения на купание для отдыхающих и начали расследование причин случившегося.

Оба нападения произошли 1 июля. Сначала стало известно об атаке хищника на 68-летнюю гражданку Австрии Элизабер Сквайер на пляже Сахль-Хашиш южнее Хургады. Инцидент произошёл на глазах у десятков шокированных очевидцев. Женщина не была туристкой, а постоянно проживала в Египте, будучи замужем за египтянином. Акула откусила ей ногу и руку, пострадавшая скончалась по дороге в больницу от болевого шока.

В воскресенье, 3 июля, из официального сообщения Министерства окружающей среды Египта стало известно о гибели ещё одной отдыхающей, гражданки Румынии. Подробностей её смерти ведомство не привело.

По данным СМИ, жертвой нападения стала 44-летняя женщина. Её истерзанное тело нашли на кораллах в 300 м от места нападения на гражданку Австрии. Поэтому не исключено, что оно могло произойти даже раньше, чем первый инцидент.

«Просим сохранять бдительность»

В воскресенье местные власти ввели временный запрет на купание в ряде мест на курортном побережье, огородив берег специальной лентой. Кроме того, начато расследование обстоятельств появления опасного хищника в непосредственной близости от берега.

«Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря. Министерство приносит соболезнования семьям двух жертв», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Губернатор провинции Красное Море, центром которой является Хургада, распорядился запретить любую активность в воде в районе нападения.

В свою очередь, российское генконсульство 3 июля выпустило специальное обращение к отдыхающим на побережье Красного моря соотечественникам.

«1 июля в районе Сахль-Хашиш произошли два случая нападения акул на людей, завершившиеся летальными исходами, а 3 июля акула была замечена у одного из пляжей в черте Хургады. В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

Как отмечает ТАСС, вторая акула была замечена в воскресенье у отеля Rixos Premium Magawish в Хургаде.

«Такие меры необходимы»

«Все, конечно, в шоке от этой ситуации. Людям просто страшно. Все понимают, что, как говорится, и незаряженное ружьё может один раз выстрелить, — рассказала RT в понедельник живущая много лет в Египте россиянка Нелли Анищенко. — Сегодня у нас очень сильная жара, и я на улице не была, поэтому сложно сказать, соблюдают ли люди ограничения на купание. Но в основном все понимают, что такие меры необходимы и что эти запреты не на пустом месте появились. Туристов российских, по моим ощущениям, не так много, никакого наплыва наших нет, и бо́льшая часть отдыхающих — это европейцы».

РИА Новости

© Павел Львов

Активно обсуждают ситуацию и в профильных сетевых чатах и группах, посвящённых отдыху на египетском побережье. Несмотря на то что некоторые туристы, особенно те, кто собирается в Египет в ближайшее время, испытывают тревогу, большинство комментариев сводится к тому, что если соблюдать простые правила поведения в воде, то опасность не грозит. Немало времени посвящено и обсуждению причин сложившейся ситуации.

В частности, многие считают правдоподобной растиражированную в СМИ версию одной из сотрудниц местного отеля о том, что акул могли привлечь туши 16 тыс. овец, которые были на борту затонувшей баржи. Она потерпела кораблекрушение 12 июня у побережья Судана.

Атаки на россиян

Нападения акул на туристов в Египте фиксируются почти ежегодно, но, как правило, носят единичный характер. Последний инцидент был зарегистрирован два года назад в заповеднике Рас-Мухаммед на Синае. Тогда никто не погиб, хищник напал на трёх человек.

В конце 2010 года в Шарм-эш-Шейхе произошла целая серия нападений, когда в течение нескольких дней в числе прочих тяжело пострадали сразу три гражданина России.

70-летняя москвичка Людмила Столярова лишилась левой ноги ниже колена. «Я никогда не нарушаю правила, поэтому плавала исключительно между буйками и коралловыми рифами. Народу вокруг было немного, я стала кричать, но лодка подъехала не сразу», — рассказывала тогда пенсионерка РИА Новости.

Жительница Подмосковья Ольга Марцинко отдыхала в другой гостинице со своей дочерью. В результате нападения акулы она лишилась левой руки выше локтя и получила многочисленные рваные раны.

«Я была в ластах и в маске, дочь плыла рядом, как вдруг моя рука уперлась во что-то шершавое, — сказала она. — Сначала я подумала, что это дельфин, но потом этот дельфин схватил зубами мою руку, начал трепать во все стороны и потянул вниз на глубину», — рассказывала она российским СМИ.

Третий пострадавший, житель Санкт-Петербурга, морской офицер Евгений Тришкин, после укуса акулы тоже лишился части руки. Как признавался мужчина, он ничего не знал о предыдущих случаях атак морского хищника на других туристов в том же районе.

«Я нырял с маской и фотографировал. Неожиданно я увидел прямо перед собой морду акулы, которая вынырнула на меня из глубины. Она меня сильно трепала, и, когда я уже начал терять сознание, подошла лодка и меня вытащили из воды. Если бы я заплыл за буйки, вряд ли меня бы уже спасли», — цитирует его ТАСС.

В те дни нападению акул в Шарм-эш-Шейхе также подвергся гражданин Украины. Ещё одна женщина, гражданка Германии, в результате нападения акулы получила смертельные травмы.

Причиной нашествия хищников стал сброс с судна-рефрижератора после экстренной разморозки крупной партии испортившегося мяса, которое привлекло акул.