Российская дипмиссия в Хургаде призвала россиян быть бдительными из-за нападения акул на людей

Генеральное консульство России в Хургаде призвало россиян к бдительности после гибели двух женщин из-за нападения акул на египетском курорте.

В консульстве отметили, что 3 июля акулу заметили у одного из пляжей в черте города Хургада.

«В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Ранее Министерство окружающей среды Египта сообщило о ещё одной погибшей женщине в результате нападения акулы в районе Хургады.

Министр окружающей среды страны Ясмин Фуад поручил специалистам собрать информацию с целью установить причины поведения акул.

1 июля стало известно, что на египетском курорте Хургада акула напала на туристку из Австрии.