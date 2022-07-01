Акула покусала женщину на египетском курорте Хургада

Короткая ссылка
На египетском курорте Хургада акула напала на туристку, женщина не является гражданкой России, сообщили РИА Новости в российском генеральном консульстве.

«Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахль Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина не является гражданкой России», — сказали в дипломатической миссии.

Туристка госпитализирована.

По словам источника агентства, пострадавшая является гражданкой Австрии, а из-за нападения акулы на три дня запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.

В декабре сообщалось, что акула напала на сёрфера в калифорнийском городе Морро Бэй, тело мужчины нашли на пляже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить