Акула покусала женщину на египетском курорте Хургада

На египетском курорте Хургада акула напала на туристку, женщина не является гражданкой России, сообщили РИА Новости в российском генеральном консульстве.

«Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахль Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина не является гражданкой России», — сказали в дипломатической миссии.

Туристка госпитализирована.

По словам источника агентства, пострадавшая является гражданкой Австрии, а из-за нападения акулы на три дня запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.

В декабре сообщалось, что акула напала на сёрфера в калифорнийском городе Морро Бэй, тело мужчины нашли на пляже.