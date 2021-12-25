Сёрфер погиб после нападения акулы в Калифорнии

Акула напала на сёрфера в калифорнийском городе Морро Бэй, тело мужчины нашли на пляже. Об этом сообщили в портовом управлении города.

«Портовое управление, полиция и пожарные отреагировали на сообщение о мужчине, который лежал без сознания на пляже после того, как его вытащили из воды. Вероятнее всего, он подвергся нападению акулы», — приводит сообщение управления CNN.

Предположительно, акула напала на мужчину в пятницу, 24 декабря.

В июне сообщалось, что крокодил напал на британскую туристку в Мексике.

Девушка отправилась со своей сестрой-близнецом в ночной тур по лагуне, чтобы посмотреть на светящийся планктон. Когда девушка находилась в воде, на неё напал крокодил. На помощь из лодки в воду прыгнула её сестра — опытный дайвер. Ей удалось спасти девушку.