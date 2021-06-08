Крокодил напал на британскую туристку в Мексике

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Крокодил напал на британскую туристку в Мексике, девушка находится в коме.
Крокодил напал на британскую туристку в Мексике
  • РИА Новости

Как пишет The Telegraph, инцидент произошёл в лагуне Маниальтепек у города Пуэрто-Эскондидо на тихоокеанском побережье страны. Лагуна — популярное место среди туристов для наблюдения за биолюминесценцией.

Отмечается, что девушка отправилась со своей сестрой-близнецом в ночной тур по лагуне, чтобы посмотреть на светящийся планктон. Когда девушка находилась в воде, на неё напал крокодил. На помощь из лодки в воду прыгнула её сестра — опытный дайвер. Ей удалось спасти девушку.

Пострадавшая госпитализирована и находится в состоянии комы. Спасавшая её сестра получила травмы.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате нападения акулы у берегов Новой Каледонии.

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