Вторая туристка погибла при нападении акулы в Хургаде
- РИА Новости
По информации РИА Новости, министр окружающей среды страны Ясмин Фуад поручил специалистам собрать информацию с целью установить причины поведения акул.
«Министерство приносит соболезнования семьям двух жертв», — говорится в сообщении ведомства.
Губернатор провинции Красное Море подписал указ о запрете проведения любой активности в море в районе происшествий.
1 июля стало известно, что на египетском курорте Хургада акула напала на туристку из Австрии.