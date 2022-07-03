Вторая туристка погибла при нападении акулы в Хургаде

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Министерство окружающей среды Египта сообщило о ещё одной погибшей женщине в результате нападения акулы в районе Хургады.
Вторая туристка погибла при нападении акулы в Хургаде
  • РИА Новости

По информации РИА Новости, министр окружающей среды страны Ясмин Фуад поручил специалистам собрать информацию с целью установить причины поведения акул.

«Министерство приносит соболезнования семьям двух жертв», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор провинции Красное Море подписал указ о запрете проведения любой активности в море в районе происшествий.

1 июля стало известно, что на египетском курорте Хургада акула напала на туристку из Австрии.

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