Второй погибшей при нападении акулы в Хургаде оказалась гражданка Румынии

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что получило информацию о смерти румынской гражданки в результате нападения акулы во время отдыха в Египте.

«Министерство иностранных дел сообщает, что посольство Румынии в Каире было уведомлено по телефону 3 июля агентом туристической компании о смерти гражданина Румынии во время отдыха на курорте Хургада, Египет», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что представители румынского посольства в Каире предприняли шаги по установлению личности погибшей и поиску её родственников.

Министерство окружающей среды Египта сообщило о ещё одной женщине, погибшей в результате нападения акулы в районе Хургады.

1 июля стало известно, что на египетском курорте Хургада акула напала на туристку из Австрии.