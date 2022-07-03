Второй погибшей при нападении акулы в Хургаде оказалась гражданка Румынии
- Gettyimages.ru
«Министерство иностранных дел сообщает, что посольство Румынии в Каире было уведомлено по телефону 3 июля агентом туристической компании о смерти гражданина Румынии во время отдыха на курорте Хургада, Египет», — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что представители румынского посольства в Каире предприняли шаги по установлению личности погибшей и поиску её родственников.
Министерство окружающей среды Египта сообщило о ещё одной женщине, погибшей в результате нападения акулы в районе Хургады.
1 июля стало известно, что на египетском курорте Хургада акула напала на туристку из Австрии.