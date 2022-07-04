Жительницы Хургады рассказали о работающих после ЧП с акулами пляжах

Жительницы Хургады Жанна и Людмила рассказали, что после нападения акул на туристок пляжи в регионе остаются открытыми.

«После первой жертвы никто никакие пляжи не закрывал. Я свободно вчера и сегодня плавала. Они, как всегда, хотели это скрыть, но как стало известно про вторую жертву, то зашевелились. Сформировали рабочую группу специалистов, чтобы узнать причины поведения акул. Российское консульство предупредило российских туристов. Особой паники нет, резиденты как купались, так и купаются», — передаёт её слова «Газета.Ru».

Другая жительница Хургады — Людмила — также подтвердила, что, несмотря на опасность нападения акул, и туристы, и местные жители продолжают купаться в море.

Ранее генконсульство России в Хургаде призвало россиян к бдительности после гибели двух женщин из-за нападения акул на египетском курорте.

Также «Известия» опубликовали результаты исследования, согласно которым каждый третий россиянин готов потратить на поездку за рубеж более 200 тыс. рублей.