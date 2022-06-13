Двоих детей унесло в открытое море на матрасе в Крыму

В Крыму ведутся поиски двух детей, которых унесло 12 июня в открытое море на надувном матрасе в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«В результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 годов рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники оперативных служб продолжают поиски детей.

«Руководством прокуратуры Крыма взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами по ч. 3 ст. 109 УК России», — добавили в ведомстве.

В январе пожарные и волонтёры спасли дрейфующих на льдине рыбаков на Колыме.