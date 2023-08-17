«Государственная поддержка должна служить подспорьем»: Путин поручил расширить меры поддержки семей с детьми

Владимир Путин поручил правительству до 1 октября обновить параметры ряда мер поддержки семей. В частности, глава государства распорядился продолжать выплачивать единое пособие на детей нуждающимся гражданам независимо от того, увеличился их доход или нет. Наряду с этим родители теперь смогут претендовать на выплату по уходу за ребёнком до полутора лет, даже если выйдут из декрета раньше времени. Кроме того, президент призвал начислять материальную помощь при частичной занятости россиянам, которые ухаживают за детьми с инвалидностью.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В рамках инициатив главы государства правительство должно будет до 1 октября обновить параметры некоторых мер поддержки семей с детьми.

В частности, единое детское пособие теперь станут выплачивать в течение всего периода времени, на который оно назначено, независимо от того, увеличился доход семьи или нет. Помимо этого, родители смогут претендовать на выплату по уходу за ребёнком до полутора лет, даже если выйдут из декретного отпуска раньше срока.

«Эти выплаты привязаны к доходу семьи, к доходу конкретного человека. Если такой доход даже незначительно увеличивается, то социальные выплаты прекращаются или существенным образом снижаются. А значит, стимула искать новую работу, более высокую заработную плату у человека нет. Мы должны изменить такую ситуацию. Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не её заменой», — заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Напомним, пособие по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет может получать один из родителей, бабушка, дедушка или другой ухаживающий за ребёнком родственник. Эта мера поддержки положена как работающим, так и не имеющим официальной занятости гражданам.

Сумма выплаты зависит от среднего заработка получателя. Её минимальный размер сегодня составляет порядка 8,6 тыс. рублей, максимальный — 33,3 тыс. рублей.

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В свою очередь, единое детское пособие начисляется малоимущим семьям на ребёнка от рождения до 17 лет и нуждающимся женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Эта инициатива заработала с 1 января 2023 года и объединила в себе целый ряд действовавших ранее мер социальной защиты.

Объём такого универсального пособия зависит от доходов родителей и может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Сейчас это около 7 тыс., 10,5 тыс. и 13,9 тыс. рублей соответственно. Отметим, что выплату можно получать на каждого ребёнка вне зависимости от очерёдности рождения.

При этом нуждающиеся женщины, вставшие на учёт в ранние сроки беременности, могут претендовать на единое пособие в размере 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В среднем по стране это 7,8 тыс., 11,8 тыс. и 15,7 тыс. рублей.

На условиях частичной занятости

Владимир Путин также поручил предусмотреть дополнительные меры поддержки россиян, ухаживающих за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Как ранее отмечал президент, сегодня такие родители или опекуны могут получать пособие, только если не работают и не имеют никакого другого источника дохода. Теперь правительству нужно будет пересмотреть и это правило.

«Даже при желании подработать (сейчас. — RT) нельзя этого сделать — тогда потеряешь пособие. Нужно, безусловно, снять эти ограничения, а именно — сохранить пособие по уходу при частичной занятости таких граждан. А чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие «частичная занятость» в законе», — подчеркнул Путин.

Отметим, что в настоящий момент в России дети с инвалидностью, а также инвалиды с детства I группы имеют право на социальную пенсию в размере 17,2 тыс. рублей. При этом ухаживающие за ними неработающие родственники могут оформить ежемесячную выплату в размере 10 тыс. рублей.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

На сегодняшний день семьи с детьми остаются одной из наиболее уязвимых категорий граждан, поэтому их поддержка является приоритетным направлением социальной политики российских властей. Об этом RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Как отметил специалист, традиционно при рождении ребёнка у семей серьёзно увеличиваются расходы. На этом фоне расширение материальной помощи от государства актуально для многих родителей с невысоким уровнем заработка.

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«У нас в стране произошёл демографический провал из-за последствий Великой Отечественной войны и проблем 1990-х годов, поэтому инициативы властей сегодня направлены на стимулирование рождаемости. Президент думает стратегически о том, что будет со страной через 10—20 лет, а нынешние дети — это наши будущие трудовые ресурсы, компетенции и знания, которые должны будут обеспечить развитие экономики. Именно поэтому семьи с детьми находятся в центре внимания с точки зрения различных мер поддержки», — пояснил Остапкович.

При этом расширение условий начисления выплат нуждающимся родителям вряд ли приведёт к серьёзному увеличению нагрузки на федеральный бюджет. Таким мнением с RT поделился экономист компании BitRiver Андрей Лобода.

«Государство сейчас активно усиливает социальный вектор развития. Учитывая, что инициатива исходит от самого главы государства, можно с уверенностью сказать, что бюджет страны сможет позволить себе подобное. Предложения такого уровня — это всегда кропотливая работа правительства и профильных ведомств, которая учитывает нынешние возможности казны», — заключил Лобода.