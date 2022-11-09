До конца 2026 года: Путин напомнил о продлении программы материнского капитала в России

Программа материнского капитала в РФ продлена до конца 2026 года, напомнил президент Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки доходов россиян с детьми. По его словам, ежегодно сертификат получают порядка 1 млн семей. При этом в 2023-м размер выплаты на первого ребёнка планируется увеличить почти до 590 тыс. рублей, а на второго — до 780 тыс. рублей. Кроме того, как отметил глава государства, с 1 января в стране должно заработать универсальное пособие на детей от рождения до 17 лет. Объём материальной помощи будет зависеть от уровня доходов родителей, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составит 13,9 тыс. рублей. Власти планируют и дальше наращивать поддержку нуждающихся семей, подчеркнул Путин.

Программа материнского капитала продолжит действовать в России по меньшей мере на протяжении следующих четырёх лет, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

«В 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала. Право на него приобрели те семьи, где рождается первенец. Теперь ежегодно порядка 1 млн семей получают материнский капитал, а сама эта программа продлена до конца 2026 года», — напомнил Путин.

Впервые маткапитал в России начали выплачивать ещё в 2007 году. Сертификат на получение материальной поддержки от государства выдаётся в беззаявительном порядке. В 2022 году на первого ребёнка выделяют 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей. Если семья уже получила деньги за первенца, при появлении второго ребёнка доплатят 168,6 тыс. рублей.

С 1 февраля 2023 года материнский капитал планируется увеличить на 12,4%. В результате размер выплаты на первого ребёнка вырастет почти до 590 тыс. рублей, а на второго — до 780 тыс. рублей, о чём на совещании с президентом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Как пояснил министр, маткапитал проиндексируют по уровню фактической инфляции за 2022 год.

Отметим, что средства маткапитала нельзя обналичить, но можно направить на несколько целей. В их числе — улучшение жилищных условий (включая погашение ипотеки и строительство жилья), получение образования детьми, формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Также семьи с невысокими доходами могут оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала на второго ребёнка до трёх лет. Размер такого пособия будет равен прожиточному минимуму для детей. Сейчас соответствующая сумма составляет около 13,5 тыс. рублей в среднем по России, а с 1 января 2023-го должна будет превысить 13,9 тыс. рублей.

Власти при этом продолжают расширять возможности использования материнского капитала. Например, в октябре 2022 года правительство разрешило направлять средства на образовательные услуги, если они оказаны индивидуальными предпринимателями. В частности, родители теперь могут оплачивать негосударственный детский сад или школу, а также работу репетитора.

«Инициатива направлена на повышение доступности образования и поддержку индивидуальных предпринимателей. Расширение возможностей по применению маткапитала — это развитие социальной инфраструктуры в первую очередь», — отметил в разговоре с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

РИА Новости

© Алексей Никольский

Кроме того, руководство страны сейчас обсуждает возможность использования сертификата при покупке автомобиля, рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Для многодетных семей важно иметь вместительное авто в своём пользовании. Однако машина должна быть отечественного производства. Также мы прорабатываем инициативу, по которой можно будет использовать маткапитал для оплаты лечения и дорогостоящих медикаментов для ребёнка и его матери», — отметила депутат.

Универсальная помощь

Помимо расширения программы материнского капитала, за последние годы власти подготовили и запустили целостную систему мер поддержки семей с детьми, напомнил Владимир Путин. Так, сегодня родители могут рассчитывать на финансовую помощь от государства в виде пособий на всех этапах — фактически от беременности женщины и до окончания ребёнком школы.

«Главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребёнок, и для тех, которые уже воспитывают детей. При этом важно постоянно анализировать и настраивать работу такой системы, видеть ситуацию в целом», — подчеркнул Путин.

РИА Новости

© Мария Девахина

Также президент отметил, что с 1 января 2023 года в России должно заработать универсальное пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет. Глава государства поручил сделать оформление и получение этой выплаты максимально понятным, простым и удобным для населения.

«У граждан должна быть полноценная информация, чтобы люди знали, что и как нужно делать. Конечно, это должно служить реальной поддержкой для семей», — добавил российский лидер.

Также по теме Более 35 млрд рублей: правительство России направит дополнительные средства на выплаты семьям с детьми Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительно более 35 млрд рублей на оказание материальной помощи...

Как ранее отмечали в Министерстве труда и социальной защиты, универсальное пособие начнут выплачивать семьям, в которых воспитывается порядка 10 млн детей. Размер выплаты будет зависеть от уровня доходов родителей и составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.

«Новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде без обязательного сбора справок. При назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости... В среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13,9 тыс. рублей», — отметил Антон Котяков.

Как сообщил во время совещания министр финансов России Антон Силуанов, в следующем году на выплаты универсальных пособий власти намерены выделить из бюджета 1,4 трлн рублей. При этом всего на поддержку семей с детьми в 2023-м планируется направить 2,7 трлн рублей, отметил глава Минфина. В дальнейшем объём материальной помощи нуждающимся родителям в России будет только расти, добавил Владимир Путин.

«Российские семьи, молодёжь, юноши и девушки, которые только начинают взрослую жизнь, должны быть уверены, что наши меры поддержки семьи, отцовства, материнства, детства гарантированы российским государством на годы вперёд — несмотря ни на что. И мы будем их только наращивать, увеличивать, совершенствовать, несмотря на все текущие сложности и вызовы. Будем делать это постоянно», — подчеркнул президент.