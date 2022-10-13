Более 35 млрд рублей: правительство России направит дополнительные средства на выплаты семьям с детьми
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Правительство России дополнительно направит регионам из бюджета свыше 35,3 млрд рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми и многодетных родителей. Соответствующее распоряжение в четверг, 13 октября, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Важно, чтобы люди своевременно получали положенные им средства. Прошу руководителей регионов за этим внимательно следить», — подчеркнул он на заседании правительства.
Предполагается, что из выделенной суммы 29 млрд рублей пойдёт на выплаты ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет из семей с низкими доходами. Напомним, объём этой финансовой помощи зависит от доходов семьи и прожиточного минимума на ребёнка и может составлять 50, 75 и 100%. В среднем по России размер такой поддержки варьируется от 6 тыс. до 13,5 тыс. рублей в месяц.
Ещё 6,3 млрд рублей планируется направить на ежемесячные выплаты нуждающимся многодетным семьям. Такую помощь предоставляют после рождения третьего ребёнка и последующих детей до достижения ими трёх лет. Размер пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тыс. рублей.
Всего в 2022 году на выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми от трёх до семи лет власти собираются направить около 300 млрд рублей. А малообеспеченные многодетные россияне должны получить от государства в общей сложности порядка 80,3 млрд рублей.
«Необходимость дополнительного финансирования связана с индексацией величины прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года, что увеличило количество семей, которым полагается господдержка», — объяснили в правительстве.
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Российские власти значительно нарастили объём материальной помощи гражданам ещё во время пандемии коронавируса. При этом даже сейчас, в условиях жёсткого санкционного давления, руководство страны продолжает активно поддерживать незащищённые слои населения, отметил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Как правило, поддержка идёт в первую очередь низкодоходному населению. К нему, в частности, относятся россияне с детьми. Это логично, так как при появлении малыша траты в семье возрастают, а доходы остаются прежними. Правительство раз в полгода или девять месяцев выделяет средства таким категориям граждан, то есть поддержка осуществляется в постоянном режиме», — рассказал Остапкович в беседе с RT.
Финансовая помощь нуждающимся россиянам продолжит оставаться приоритетом властей и в ближайшие годы, о чём ранее заявлял Михаил Мишустин при подготовке бюджета на следующую трёхлетку. Хотя, как ожидается, с 2023 по 2025 год расходы государственной казны будут превышать объём доходов, финансирование соцпрограмм не будет урезаться, утверждают в Госдуме.
«Вопросы бюджета решены, и все выплаты, включая детские пособия, туда вписаны и согласованы. Средства на эти цели выделены. Поэтому все социальные обязательства государства перед населением будут выполнены в срок», — отметила в комментарии RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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Депутат также напомнила, что с 1 января 2023 года в России должно заработать универсальное пособие для родителей с низкими доходами. Инициатива призвана объединить в себе целый ряд мер социальной защиты и в общей сложности коснётся семей, в которых воспитываются около 10 млн детей.
«Сегодня у нас семь категорий получателей помощи, которые вскоре будут объединены универсальным пособием. Начиная от беременных женщин и заканчивая детьми до 17 лет. Требования и условия тоже будут прозрачными и понятными. Мы надеемся, что деньги помогут семьям с детьми спокойно растить молодое поколение и обеспечивать их всем необходимым даже в нестабильное время», — добавила Бессараб.
По словам Георгия Остапковича, материальная помощь гражданам от государства позволяет поддержать потребительский спрос, что положительно отражается на экономике в целом. При этом поддержку именно семей с детьми специалист считает позитивной долгосрочной инвестицией для страны.
«Вложения в детей — это хорошая стратегия. Необходимо обучать и развивать молодое население, чтобы они потом с помощью своих знаний трансформировали экономику. При этом и сейчас потраченные средства всё равно вернутся в экономику, так как россияне будут их тратить на товары и услуги, а это поддержит спрос. Значит, и экономика будет больше производить, а это даёт пусть и небольшой, но всё же рост», — заключил эксперт.