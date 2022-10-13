Более 35 млрд рублей: правительство России направит дополнительные средства на выплаты семьям с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительно более 35 млрд рублей на оказание материальной помощи нуждающимся родителям. 29 млрд рублей пойдут на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет, а ещё 6,3 млрд — на пособия многодетным семьям. Всего на эти цели в 2022-м планируется перечислить около 380 млрд рублей. В Госдуме отмечают, что в ближайшие годы финансовая поддержка россиян с детьми продолжится. При этом даже в условиях бюджетного дефицита финансирование соцпрограмм урезать не будут, подчёркивают власти.

Правительство России дополнительно направит регионам из бюджета свыше 35,3 млрд рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми и многодетных родителей. Соответствующее распоряжение в четверг, 13 октября, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Важно, чтобы люди своевременно получали положенные им средства. Прошу руководителей регионов за этим внимательно следить», — подчеркнул он на заседании правительства.

Предполагается, что из выделенной суммы 29 млрд рублей пойдёт на выплаты ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет из семей с низкими доходами. Напомним, объём этой финансовой помощи зависит от доходов семьи и прожиточного минимума на ребёнка и может составлять 50, 75 и 100%. В среднем по России размер такой поддержки варьируется от 6 тыс. до 13,5 тыс. рублей в месяц.

Ещё 6,3 млрд рублей планируется направить на ежемесячные выплаты нуждающимся многодетным семьям. Такую помощь предоставляют после рождения третьего ребёнка и последующих детей до достижения ими трёх лет. Размер пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тыс. рублей.

Всего в 2022 году на выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми от трёх до семи лет власти собираются направить около 300 млрд рублей. А малообеспеченные многодетные россияне должны получить от государства в общей сложности порядка 80,3 млрд рублей.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с индексацией величины прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года, что увеличило количество семей, которым полагается господдержка», — объяснили в правительстве.

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Российские власти значительно нарастили объём материальной помощи гражданам ещё во время пандемии коронавируса. При этом даже сейчас, в условиях жёсткого санкционного давления, руководство страны продолжает активно поддерживать незащищённые слои населения, отметил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Как правило, поддержка идёт в первую очередь низкодоходному населению. К нему, в частности, относятся россияне с детьми. Это логично, так как при появлении малыша траты в семье возрастают, а доходы остаются прежними. Правительство раз в полгода или девять месяцев выделяет средства таким категориям граждан, то есть поддержка осуществляется в постоянном режиме», — рассказал Остапкович в беседе с RT.

Финансовая помощь нуждающимся россиянам продолжит оставаться приоритетом властей и в ближайшие годы, о чём ранее заявлял Михаил Мишустин при подготовке бюджета на следующую трёхлетку. Хотя, как ожидается, с 2023 по 2025 год расходы государственной казны будут превышать объём доходов, финансирование соцпрограмм не будет урезаться, утверждают в Госдуме.

«Вопросы бюджета решены, и все выплаты, включая детские пособия, туда вписаны и согласованы. Средства на эти цели выделены. Поэтому все социальные обязательства государства перед населением будут выполнены в срок», — отметила в комментарии RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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Депутат также напомнила, что с 1 января 2023 года в России должно заработать универсальное пособие для родителей с низкими доходами. Инициатива призвана объединить в себе целый ряд мер социальной защиты и в общей сложности коснётся семей, в которых воспитываются около 10 млн детей.

«Сегодня у нас семь категорий получателей помощи, которые вскоре будут объединены универсальным пособием. Начиная от беременных женщин и заканчивая детьми до 17 лет. Требования и условия тоже будут прозрачными и понятными. Мы надеемся, что деньги помогут семьям с детьми спокойно растить молодое поколение и обеспечивать их всем необходимым даже в нестабильное время», — добавила Бессараб.

По словам Георгия Остапковича, материальная помощь гражданам от государства позволяет поддержать потребительский спрос, что положительно отражается на экономике в целом. При этом поддержку именно семей с детьми специалист считает позитивной долгосрочной инвестицией для страны.

«Вложения в детей — это хорошая стратегия. Необходимо обучать и развивать молодое население, чтобы они потом с помощью своих знаний трансформировали экономику. При этом и сейчас потраченные средства всё равно вернутся в экономику, так как россияне будут их тратить на товары и услуги, а это поддержит спрос. Значит, и экономика будет больше производить, а это даёт пусть и небольшой, но всё же рост», — заключил эксперт.