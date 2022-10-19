В пользу образования: в России разрешили тратить маткапитал на услуги репетиторов и детсадов, зарегистрированных как ИП

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства материнского капитала теперь можно будет направить на образовательные услуги, если они оказаны индивидуальными предпринимателями. В частности, родители смогут оплатить негосударственный детский сад или школу, а также работу репетитора. По словам экспертов, инициатива направлена на повышение доступности образования в стране и поддержку малого бизнеса. Как полагают специалисты, нововведения будут пользоваться большим спросом у россиян с детьми.

Правительство России расширило возможности использования материнского капитала. Теперь средства можно будет направить на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Соответствующее постановление в среду, 19 октября, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Как уточнили в кабмине, для оплаты образовательных услуг из средств маткапитала родителям нужно будет предоставить два документа — заявление и заключённый с ИП договор с расчётом стоимости услуг. Бумаги можно подать как в электронной форме через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда России, так и лично обратившись в отделение ПФР или многофункциональный центр (МФЦ).

Федеральный закон о расширении возможностей использования маткапитала ещё в августе подписал президент Владимир Путин. Инициатива призвана повысить доступность образования в стране и одновременно поддержать ряд ИП, считает первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Семьи с детьми сейчас по-прежнему находятся в фокусе внимания социальной политики властей. Стремление граждан выбрать качественные образовательные услуги совершенно естественно, и государство готово им помочь. Также можно ожидать и увеличения числа лицензированных образовательных учреждений и ИП в реестре», — отметил Сигал в беседе с RT.

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Ранее средства материнского капитала можно было потратить на образовательные услуги только от юридических лиц, а не от индивидуальных предпринимателей. Между тем спрос на частное образование в России остаётся высоким, поэтому нововведения могут оказаться востребованными среди граждан. Таким мнением с RT поделилась старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

«Скорее всего, необходимость в расширении возможностей для использования материнского капитала возникла из-за нехватки мест в государственных детских садах. Родителям приходится либо годами ждать там места в очереди, либо искать какие-то другие варианты. Нередко частные детские сады зарегистрированы как ИП, и оплачивать их услуги из средств материнского капитала до этого не было возможности», — пояснила специалист.

Кроме того, как отметила эксперт, если родители работают, а ребёнок не справляется со школьной программой, ему зачастую требуются услуги репетиторов. Теперь материнский капитал можно тратить и на эти цели при условии, что частный преподаватель зарегистрирован как ИП, подчеркнула Гусятникова.

По её словам, структура ИП выгоднее и проще с точки зрения налогообложения по сравнению с юридическим лицом. Так, например, индивидуальный предприниматель не обязан вести бухгалтерию, может тратить деньги со счёта на личные нужды, суммы штрафов для него меньше, а налоговых послаблений больше. В то же время переход на ИП может оказаться менее выгодным для самозанятых, добавила Полина Гусятникова.

«Если самозанятый оказывает услуги частным лицам, он платит налог 4%, а ИП на упрощённой системе налогообложения — минимум 6%. Кроме того, получение статуса самозанятого требует минимального опыта и знаний, а с ИП в этом плане уже несколько сложнее. Впрочем, с другой стороны, возможность получать оплату за счёт средств маткапитала может стать конкурентным преимуществом для репетитора», — отметила собеседница RT.

РИА Новости

© Алексей Никольский

Напомним, программа материнского капитала заработала в России ещё в 2007 году и будет действовать как минимум до конца 2026-го. Сертификат на маткапитал выдаётся в беззаявительном порядке. В 2022 году на первого ребёнка выделяют 524,5 тыс. рублей, на второго — около 693,1 тыс. рублей. Если семья получила деньги за первенца, при появлении второго ребёнка доплатят 168,6 тыс. рублей.

С 1 февраля 2023 года власти собираются проиндексировать материнский капитал на 12,4%. В результате размер выплаты на первого ребёнка должен будет увеличиться до 589,5 тыс. рублей, а на второго — до 779 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах Министерства труда и социальной защиты.

Средства материнского капитала нельзя обналичить, но можно направить на несколько целей. В их числе — улучшение жилищных условий (включая погашение ипотеки и строительство жилья), получение образования детьми, формирование накопительной пенсии матери, а также приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Кроме того, семьи с невысокими доходами могут оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала на второго ребёнка до трёх лет. Размер такого пособия будет равен прожиточному минимуму для детей. Сейчас соответствующая сумма составляет около 13,5 тыс. рублей в среднем по России, а с 1 января 2023-го должна будет превысить 13,9 тыс. рублей.