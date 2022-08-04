«Больше возможностей»: Путин разрешил использовать маткапитал для оплаты образовательных услуг, предоставляемых ИП

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Речь идёт в том числе о частных детских садах, доля которых в России сейчас составляет 25—30%, а их популярность растёт, отмечают специалисты. Предполагается, что одобренные нововведения позволят повысить доступность дошкольного образования в стране. В то же время государству необходимо будет усилить контроль за передачей и применением средств маткапитала, подчёркивают эксперты. Также власти изучают дополнительные меры для расширения возможностей использования сертификатов.

В четверг, 4 августа, президент России Владимир Путин подписал закон о расширении возможностей использования материнского капитала. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Семьи, имеющие право на получение средств материнского (семейного) капитала, будут иметь возможность использовать эти средства для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность… на основании лицензии», — говорится на сайте Кремля.

В середине июля закон в окончательном чтении одобрила Государственная дума. Как отмечал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, инициатива направлена на повышение доступности дошкольного образования в стране.

Ранее средства материнского капитала можно было потратить только на образовательные услуги от юрлиц, а не от ИП, рассказала RT старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По её словам, нововведения могут оказаться востребованными, поскольку спрос на частное дошкольное образование в России остаётся высоким.

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«Скорее всего, инициатива потребовалась в связи с тем, что мест в государственных детских садах очень часто не хватает и родителям иногда приходится ждать очереди годами. Случается и так, что место освобождается, когда ребёнок уже практически достигает школьного возраста. Со школами в этом плане сейчас проще, а вот в дошкольных учреждениях ситуация достаточно сложная», — объяснила Гусятникова.

Невозможность оплатить из средств маткапитала частный детский сад, зарегистрированный как ИП, неоднократно становилась поводом для судебных разбирательств. Как отметила в разговоре с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, за последнее время в России было зарегистрировано большое количество обращений от родителей по этому поводу.

«В судебной практике было два противоположных мнения: часть судей считали, что нужно разрешить использовать средства маткапитала для оплаты услуг от ИП, а часть были уверены, что организация должна иметь статус исключительно юрлица. Теперь поставлена точка в этом споре и восстановлена справедливость. Таким образом, появляется больше возможностей для родителей использовать маткапитал по своему усмотрению и голосовать рублём за качество дошкольного образования», — добавила Бессараб.

По её словам, сейчас в России на долю зарегистрированных как ИП частных детских садов приходится 25—30% в зависимости от региона. С появлением нового закона показатель может вырасти, не исключает Полина Гусятникова.

«Дело в том, что с организационной точки зрения структура ИП проще и выгоднее в плане налогообложения. Например, индивидуальный предприниматель может на своё усмотрение распоряжаться деньгами, которые поступают к нему на счёт, в том числе и тратить их на личные нужды. Он не обязан вести бухгалтерский учёт, для него меньше суммы штрафов, предусмотренные законодательством», — отметила Гусятникова.

Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. По его словам, частные детские сады уже давно пользуются популярностью в России, поэтому сейчас руководству страны будет необходимо усилить контроль за передачей и применением средств маткапитала.

РИА Новости

© Алексей Никольский

Программа материнского капитала заработала в России ещё в 2007 году и будет действовать как минимум до конца 2026-го. Сертификат на маткапитал выдаётся в беззаявительном порядке. В 2022 году на первого ребёнка выделяют 524,5 тыс. рублей, а на второго — около 693,1 тыс. рублей. Если семья получила деньги за первенца, при появлении второго ребёнка доплатят 168,6 тыс. рублей.

Средства материнского капитала нельзя обналичить, но можно направить на несколько целей. В их числе — улучшение жилищных условий (включая погашение ипотеки и строительство жилья), получение образования детьми, формирование накопительной пенсии матери, а также приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Кроме того, семьи с невысокими доходами могут оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала на второго ребёнка до трёх лет. Размер такого пособия будет равен прожиточному минимуму для детей — около 13,5 тыс. в среднем по России.

В обозримой перспективе перечень целей для применения средств маткапитала может быть расширен, допустила Светлана Бессараб. По её словам, сейчас власти обсуждают возможность использования сертификата при покупке автомобиля.